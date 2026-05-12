SUA negociază în secret cu Danemarca pentru controlul în Groenlanda. Nu mai este vorba de invazie, ci de "teritoriu suveran"

3 minute de citit Publicat la 11:26 12 Mai 2026 Modificat la 11:39 12 Mai 2026

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și soția lui, Usha Vance, alături de colonelul Susan Meyers, comandantul bazei militare americane Pituffik Space Base, în timpul unei vizite la baza din Pituffik, Groenlanda. sursa foto: Getty

Statele Unite poartă negocieri secrete cu Danemarca pentru extinderea prezenței militare americane în Groenlanda, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu discuțiile. În ultimele luni, dialogul dintre cele două părți ar fi avansat semnificativ, potrivit BBC.

Washingtonul urmărește deschiderea a trei noi baze militare în sudul Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză. Demersul vine după tensiunile diplomatice provocate de declarațiile președintelui Donald Trump, care a afirmat în ianuarie că SUA ar trebui să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să își extindă influența în regiune.

Trump a spus atunci că obiectivul ar putea fi atins „pe cale ușoară sau pe cale grea”, alimentând îngrijorările aliaților europeni.

Casa Albă a confirmat existența unor discuții la nivel înalt cu Danemarca și Groenlanda, fără a oferi detalii despre negocieri. Un oficial american a declarat pentru BBC că administrația este „foarte optimistă” în privința direcției în care evoluează dialogul.

La rândul său, Ministerul de Externe danez a confirmat contactele diplomatice cu Washingtonul. „Există un dialog diplomatic în desfășurare cu Statele Unite”, a transmis instituția, fără alte precizări.

Baze strategice în Atlanticul de Nord

Potrivit surselor citate, noile baze ar urma să fie amplasate în sudul Groenlandei și să fie dedicate în principal monitorizării activităților maritime rusești și chineze în zona GIUK Gap, coridor strategic dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie, considerat esențial pentru securitatea Atlanticului de Nord.

Una dintre baze ar putea fi construită la Narsarsuaq, pe amplasamentul unei foste instalații militare americane care dispune deja de aeroport. Alte facilități ar putea fi dezvoltate pe situri cu infrastructură existentă, precum porturi sau piste de aterizare, pentru reducerea costurilor.

Sursele susțin că oficialii americani au discutat inclusiv posibilitatea ca noile baze să fie desemnate formal drept teritoriu suveran american, însă nu există deocamdată un acord final.

În același timp, interlocutorii BBC subliniază că Washingtonul nu a ridicat în negocieri ideea preluării controlului asupra Groenlandei, scenariu respins public atât de Danemarca, cât și de NATO.

Negocieri discrete la Washington

Discuțiile sunt gestionate de un grup restrâns de oficiali americani și danezi, care s-au întâlnit de cel puțin cinci ori din ianuarie până în prezent.

Efortul diplomatic este coordonat de Michael Needham, oficial de rang înalt în Departamentul de Stat, însărcinat să găsească o formulă care să răspundă intereselor administrației Trump fără a încălca liniile roșii ale Danemarcei privind suveranitatea teritorială.

Din partea daneză participă, între alții, ambasadorul Danemarcei la Washington, Jesper Møller Sørensen, și principalul reprezentant diplomatic al Groenlandei în SUA, Jacob Isbosethsen.

În schimb, Jeff Landry, trimisul special desemnat de Trump pentru Groenlanda, ar fi absent din negocieri, potrivit mai multor surse. Un apropiat al acestuia a declarat că rolul lui Landry era mai degrabă unul politic și simbolic, destinat să susțină public ideea unei poziții ferme a SUA în regiune.

Miza strategică a Groenlandei

În prezent, SUA operează o singură bază militară în Groenlanda, Pituffik Space Base, situată în nord-vestul insulei. În perioada Războiului Rece, americanii dețineau aproximativ 17 facilități militare în teritoriu.

Baza Pituffik este utilizată pentru monitorizarea rachetelor în cadrul NORAD, însă nu este configurată pentru supraveghere maritimă.

Mai mulți experți în securitate arctică au declarat pentru BBC că Washingtonul și-ar fi putut consolida interesele strategice în Groenlanda fără retorica agresivă utilizată de Trump.

„De ce să ameninți un aliat NATO cu o intervenție militară, când ceea ce îți dorești poate fi negociat relativ ușor?”, a declarat un fost oficial american din domeniul apărării.

Alți experți consideră însă că extinderea cooperării americano-daneze este justificată în contextul competiției strategice cu Rusia și China.

„Oriunde SUA și aliații lor lasă un vid de securitate, acesta este umplut rapid de China și Rusia”, a declarat generalul în retragere Glen VanHerck, fost comandant al NORAD și al Comandamentului Nord al SUA.

Negocierile se desfășoară în baza acordului de apărare semnat între SUA și Danemarca în 1951, care permite Washingtonului să își extindă operațiunile militare în Groenlanda cu aprobarea autorităților daneze. Potrivit experților, Copenhaga nu a respins până acum nicio solicitare americană de extindere a prezenței militare pe insulă.

Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu este nou. El a discutat pentru prima dată despre posibilitatea unui control american extins asupra insulei încă din primul său mandat prezidențial. Totuși, reluarea agresivă a subiectului în acest an a provocat una dintre cele mai sensibile crize diplomatice dintre Washington și aliații săi NATO.