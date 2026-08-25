O a treia dronă şi explozibil au fost găsite în urma atacului eşuat de pe aeroportul din Leipzig. Ar fi implicate servicii secrete ruse

O a treia dronă şi explozibil au fost găsite în urma atacului eşuat de pe aeroportul din Leipzig. Foto: Getty Images

O a treia dronă și aproximativ 50 de grame de explozibil de uz militar au fost descoperite în apropierea aeroportului Leipzig, în cadrul anchetei privind tentativa de atac de la începutul lunii. Surse din domeniul securității citate de presa germană suspectează implicarea serviciilor de informații ruse, însă Berlinul nu a formulat până acum o acuzație oficială. Cancelarul Friedrich Merz spune că guvernul lucrează împreună cu autoritățile de securitate și că va anunța în curând cine se află în spatele atacului, scrie Reuters.

Guvernul german va anunța în curând cine se află în spatele tentativei de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig, produsă la începutul acestei luni, a declarat marți cancelarul Friedrich Merz.

În cadrul unui summit al coaliției de guvernare, Merz a spus că autoritățile germane "lucrează îndeaproape cu serviciile de securitate în acest caz și vom prezenta în curând concluziile și vom face comentarii pe această temă".

Surse din domeniul securității citate de presa germană suspectează implicarea serviciilor de informații ruse în tentativa de atac, însă Berlinul nu a făcut până acum acuzații directe.

Pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov, folosit pentru transportul unor echipamente militare. Anchetatorii suspectează că o a doua dronă s-a ciocnit ulterior cu un avion cargo DHL, la scurt timp după ce aeroportul și-a suspendat temporar activitatea.

Aeroportul Leipzig este un important centru pentru transportul de mărfuri și pentru logistica militară, fiind utilizat de NATO și de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transporturi destinate sprijinirii militare a Ucrainei.

Anchetatorii germani au descoperit, zece zile mai târziu, o a treia dronă și presupuse materiale explozive despre care se crede că au legătură cu tentativa de atac. Informația a fost relatată marți de posturile de televiziune NDR și WDR și de publicația Süddeutsche Zeitung.

Drona a fost găsită în vestul aeroportului. În aceeași zonă, anchetatorii au descoperit aproximativ 50 de grame de substanță despre care au suspectat că ar fi hexogen, un exploziv de uz militar.

Parchetul General al Germaniei a refuzat să comenteze informațiile. Moscova a negat orice implicare în incident.