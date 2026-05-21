Bogdan Ivan a anunţat motivele pentru care proiectul de la Doiceşti trebuie să continue. Mesaj pentru Bolojan: Nu e un drum comunal

2 minute de citit Publicat la 09:38 21 Mai 2026 Modificat la 09:38 21 Mai 2026

Bogdan Ivan. FOTO: Hepta

Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al Energiei, îl acuză pe Ilie Bolojan că "vrea să blocheze" şi "singurul domeniu clar și palpabil care leagă România de SUA în energie: Proiectul Cernavodă și cel SMR de la Doicești", după ce premierul a notificat Ambasada Statelor Unite ale Americii că vrea să închidă proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești. "Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile", a afirmat Bogdan Ivan, care a transmis şi "câteva argumente și mesaje acum, la cald".

"Avem un singur domeniu clar și palpabil care leagă România de SUA în energie: Proiectul Cernavodă și cel SMR de la Doicești. Restul au fost, pe rând, nimicite.

Premierul demis vrea să blocheze și acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună. Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile. Câteva argumente și mesaje acum, la cald", a notat Ivan.

Argumentele lui Ivan

"1. Proiectul SMR de la Doicești nu este un proiect politic. Este unul strategic. Poate una dintre puținele teme pe care administrațiile republicane și democrate din SUA s-au înțeles a rămas energia nucleară și în special tehnologia inovativă SMR.

2. În România, proiectul a fost și este susținut de liberali și social-democrați deopotrivă. Din 2020 și până azi. Energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică.

3. Să reduci acest important proiect (ca inovație și tehnologie) la ”câteva hârtii” arată superficialitate.

4. În proiect au fost și sunt implicate companii cu prezență globală.

5. Proiectele nucleare costă și costă mult. De ce? Pentru că vorbim de norme de siguranță unice în lume dar și despre energie care este livrată la un factor de capacitate de peste 95%, constant.

6. Proiectul SMR de la Doicești a fost auditat, inclusiv de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică prin misiuni succesive care au validat și amplasamentul și tehnologia.

7. Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziționează România ca prima țară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aștepta din nou sau poate lua leadership-ul în producția de energie nucleară. Când ceva poate funcționa bine și face diferența, e o greșeală să îl blochezi. Mai ales când ai premise

În momentul acesta cred că este cu atât mai important ca partenerii noștri din SUA să știe că suntem oameni serioși și că rămânem angajați în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanțare pentru proiect.

Practic, deși nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar. Mă întreb de ce?", a încheiat Bogdan Ivan.