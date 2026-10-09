Semnalul care anunța ierni grele în Europa nu mai funcționează. Meteorologii urmăresc acum alt indiciu pentru a afla cât va ninge

Prognozele arată chiar o accelerare puternică a extinderii zăpezii în Eurasia în următoarele două săptămâni. Foto: Getty Images

Un strat de zăpadă care se extinde rapid peste Siberia în octombrie a fost mult timp considerat un semn că Europa s-ar putea pregăti pentru o iarnă rece și cu episoade serioase de ninsoare. O analiză publicată de Severe Weather Europe arată însă că această regulă, foarte populară în prognozele sezoniere, nu mai funcționează suficient de bine pentru a spune cum va fi iarna 2026-2027.

Pentru acest an, prognozele arată chiar o accelerare puternică a extinderii zăpezii în Eurasia în următoarele două săptămâni. Dacă estimările se confirmă, avansul ar putea ajunge printre cele mai rapide 15% observate în ultimele trei decenii pentru această perioadă din octombrie. Totuși, datele analizate pe aproape jumătate de secol arată că acest semnal, luat singur, spune foarte puțin despre iarna care urmează.

Zăpada din Siberia nu mai „prezice” iarna ca înainte

Teoria pornea de la o idee simplă: dacă zăpada se extinde repede în Siberia în octombrie, solul se răcește mai mult, presiunea atmosferică crește în nordul Asiei, iar acest lucru poate trimite mai multă energie spre stratosferă. Vortexul polar ar putea astfel slăbi, iar aerul rece din Arctica ar avea mai multe șanse să coboare spre Europa și America de Nord.

Problema este că legătura nu s-a mai păstrat în ultimii ani.

Analiza a urmărit 47 de ierni, din 1979 până în 2025. Semnalul dat de zăpada din octombrie a „nimerit” evoluția iernii în 25 de cazuri și a greșit în 22. În cei 15 ani de după publicarea studiului original din 2011, teoria a funcționat doar în șase cazuri, adică mai slab decât o simplă probabilitate de 50%.

Și exemplele sunt foarte diferite. Iarna 2009-2010 a venit după o extindere rapidă a zăpezii și a adus frig puternic în Europa. În schimb, 2019-2020 a început în condiții asemănătoare, dar a devenit una dintre cele mai calde ierni înregistrate atunci pe continent.

Vortexul polar va conta mai mult

Pentru iarna aceasta, specialiștii urmăresc mai ales ce se va întâmpla cu vortexul polar începând din decembrie.

Prognoza sezonieră ECMWF îl arată relativ normal până la jumătatea lunii decembrie, după care vânturile din stratosferă ar putea slăbi puternic. Unele scenarii indică inclusiv posibilitatea inversării lor, semn asociat cu o încălzire stratosferică bruscă și cu o perturbare majoră a vortexului polar.

Un vortex polar slăbit poate permite aerului foarte rece să coboare mai spre sud. În mod obișnuit, după astfel de episoade cresc șansele de frig în nordul și centrul Europei, deși asta nu înseamnă că un val de ger este garantat într-o anumită țară.

Un alt factor important este Super El Niño, care ar urma să influențeze iarna 2026-2027 mult mai puternic decât cantitatea de zăpadă acumulată în Siberia. Modelele arată că un El Niño puternic poate contribui la slăbirea vortexului polar în a doua parte a sezonului rece.

Ce arată acum prognoza pentru Europa

În ciuda semnalelor privind un vortex polar mai slab, prognoza actuală nu indică deocamdată o iarnă severă pentru cea mai mare parte a Europei.

Pentru mijlocul și a doua parte a iernii, ECMWF vede în general o circulație mai blândă peste continent, în timp ce aerul mai rece ar rămâne concentrat în nord. Cu datele disponibile acum, dacă vortexul polar va slăbi așa cum indică modelele, frigul pare mai probabil să lovească puternic Statele Unite decât Europa.

Asta nu exclude însă episoade reci în Europa. O perturbare majoră a vortexului polar poate schimba rapid circulația atmosferică, iar nordul și centrul continentului sunt printre regiunile care pot resimți astfel de schimbări.