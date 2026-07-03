„Prea mult și prea repede.” Investitorii se tem că după „bula câștigurilor” pe Wall Street urmează prăbușirea. Ce rol are AI

3 minute de citit Publicat la 20:06 03 Iul 2026 Modificat la 20:06 03 Iul 2026

Unii analiști și investitori se tem că va urma o corecție severă pe piețele financiare după estimările entuziaste în legătură cu profiturile tehnologiilor AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Estimările creșterilor de profit ale companiilor avansează în cel mai rapid ritm de la revenirea economică de după pandemia de Covid-19.

Fenomenul, alimentat de boom-ul legat de AI, îi face pe unii analiști și investitori să se teamă că această "bulă a câștigurilor" de pe Wall Street va fi urmată de o corecție severă, relatează Financial Times.

Potrivit datelor Bloomberg, analiștii estimează în prezent că profiturile companiilor din componența indicelui S&P 500 vor crește cu 25% în următoarele 12 luni, pe fondul rezilienței economiei americane și al expansiunii tehnologiilor legate de Inteligența Artificială.

Totuși, înaintea sezonului raportărilor financiare aferente trimestrului al doilea, unii investitori încep să fie îngrijorați de ritmul în care sunt revizuite în sus aceste estimări.

Ei se tem că, în cele din urmă, realitatea s-ar putea situa sub așteptările pieței, din mai multe potențiale cauze: majorarea costurilor suportate de companiile implicate în dezvoltarea AI, o eventuală temperare a cererii pentru această tehnologie și dificultățile legate de transformare a investițiilor în profituri.

Bancher de investiții: "Estimările de profit cresc excepțional"

Ben Inker, co-director al Diviziei de alocare a activelor din cadrul companiei de investiții GMO, a declarat că previziunile de profit pentru următorii doi ani "cresc într-un ritm excepțional, cum nu s-a mai văzut în afara perioadelor de redresare după o criză".

Spre exemplu, estimările agregate privind profiturile din următoarele 12 luni au crescut cu aproape 20% în doar șase luni, aceasta fiind cea mai amplă revizuire ascendentă de acest fel din 2021.

"Ceea ce urmează pentru piață este momentul în care investitorii vor realiza că aceste estimări nu se vor materializa", a adăugat Inker.

Estimările de profit pentru producătorii de chip-uri, trase în sus de cererea pentru AI

Estimările privind profiturile producătorilor de cipuri și ale marilor companii de tehnologie care operează infrastructuri cloud la scară globală – așa-numiții hyperscalers – au fost alimentate de explozia cererii pentru puterea de procesare.

Analiștii Capital Economics au avertizat în această săptămână că "piețele bursiere, susținute de entuziasmul pentru Inteligența Artificială, s-ar putea apropia de un punct în care estimările privind profiturile și ipotezele referitoare la cheltuielile de capital devin dificil de susținut".

O corecție ar putea declanșa o retragere amplă în piețele de acțiuni, au adăugat ei.

Michel Lerner, directorul platformei de analiză investițională HOLT din cadrul băncii UBS, susține că "acțiunile companiilor din întregul lanț valoric al Inteligenței Artificiale sunt evaluate ca și cum ar urma să mențină profituri excepțional de ridicate".

Lerner a avertizat, la rândul lui, asupra formării unei "bule a câștigurilor"

Deși este probabil ca aceste companii să continue să livreze rezultate foarte bune pe termen scurt, șansele ca asemenea niveluri de profitabilitate și de creștere să poată fi menținute pe termen lung sunt extrem de reduse, a explicat el.

Bursele americane, împinse la maxime istorice în ultimul an

Rezultatele solide raportate de companii au împins în ultimele săptămâni bursele americane către noi maxime istorice.

În ultimele 12 luni, indicele S&P 500 a avansat cu 20%, iar Nasdaq Composite cu peste 25%, ambele înregistrând în trimestrul încheiat în iunie cea mai bună evoluție trimestrială din ultimii șase ani.

"Ne aflăm în cel mai puternic ciclu de revizuiri pozitive ale estimărilor de profit, de la super-ciclul materiilor prime din anii 2000", a comentat Arun Sai, strateg senior multi-asset la Pictet Asset Management.

Potrivit Bloomberg, acțiunile companiilor americane se tranzacționează la aproximativ de 20 de ori profiturile estimate pentru următoarele 12 luni.

Nivelul este, totuși, inferior celui înregistrat în perioada revenirii piețelor după prăbușirea provocată de pandemia din 2020 și mult sub evaluările atinse în timpul bulei dot-com.

Temerile privind ritmul în care analiștii își revizuiesc în sus estimările se adaugă altor semnale de avertizare din piețele financiare, precum evoluția ofertei publice inițiale a companiei SpaceX.

Rezerva Federală ar putea scumpi costul finanțării, cu efecte asupra profiturilor

Investitorii cred că o provocare suplimentară pentru profitabilitate ar putea veni din schimbarea așteptărilor pieței privind costurile de finanțare.

În prezent, traderii anticipează că până la sfârșitul anului dobânzile de referință din SUA vor fi majorate cu cel puțin 0,25 puncte procentuale, spre deosebire de așteptările de la începutul anului, când piețele mizau pe două sau chiar trei reduceri de dobândă.

În aceste condiții, marja de siguranță pentru evoluția profiturilor este foarte redusă, a declarat Kasper Elmgreen, director de investiții pentru instrumente cu venit fix și acțiuni la Nordea Asset Management.

"Întrebarea esențială este cât timp vom mai continua să vedem surprize pozitive și dacă nu încep, cumva, să apară primele fisuri, în condițiile în care așteptările sunt deja atât de ridicate", a conchis el.