Malaezia reia căutările avionului MH370, la 11 ani de la dispariţie. O firmă de robotică va scana fundul oceanului, timp de 55 de zile

Malaezia reia căutările avionului MH370, la 11 ani de la dispariţie.FOTO: Getty Images

Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, scrie The Guardian.

Într-un comunicat difuzat miercuri, ministerul transporturilor a confirmat că operațiunile de căutare vor fi reluate pe 30 decembrie, precizând că firma americană de robotică Ocean Infinity va reîncepe scanarea fundului oceanului, pe o perioadă de 55 de zile, desfășurată intermitent. Ministerul a precizat că noile operațiuni de căutare vor viza zonele în care se consideră că există cea mai mare probabilitate de a găsi aeronava dispărută, deși nu au fost oferite detalii despre locațiile exacte.

Zborul MH370 a deviat de la curs și a dispărut de pe radarele de control al traficului aerian la 8 martie 2014, în timpul unei curse de rutină de la Kuala Lumpur la Beijing. La bord se aflau 12 membri ai echipajului din Malaezia și 227 de pasageri, majoritatea cetățeni chinezi. Printre pasageri se numărau 38 de cetățeni malaezieni, șapte cetățeni și rezidenți australieni, precum și persoane din Indonezia, India, Franța, SUA, Iran, Ucraina, Canada, Noua Zeelandă, Țările de Jos, Rusia și Taiwan.

Danica Weeks, al cărei soț, Paul, cetățean australian, se afla la bord, a salutat reluarea eforturilor de căutare, declarând că este „incredibil de recunoscătoare și ușurată că guvernul malaezian s-a angajat să continue căutările”. „Nu am încetat niciodată să ne dorim răspunsuri, iar faptul că știm că vor continua căutările ne aduce un sentiment de alinare. Sper din tot sufletul ca această nouă etapă să ne ofere claritatea și liniștea pe care le dorim cu disperare, pentru noi și pentru cei dragi, încă din 8 martie 2014”, a spus Weeks.

În anii de după dispariție, zone întinse ale Oceanului Indian au fost cercetate în încercarea de a localiza epava avionului, atât prin operațiuni multinaționale, cât și prin eforturi private, toate fără succes.

Anul trecut, Malaezia a anunțat că este dispusă să redeschidă investigația privind dispariția dacă vor apărea dovezi noi și convingătoare. A fost convenit un contract de tip „no-find, no-fee” cu Ocean Infinity pentru reluarea căutărilor într-o nouă zonă de 15.000 km pătrați din ocean. În baza acordului, Ocean Infinity va fi plătită cu 70 de milioane de dolari numai dacă epava este descoperită.

Totuși, cele mai recente operațiuni de căutare în sudul Oceanului Indian au fost suspendate în aprilie anul acesta din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Zborul MH370, o aeronavă B777-200, a decolat din Kuala Lumpur la ora locală 00:41, pe 8 martie 2014, cu destinația Beijing. Avionul a fost văzut ultima dată pe radarul militar la ora 2:14, îndreptându-se spre vest, deasupra strâmtorii Malacca. O jumătate de oră mai târziu, compania aeriană a anunțat că a pierdut contactul cu aeronava, care ar fi trebuit să aterizeze la destinație în jurul orei 6:30.

Familiile celor aflați la bord au cerut permanent tragerea la răspundere a celor implicați, spunând că răspunsurile sunt esențiale pentru a preveni o nouă tragedie. Unele rude au călătorit în Madagascar în 2016 pentru a căuta resturi pe plajele de acolo: fragmente din avion fuseseră găsite anterior în largul coastelor Tanzaniei și Mozambicului.

În ianuarie 2017, autoritățile din Malaezia, Australia și China au anunțat încheierea căutărilor subacvatice, după doi ani și jumătate în care echipe australiene au scotocit 120.000 km pătrați din sudul Oceanului Indian. După aceea, tot în acel an, anchetatorii australieni au prezentat raportul final privind dispariția, afirmând că incapacitatea de a oferi un răspuns clar familiilor victimelor este o „mare tragedie” și „aproape de neconceput” în epoca modernă.

În 2018, o investigație oficială a Malaeziei a concluzionat că avionul a fost întors manual din cursul său în timpul zborului, și nu se afla sub controlul pilotului automat, și că „nu poate fi exclusă o interferență ilegală a unei terțe părți”. Totuși, ancheta a respins teoriile potrivit cărora pilotul sau copilotul ar fi prăbușit intenționat avionul într-o misiune sinucigașă și a exclus defecțiunile mecanice drept cauză.

În comunicatul de miercuri, ministerul transporturilor din Malaezia a precizat: „Cele mai recente evoluții subliniază angajamentul guvernului Malaezia de a oferi în cele din urmă un răspuns familiilor afectate de această tragedie.”