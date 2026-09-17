Reacţia Ambasadei Ucrainei la Bucureşti în scandalul desfiinţării clasei româneşti la Orlivka: Tentative de a alimenta emoţii negative

O clasă în limba română din Ucraina a fost oprită după doar patru zile. Foto: Consulatul General al României la Odesa

Ambasada Ucrainei în România a acuzat, joi, "tentative de a alimenta emoțiile negative" după ce o clasă I cu predare în limba română, deschisă la începutul anului școlar în satul Cartal (Orlivka), din regiunea Odesa, și-a încetat activitatea după numai patru zile. Aceasta a transmis că "Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educațional în limbile minorităților naționale, inclusiv pentru minoritatea națională (comunitatea) română" şi că "în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română".

Totul a început după ce părinții a opt copii din Cartal, localitate din comunitatea Reni, raionul Ismail, au cerut înființarea unei clase I cu predare în limba română.

După numai patru zile însă părinții ar fi fost chemați şi li s-ar fi cerut să solicite transferarea copiilor în clasa cu predare în limba ucraineană. Clasa în limba română și-a încetat apoi activitatea.

ONG-ul „Agenția de dezvoltare locală Orlivka-Kartal” a cerut autorităților ucrainene să verifice informațiile privind presupuse presiuni asupra părinților și să reanalizeze de urgență posibilitatea reluării cursurilor în limba română, iar ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că a fost informat despre situație și că a făcut demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea cazului și găsirea unei soluții.

Joi, a reacţionat şi Ambasada Ucrainei în România.

"În legătură cu diseminarea în spațiul public al României a unor postări referitoare la asigurarea drepturilor educaționale ale minorității naționale române din Ucraina, Ambasada informează că, în prezent, instituțiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanțele privind situația dintr-o instituție de învățământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanțe, va fi prezentată reacția corespunzătoare.

Totodată, considerăm nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale", a comunicat Ambasadei Ucrainei la Bucureşti.

Aceasta a precizat că Ucraina rămâne dedicată respectării angajamentelor internaționale:

"Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaționale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaționale – ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat și recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană și de statele noastre partenere.

În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educațional în limbile minorităților naționale, inclusiv pentru minoritatea națională (comunitatea) română, susținând funcționarea unei rețele extinse de instituții de învățământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română".