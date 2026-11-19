Nicușor Dan spune că nivelul de trai al românilor a scăzut: „Orice fel de compensare ar fi bună. E o treabă care ține de Guvern”

1 minut de citit Publicat la 20:44 19 Noi 2026 Modificat la 20:44 19 Noi 2026

Șeful statului a afirmat că orice formă de compensare ar fi binevenită atât pentru salariați, cât și pentru pensionari. FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la finalul reuniunii Coaliției de Voință de la Berlin, că nivelul de trai și puterea de cumpărare a românilor au scăzut.

Șeful statului a afirmat că orice formă de compensare ar fi binevenită atât pentru salariați, cât și pentru pensionari, însă a avertizat că măsurile bugetare trebuie să respecte angajamentele asumate de România pentru reducerea deficitului.

Întrebat despre creșterea salariului minim, Nicușor Dan a precizat că decizia ține de Guvern și a explicat că eventualele majorări sau compensații trebuie să se încadreze în bugetul convenit cu Comisia Europeană și cu finanțatorii internaționali.

„Este o treabă care ține de Guvern. În primul rând, e evident că puterea de cumpărare a scăzut, nivelul de trai, de viață a scăzut. Orice fel de compensare ar fi bună atât la salariați, cât și la pensionari.

Pe de altă parte, orice abatere de la linia de corectare a deficitului ne poate duce într-un cerc vicios care să îi afecteze pe cei mai vulnerabili, inclusiv pe pensionari. Anvelopa bugetului trebuie să fie cea pe care noi ne-am asumat să o avem în discuțiile cu Comisia Europeană și cu finanțatorii, cu agenții de rating.

Mai departe, cum anvelopa asta se împarte la toate nevoile României ține de Guvern”.

Amintim că reprezentanții IMM-urilor consideră că situația economică nu permite o nouă creștere a costurilor salariale. După o întâlnire cu Sorin Grindeanu, președintele IMM România, Florin Jianu, a prezentat trei alternative prin care angajații ar putea primi mai mulți bani fără majorarea salariului minim: reducerea taxelor pe muncă, creșterea sumei deductibile de la 200 la 400 de lei sau introducerea unor salarii minime diferite în funcție de domeniul de activitate.