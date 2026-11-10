Nicușor Dan avertizează că România riscă să ajungă din nou pe mâna FMI: „Vine cu condiții drastice”. Ce s-ar întâmpla cu pensiile

4 minute de citit Publicat la 19:33 10 Noi 2026 Modificat la 19:39 10 Noi 2026

Nicușor Dan avertizează că România riscă să nu își mai poată plăti datoriile. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a lansat marți seară, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, un avertisment privind situația financiară a României și riscurile la care s-ar expune țara dacă nu își respectă angajamentele de reducere a deficitului bugetar. Șeful statului a explicat că o scădere a ratingului de țară ar putea duce la împrumuturi mai scumpe, creșterea ratelor pentru populație și firme, închiderea unor companii și creșterea șomajului. În cel mai rău scenariu, țara noatră ar putea avea nevoie din nou de ajutorul Fondului Monetar Internațional, care ar veni cu condiții dure.

În prima sa conferință de presă după învestirea Guvernului Niculescu, președintele a vorbit despre dimensiunea deficitului bugetar și despre cât de important este ca România să își păstreze credibilitatea în fața celor care îi împrumută bani.

Nicușor Dan a prezentat cifrele bugetului pe 2026: venituri de 730 de miliarde de lei și cheltuieli de 860 de miliarde de lei, indicând un deficit de 150 de miliarde de lei. Pentru a arăta cât de mare este suma, președintele a comparat-o cu valoarea întregului PNRR pe cinci ani, incluzând granturile și împrumuturile, dar și cu banii necesari pentru construirea a 2.500 de kilometri de autostradă sau a 45 de spitale regionale.

„Aceștia sunt banii pe care noi îi cheltuim fără să-i avem în 2026”, a declarat Nicușor Dan.

Din această sumă, 60 de miliarde de lei reprezintă numai dobânzile pe care statul trebuie să le plătească pentru datoriile deja acumulate. Potrivit comparației făcute de președinte, cu acești bani s-ar putea construi 1.000 de kilometri de autostradă sau 18 spitale regionale.

„Repet, doar dobânzi pe 2026 la datorie”, a insistat șeful statului.

Nicușor Dan avertizează că România riscă să nu își mai poată plăti datoriile

Președintele a explicat că, deși România nu este singura țară care se confruntă cu probleme bugetare, este esențial ca statul să continue reducerea deficitului în ritmul promis. Orice abatere ar putea afecta încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și plăti datoriile.

„Față de situația asta, trebuie să fim calmi, nu suntem singuri, dar este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o față de piețe să fie menținută. Orice abatere de la traiectorie înseamnă că România nu e credibilă și la risc de a nu putea să-și plătească datoriile”, a avertizat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat și ce s-ar întâmpla dacă agențiile internaționale de rating ar reduce calificativul României. Într-o asemenea situație, anumite fonduri de investiții și fonduri de pensii ar fi obligate, prin propriile reguli, să își retragă banii din România. Statul ar trebui atunci să caute alți creditori, care ar putea cere dobânzi mai mari. Mai mult, nu ar exista garanția că România ar găsi suficienți investitori dispuși să îi împrumute sumele de care are nevoie.

Președintele a ridicat inclusiv posibilitatea ca România să fie nevoită să apeleze din nou la Fondul Monetar Internațional, așa cum s-a întâmplat în 2009.

„Întrebarea este și dacă vor fi destui, și dacă nu va trebui să vină FMI-ul ca în 2009, care vine cu condiții drastice. Fie că vine, fie că nu vine, curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă decât este acum”, a spus Nicușor Dan.

Ce s-ar întâmpla cu salariile, pensiile și ratele românilor

Nicușor Dan a avertizat că o criză de încredere în capacitatea României de a-și plăti datoriile ar putea avea consecințe directe asupra populației și a mediului de afaceri.

Președintele a amintit că printre cele mai mari cheltuieli ale statului se numără salariile și pensiile, iar o reducere drastică a deficitului ar fi foarte greu de realizat fără măsuri care să afecteze și aceste categorii.

„E foarte greu de crezut că poți avea o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea”, a afirmat șeful statului.

Problemele nu s-ar opri însă la bugetul de stat. Dacă România ar ajunge să se împrumute la dobânzi mai mari, efectele s-ar putea vedea și în costurile creditelor pentru populație și companii.

„Dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc și toate ratele pentru oameni și firme”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a atras atenția că situația ar fi deosebit de dificilă pentru companiile care funcționează deja cu marje financiare foarte mici. O nouă creștere a costurilor de finanțare ar putea împinge unele firme spre închidere, ceea ce ar duce și la pierderea unor locuri de muncă.

Președintele a explicat că astfel de efecte au fost observate și în alte situații în care statele au suferit retrogradări ale ratingului de țară.

Nicușor Dan: România ar putea avea nevoie de 6-7 ani pentru a-și reveni

Șeful statului a avertizat că pierderea încrederii investitorilor nu este o problemă care se rezolvă în câteva luni. Potrivit datelor pe care le-a invocat, o țară care trece printr-o asemenea situație are nevoie, în medie, de șase-șapte ani pentru a-și reveni.

„Cât durează să ieși din asta? Am o situație care-mi spune că media e de 6-7 ani, deci nu e un episod scurt și revenim, nu, de fiecare dată când ai pierdut încredera pieței îți ia ani de zile să revii”, a declarat Nicușor Dan.