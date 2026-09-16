O clasă în limba română din Ucraina a fost oprită după doar patru zile. MAE cere explicații la Kiev

2 minute de citit Publicat la 20:05 16 Sep 2026 Modificat la 20:28 16 Sep 2026

O clasă în limba română din Ucraina a fost oprită după doar patru zile. Foto: Consulatul General al României la Odesa

O clasă I cu predare în limba română, deschisă la începutul anului școlar în satul Cartal (Orlivka), din regiunea Odesa, și-a încetat activitatea după numai patru zile. Părinții a opt copii ceruseră ca cei mici să poată învăța în limba maternă, iar clasa fusese înființată după demersurile Consulatului General al României la Odesa. MAE anunță acum intervenții la București și Kiev și încearcă să găsească o soluție pentru reluarea cursurilor.

Totul a început după ce părinții a opt copii din Cartal, localitate din comunitatea Reni, raionul Ismail, au cerut înființarea unei clase I cu predare în limba română.

În urma mai multor demersuri, inclusiv ale consulului general al României la Odesa, Claudiu Tătaru, clasa a început să funcționeze pe 1 septembrie.

După numai patru zile însă, situația s-a schimbat. Potrivit informațiilor prezentate de comunitatea locală și relatate de BucPress, părinții ar fi fost chemați din nou și li s-ar fi cerut să solicite transferarea copiilor în clasa cu predare în limba ucraineană. Clasa în limba română și-a încetat apoi activitatea.

ONG-ul „Agenția de dezvoltare locală Orlivka-Kartal” a cerut autorităților ucrainene să verifice informațiile privind presupuse presiuni asupra părinților și să reanalizeze de urgență posibilitatea reluării cursurilor în limba română. Organizația a subliniat că părinții trebuie să poată decide liber în ce limbă vor studia copiii lor.

MAE spune că a făcut demersuri la București și la Kiev

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că a fost informat despre situație și că a făcut demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea cazului și găsirea unei soluții.

MAE precizează că însăși deschiderea clasei a fost posibilă în urma intervențiilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autoritățile ucrainene, după solicitările venite din partea comunității românești locale.

După oprirea cursurilor, Consulatul a contactat imediat autoritățile locale și regionale.

Pe 18 septembrie, reprezentanții României vor merge din nou la Orlivka, de această dată împreună cu Rodion Abashev, șeful Administrației Militare Raionale Ismail, pentru discuții cu părinții, reprezentanții comunității românești și conducerea școlii.

„Obiectivul vizitei comune este unul concret: identificarea, prin dialog și cu implicarea autorităților locale competente, a unei soluții favorabile care să permită reluarea funcționării clasei, constituită la începutul acestui an școlar”, a transmis Consulatul General al României la Odesa.

Instituția spune că va continua demersurile până când va exista o soluție: „Revenim la Orlivka pentru că un demers început trebuie continuat până la găsirea unei soluții definitive”.

MAE: Educația în limba română rămâne o prioritate

Ministerul de Externe mai spune că, în această vară și în luna septembrie, echipe consulare românești au mers în mai multe comunități din regiune pentru a discuta direct cu românii de acolo și cu autoritățile locale.

Potrivit MAE, educația în limba română rămâne o temă constantă în relația dintre București și Kiev, inclusiv în discuțiile la nivel înalt.

Ministerul precizează că urmărește și respectarea drepturilor minorității române din Ucraina prin mecanismele incluse în planul privind protecția minorităților naționale, parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

MAE subliniază că alinierea la standardele europene privind protecția minorităților este unul dintre angajamentele asumate de Ucraina în negocierile de aderare la UE.