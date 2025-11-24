Scădere puternică a consumului în România. Negrescu: "Oamenii nu mai au bani. E un blocaj financiar care se accentuează pe zi ce trece"

"Este un blocaj financiar care se accentuează pe zi ce trece", a spus Adrian Negrescu. Foto: Getty Images

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a spus luni, în direct la Antena 3 CNN, că încasările din TVA au scăzut pentru că "populația nu mai are bani". "Facturile sunt foarte mari, au explodat de-a dreptul la energie, la gaze, iar mâncarea costă din ce în ce mai mult. Este un blocaj financiar care se accentuează pe zi ce trece", a spus el.

"S-au făcut vânzări mai mici și despre asta este vorba. Vânzările în toate sectoarele economice au scăzut, de la comerțul cu amănuntul la imobiliare, la tot ceea ce consumăm noi, produse și servicii. De ce? Pentru că, din păcate, populația nu mai are bani: facturile sunt foarte mari, au explodat de-a dreptul la energie, la gaze, mâncarea costă din ce în ce mai mult, astfel că oamenii și-au redus foarte mult consumul.

Mai mult, investitorii, cei care susțin până la urma urmei economia asta prin crearea de locuri de muncă, prin lanțuri economice, și-au redus foarte mult expunerile, adică și-au redus din investiții, au dat afară peste 20.000 de oameni în acest an în sectorul privat, iar lanțurile economice nu mai funcționează. Este un blocaj financiar care se accentuează pe zi ce trece", a spus Adrian Negrescu.

Totuşi, el spune că "probabil din 2026 lucrurile se vor schimba".

"Toate chestiile astea duc, într-adevăr, la situația ca statul să adune mai puțini bani din taxe și impozite față de cât și-a programat în bugetul pe 2025. E o situație, o fotografie de moment, pentru că probabil din 2026 lucrurile se vor schimba, având în vedere noul cadru fiscal și probabil o temperare a inflației, pe care o vom vedea măcar din punct de vedere statistic din a doua parte a anului", a adăugat el.

Majorarea taxelor din luna august nu a adus mai mulți bani la buget, așa cum spera Executivul, ci din contră. Încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei după ce cotele au fost majorate cu două procente, arată datele Ministerului Finanțelor, solicitate de Antena 3 CNN.

Potrivit Eurostat, avem printre cele mai mari scăderi la nivel european, de 4,5% în septembrie, doar Estonia depășindu-ne. Datele INS ne arată că de la o lună la alta consumul a scăzut cu peste 7%.