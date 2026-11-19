De ce a spus Nicuşor Dan că îi e frică de 2028: "Mă refeream la alegerile parlamentare, la rezultatul lor"

1 minut de citit Publicat la 20:05 19 Noi 2026 Modificat la 20:15 19 Noi 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: captură video Administraţia Prezidenţială

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a explicat joi seara, în cadrul conferinţei de presă organizate la Berlin, la ce s-a referit atunci când a afirmat că se teme pentru anul 2028. Potrivit declaraţiilor sale, îi este frică de rezultatul alegerilor parlamentare din 2028, însă a evitat să detalieze motivele acestei îngrijorări.

Întrebat dacă temerile sale au legătură cu o eventuală venire la putere a extremiștilor, șeful statului a refuzat să comenteze, precizând doar că România trebuie să acorde o atenție sporită problemelor de securitate.

Declaraţiile lui Nicuşor Dan au fost făcute în cadrul conferinţei de presă, organizate la Ambasada României la Berlin, în această seară.

Cătălina Mănoiu, reporter Antena 3 CNN: Domnule preşedinte, spuneaţi astăzi că vă este teamă de anul 2028 şi aţi precizat că trebuie să ne uităm la securitate, în acest context. Aş vrea să vă rog să ne spuneţi de ce anume vă este teamă.

Nicuşor Dan, preşedintele României: Am spus două lucruri – am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că mi-e teamă de 2028, am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028. Şi nu vreau să dezvolt mai mult.

Cătălina Mănoiu, reporter Antena 3 CNN: Spuneţi-ne, vă rog, de ce vă este teamă de aceste alegeri parlamentare? Ce înseamnă pentru România?

Nicuşor Dan, preşedintele României: Evident, când spun că mi-e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult.

Cătălina Mănoiu, reporter Antena 3 CNN: Adică de o venire la putere a extremiștilor în 2028?

Nicuşor Dan, preşedintele României: Nu vreau să comentez.mai mult