FMI e „foarte îngrijorat de El Niño” și că o „bulă AI” s-ar putea sparge, spune șefa instituției, Kristalina Georgieva

Directoarea FMI, Kristalina Georgieva, în aprilie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fondul Monetar Internațional (FMI) se pregătește să ofere sprijin țărilor expuse efectelor fenomenului El Niño, a declarat miercuri, pentru AFP, directoarea instituției, Kristalina Georgieva, exprimându-și îngrijorarea cu privire la securitatea alimentară, potrivit Barron's.

El Niño este un fenomen natural care revine la fiecare doi până la șapte ani, ca urmare a încălzirii suprafeței oceanelor, provocând schimbări la nivel mondial în ceea ce privește vânturile, presiunea atmosferică și regimul precipitațiilor.

Specialiștii în prognoze meteorologice la nivel mondial estimează că fenomenul din acest an va atinge un nivel de intensitate fără precedent în epoca modernă, amplificând efectele schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, care determină manifestarea unor fenomene meteorologice extreme.

„Suntem foarte îngrijorați de fenomenul El Niño care afectează lumea în acest an”

Țările din America Centrală se confruntă deja cu seceta, în timp ce statele asiatice se confruntă cu perturbări severe ale ploilor musonice, ceea ce provoacă pagube culturilor agricole în ambele regiuni.

„Suntem foarte îngrijorați de fenomenul El Niño care afectează lumea în acest an”, a declarat Georgieva într-un interviu acordat la Singapore. „Suntem îngrijorați în privința securității alimentare. Ne preocupă presiunile inflaționiste care ar putea apărea din această direcție, din cauza scumpirii tot mai accentuate a alimentelor.”

„Iar sfatul pe care îl dăm țărilor este să fie foarte prudente în privința modului în care își folosesc resursele bugetare extrem de limitate”, a spus ea, adăugând că unele state ar putea fi nevoite „să recurgă la finanțare externă”.

„De asemenea, ne pregătim să le oferim sprijin, în cazul în care acest fenomen va lovi țările vulnerabile, deoarece unul dintre rolurile instituției noastre este să ofere o plasă de siguranță în situația unor șocuri externe.”

Risc de „șocuri externe duble”

Georgieva a atras atenția asupra „riscului unor șocuri externe duble” – fenomenul El Niño și creșterea prețurilor la energie, ca urmare a războiului dintre SUA și Iran.

În timp ce unele țări ar putea reuși să absoarbă aceste șocuri, „avem state insulare din Pacific, țări mai vulnerabile, precum Bangladesh, și țări mai sărace, precum Laos, care se află într-o situație mult mai dificilă”, a declarat ea, solicitând un răspuns global „coordonat”.

Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă, iar emisfera nordică se pregătește pentru temperaturile scăzute ale iernii, șefa FMI a avertizat guvernele din întreaga lume să nu acorde subvenții pentru energie excesiv de generoase.

„Am trecut printr-o serie de șocuri”, a spus ea.

„Am avut pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina, apoi șocul inflaționist, creșterea bruscă a dobânzilor, iar acum ne confruntăm cu șocul energetic. De fiecare dată, guvernele au intervenit pentru a ajuta populația și companiile, împrumutând bani și majorând deficitul bugetar.”

„Acest lucru nu mai poate continua la nesfârșit”, a adăugat Georgieva, „deoarece dobânzile au crescut, iar costurile împrumuturilor sunt, de asemenea, mai mari. Nu este sustenabil din punct de vedere financiar.”

În schimb, a spus ea, guvernele ar trebui „să analizeze foarte atent măsurile pe care le adoptă” și „să îmbunătățească precizia direcționării acestui sprijin către cei care au cu adevărat nevoie de el”.

În contextul inflației și al creșterii dobânzilor, Georgieva a declarat că guvernele ar trebui să se concentreze pe reducerea datoriei publice, pentru a diminua costurile împrumuturilor.

Ea a spus că piețele datoriei publice „așteaptă un semnal că există un plan de consolidare fiscală pe termen mediu” și „o garanție clară că, în timp, datoria se va reduce”.

Între timp, boomul inteligenței artificiale a contribuit la accelerarea creșterii economice globale, determinând creșteri puternice ale acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic.

Riscurile unei bule AI care s-ar putea sparge

Deși FMI consideră că inteligența artificială este un motor economic puternic, capabil să genereze o creștere suplimentară de până la jumătate de punct procentual pe an la nivel mondial, instituția urmărește îndeaproape și riscurile asociate valului de investiții din acest an.

Inteligența artificială „stimulează creșterea economică globală... Prin urmare, dacă ritmul încetinește în acest sector, efectele se vor resimți în întreaga lume”, a declarat Georgieva.

„În egală măsură, dacă încrederea se pierde, iar capitalul se retrage din sectorul inteligenței artificiale, acest lucru poate genera riscuri pentru stabilitatea financiară.”