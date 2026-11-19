Mesajul lui Alexandru Nazare despre taxele din 2027: „Nu cred că majorarea lor ar fi benefică”

1 minut de citit Publicat la 17:32 19 Noi 2026 Modificat la 17:32 19 Noi 2026

Ministrul Finanţelor a subliniat că bugetul pentru anul viitor va reprezenta un test important pentru credibilitatea fiscală a României. FOTO: Agerpres

Majorarea taxelor în 2027 nu ar fi benefică pentru România, în condiţiile în care obiectivul este creşterea economică, a declarat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Bucharest Forum, potrivit Agerpres.

"Companiile româneşti au suportat o parte reală a acestei ajustări şi se pot aştepta, pe bună dreptate, la un cadru stabil, simplu şi cunoscut cu mult timp înainte. În 2027, impozitul minim pe cifra de afaceri nu se va mai aplica şi nu cred că majorarea taxelor anul viitor ar fi benefică pentru România, pentru că ne dorim creştere economică. Trebuie să fim foarte atenţi la deciziile pe care le luăm, atât în privinţa cheltuielilor, cât şi a veniturilor", a afirmat Nazare.

Ministrul Finanţelor a subliniat că bugetul pentru anul viitor va reprezenta un test important pentru credibilitatea fiscală a României.

"Ce urmează? Bugetul pentru 2027. Aici vom fi testaţi din nou. Examenul nu este în ianuarie, februarie sau martie. Examenul este acum, în fiecare decizie pe care o luăm pentru a definitiva bugetul pe 2027. De aceste decizii pe care le vom lua în aceste zile depinde menţinerea ratingului în ianuarie, februarie, martie. Aşadar, rezultatul muncii de astăzi se va vedea în primul trimestru din 2027", a explicat ministrul.

Pe de altă parte, premierul Luca Niculescu a evitat, după prima ședință a noului Guvern, să își ia un angajament că Executivul nu va introduce taxe noi anul viitor.

Nazare, despre buget

Potrivit acestuia, proiectul de buget va fi construit pe baza unor estimări realiste ale veniturilor şi a unor priorităţi clare de cheltuieli.

"Construim bugetul pe baza unei evaluări realiste a veniturilor şi a unor priorităţi clare de cheltuieli. Obiectivul nostru este un deficit care să se îndrepte spre 5% din PIB, ţinta exactă urmând să fie stabilită atunci când cifrele vor fi definitive. Protejăm investiţiile pe măsură ce Planul de Redresare şi Rezilienţă se apropie de final, iar fiecare decizie privind veniturile, salariile şi pensiile va fi luată ţinând cont de deficitul pe care ne-am angajat să îl respectăm", a precizat Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că reducerea deficitului bugetar este necesară pentru dezvoltarea economică a României.

"Nu ne propunem să reducem deficitul pentru că ne cere Comisia Europeană. Nu reducem deficitul din cauza agenţiilor de rating. Trebuie să înţelegem că, fără reducerea deficitului, nu există dezvoltare, nu există prosperitate şi nu există ambiţie economică pentru România", a mai spus ministrul Finanţelor.