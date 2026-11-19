Alexandru Rogobete a discutat cu secretarul general adjunct al NATO despre pregătirea spitalelor pentru situații de criză

1 minut de citit Publicat la 20:52 19 Noi 2026 Modificat la 20:52 19 Noi 2026

Potrivit ministrului, una dintre temele abordate a fost pregătirea sistemului sanitar pentru situaţii de criză. FOTO: Alexandru Rogobete/ Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, joi, la sediul NATO din Bruxelles, cu Radmila Shekerinska, secretarul general adjunct al alianţei, pentru discuţii privind provocările din domeniul sănătăţii şi dezvoltarea cooperării medicale, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, una dintre temele abordate a fost pregătirea sistemului sanitar pentru situaţii de criză, în contextul în care România dispune în prezent de aproximativ 2.700 de paturi de terapie intensivă (ATI) complet echipate, faţă de un necesar estimat la 4.000.

"Împreună cu Banca Mondială, continuăm să dezvoltăm terapia intensivă, prin extinderea numărului de paturi şi dotarea lor cu echipamente", a scris Rogobete, pe Facebook.

Alte subiecte discutate au vizat creşterea numărului de profesionişti din sistemul sanitar şi deblocarea posturilor pentru medici specialişti şi primari, asistenţi medicali, infirmiere, kinetoterapeuţi, farmacişti, biologi şi personal administrativ.

De asemenea, ministrul a evidenţiat necesitatea asigurării accesului pacienţilor la medicamente inovatoare şi generice, în contextul întreruperilor de producţie şi al discontinuităţilor de aprovizionare care afectează statele europene.

Subiectele discutate de Alexandru Rogobete și secretarul general adjunct al NATO

Pe agendă s-au mai aflat securitatea cibernetică în domeniul sănătăţii, protejarea datelor pacienţilor şi a infrastructurilor digitale, investiţiile în infrastructura medicală critică şi consolidarea sistemelor de urgenţă.

Un alt subiect abordat a fost combaterea dezinformării medicale. Rogobete a atras atenţia asupra impactului informaţiilor false asupra încrederii populaţiei în sistemul sanitar şi asupra utilizării dezinformării în cadrul atacurilor hibride care urmăresc decredibilizarea instituţiilor din domeniul sănătăţii.

La întâlnire au participat şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi reprezentantul permanent al României la NATO, Doris Şerban.