Panică pe Wall Street: "Cei Șapte Magnifici” ai tehnologiei au pierdut 767 de miliarde de dolari: "AI nu mai e o mașină de făcut bani"

Indicele Bloomberg pentru "Cei Șapte Magnifici" a scăzut cu 4,8% la jumătatea sesiunii de joi. FOTO: Getty Images

"Cei Șapte Magnifici", giganții tehnologici americani care au alimentat creșterea burselor în ultimii trei ani, se confruntă cu cea mai mare scădere din aprilie 2025. Evoluția vine în contextul în care rezultatele Alphabet și Tesla stârnesc îndoieli pe Wall Street cu privire la viitorul boom-ului AI, scrie Bloomberg.

Indicele Bloomberg pentru "Cei Șapte Magnifici" a scăzut cu 4,8% la jumătatea sesiunii de joi, ștergând aproximativ 767 de miliarde de dolari din evaluarea pieței. Scăderile au fost conduse de Tesla și Alphabet, care au speriat Wall Street cu câștigurile lor de miercuri. Alphabet și-a majorat previziunile de cheltuieli de capital până la 205 miliarde de dolari în acest an, în timp ce profiturile Tesla au fost mult sub așteptări, iar directorul executiv Elon Musk le-a spus investitorilor că 2026 va fi "un an masiv de cheltuieli de capital".

"Adevărata problemă este volumul de cheltuieli", a declarat Ken Mahoney, director executiv al Mahoney Asset Management. "Nimeni nu știe care este rentabilitatea investiției".

Contextul macroeconomic, inclusiv creșterea prețurilor petrolului pe măsură ce războiul cu Iranul escaladează, pune din ce în ce mai multă presiune asupra acestor acțiuni, a adăugat el.

"Este furtuna perfectă", a spus Mahoney.

Vânzarea masivă vine pe măsură ce investitorii devin din ce în ce mai precauți cu privire la sumele masive pe care firmele Big Tech le cheltuiesc pentru a-și construi infrastructura de inteligență artificială. Indicele este acum în scădere cu 11% față de un record de la sfârșitul lunii mai, ștergând 2 trilioane de dolari din valoarea de piață.

Rapoartele privind câștigurile de miercuri au alimentat aceste îngrijorări. Deși Alphabet, compania-mamă a Google, a înregistrat rezultate încurajatoare, cu o creștere robustă în domeniul cloud computing, previziunile sale de cheltuieli au fost peste așteptări, chiar dacă Alphabet anunțase creșterea atunci când a strâns capital la începutul lunii iunie. Cele 45 de miliarde de dolari cheltuite în al doilea trimestru au transformat fluxul de numerar în negativ pentru prima dată după ce compania a fost listată.

"Acest lucru sugerează că există mult mai mult risc în acțiune acum decât exista înainte, când era o mașinărie de generat bani", a declarat Jason Lemire, director de investiții la Bold Wealth Partners.

Între timp, Musk a spus că Tesla "ar trebui să aloce cheltuieli de capital cât mai repede posibil fără a fi prea risipitor”.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 13% joi, cea mai mare scădere din iunie 2025, iar Alphabet a scăzut cu 7,3% la cel mai mic nivel din aprilie. Și alte companii importante care cheltuiesc în domeniul inteligenței artificiale au scăzut, Microsoft Corp. în scădere cu 3,1%, Amazon.com Inc. cu 5% și Meta Platforms Inc. cu 4,7%. Toate trei vor raporta câștiguri săptămâna viitoare.

În timp ce toți membrii grupului "Celor Șapte Magnifici" au scăzut joi, Nvidia Corp. și Apple Inc. au înregistrat cele mai superficiale scăderi.

Apple a evitat în mare măsură cheltuielile în domeniul inteligenței artificiale, lucru pe care investitorii l-au recompensat în ultima vreme. Acțiunile sale au crescut cu 11% luna aceasta și cu 18% anul acesta. Acțiunile Nvidia sunt în urma grupului de semiconductori anul acesta, atenția îndreptându-se către producătorii de cipuri de memorie precum Micron Technology Inc. și Sandisk Corp., ale căror produse sunt cruciale pentru centrele de date cu inteligență artificială. Dar acțiunile rămân în creștere cu 13% în 2026.