"Prăbușirea companiilor AI ar putea declanșa recesiunea globală”. Noi avertismente privind formarea unei bule speculative

Fondurile speculative s-au concentrat în semiconductori și alte acțiuni legate de inteligența artificială în ultimele luni. sursa foto: Getty

Economia globală este expusă riscului de recesiune dacă bula inteligenței artificiale va exploda, a avertizat miercuri Banca Angliei, deoarece investitorii alocă din ce în ce mai mult numerar în acțiuni tehnologice, potrivit Politico.

O corecție a prețului acțiunilor AI, determinată de o schimbare a productivității și profitabilității companiilor din domeniul tehnologiei, ar putea provoca o scădere de 2,2% a PIB-ului Regatului Unit, a avertizat Banca în raportul său de stabilitate financiară de miercuri.

„Riscul unei corecții bruște pe piețele de capital rămâne ridicat”, a declarat guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, avertizând asupra unui „triplu impact” de riscuri legate de AI pentru economie: pariuri supradimensionate pe acțiuni, adoptarea mai lentă a tehnologiei decât se preconizase și întrebări cu privire la firmele care vor fi câștigătoare în sector pe termen lung.

Cu toate acestea, Bailey a exclus orice noi reglementări sau politici pentru a atenua riscurile la adresa stabilității financiare din cauza evaluărilor ridicate din sector, argumentând în schimb că Banca are nevoie de o mai bună înțelegere a consecințelor pentru stabilitatea financiară.

Companiile AI reprezintă jumătate din indicele american S&P 500

Fondurile speculative s-au concentrat în semiconductori și alte acțiuni legate de inteligența artificială în ultimele luni, în timp ce companiile de inteligență artificială reprezintă acum jumătate din indicele american S&P 500, în creștere față de un sfert în 2022, alături de creșterea rapidă a piețelor bursiere din Taiwan și Coreea de Sud.

În plus, investitorii individuali care își plasează din ce în ce mai mult numerarul pe piața bursieră „ar fi putut contribui la creșterea prețurilor acțiunilor”, a declarat Banca, Bailey adăugând că este deosebit de îngrijorat de creșterea rapidă a popularității fondurilor tranzacționate la bursă cu efect de levier în rândul economisitorilor.

„Deși indicii bursieri din Marea Britanie continuă să fie considerabil mai puțin expuși direct companiilor de inteligență artificială, o corecție a evaluării acestor companii ar putea avea totuși un efect semnificativ asupra piețelor bursiere globale, în general”, se arată în raportul privind stabilitatea financiară. „Acest lucru ar afecta macroeconomia și sistemul financiar din Marea Britanie prin efecte de propagare.”

Conform modelării Băncii, efectele asupra pieței bursiere ar reprezenta aproximativ 36% din impactul asupra economiei, în timp ce turbulențele de pe piața obligațiunilor ar reprezenta aproximativ jumătate.

Între timp, raportul a avertizat că „buclele de capital auto-întăritoare”, în care companiile de tehnologie investesc în companii de inteligență artificială care cheltuiesc banii pe produse de la aceleași companii de tehnologie, „cresc probabilitatea ca un șoc negativ să poată duce la o reevaluare negativă amplă și corelată a câștigurilor într-un set mai larg de afaceri legate de inteligență artificială”.

De la ultimul raport privind stabilitatea financiară al Băncii din decembrie, așteptările privind valoarea cheltuielilor de capital ale hiperscalatorilor de inteligență artificială în 2028 au crescut de la mai puțin de 600 de miliarde de dolari la peste un trilion de dolari, conform datelor Bloomberg.

Pariul centrelor de date

Morgan Stanley estimează că mai mult de jumătate din finanțarea externă necesară pentru centrele de date din 2026 până în 2028 ar putea fi finanțată prin datorii, 700 de miliarde de dolari provenind din credit privat, unde există deja preocupări legate de stabilitatea financiară.

„Creșterea rapidă a activității pe piețele de credit în prima jumătate a anului 2026 duce la acumularea rapidă a riscurilor potențiale”, se arată în raport, menționând că companiile hiperscalabile de inteligență artificială, precum OpenAI și Anthropic, au crescut de la 3% din datoria americană de grad investițional la sfârșitul anului trecut la 15% în mai.

„Având în vedere diferitele surse de finanțare din care se inspiră companiile de inteligență artificială și nivelurile diferite de transparență în aceste acorduri, ar putea fi dificil pentru firmele financiare să fie conștiente de amploarea expunerilor lor directe și indirecte la ecosistemul inteligenței artificiale și la companiile de inteligență artificială”, a adăugat acesta.

Raportul a avertizat, de asemenea, că riscurile legate de scara masivă a infrastructurii necesare pentru a susține boom-ul inteligenței artificiale cresc rapid. O obstrucționare a hardware-ului și a utilităților, cum ar fi cipurile sau electricitatea, ar putea „restricționa amploarea și ritmul dezvoltării pe care le implică așteptările actuale privind veniturile și câștigurile”, concentrarea în câteva țări și companii amplificând temerile.