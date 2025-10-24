Pe o mică insulă cu 1.200 de oameni viața se oprește în loc pentru că 100 de milioane de crabi roșii și-au început migrația anuală

100 de milioane de crabi roșii și-au început migrația anuală pe Insula Crăciunului, Australia FOTO: Profimedia Images

Aproximativ 100 de milioane de crabi roșii și-au început migrația anuală pe Insula Crăciunului, Australia, îndreptându-se spre ocean, într-un spectacol natural remarcabil. Oamenii de pe insulă, care sunt foarte puțini, participă activ la tot acest proces, folosind suflante de frunze și greble, pentru a ajuta crustaceele în aventura lor.

Alexia Jankowski, manager interimar al Parcului Național al Insulei Crăciunului, a confirmat joi că acest mic teritoriu australian din Oceanul Indian găzduiește până la 200 de milioane de crabi din specia endemică Gecarcoidea natalis. Se estimează că până la 100 de milioane dintre aceștia vor călători din vizuinile lor din pădure până la țărm, pentru reproducere.

Această odisee anuală a fost declanșată de sosirea ploilor de vară din emisfera sudică, weekendul trecut, potrivit The Independent.

„Crabii caută umbra în mijlocul zilei”, a spus Jankowski, „dar diminețile și după-amiezile aduc o mare și lentă deplasare în masă, în care ei se îndreaptă spre coastă, trecând peste drumuri și grădini”.

Cei aproximativ 1.200 de locuitori ai insulei fac de obicei tot ce pot pentru a curăța „covorul roșu” de crustacee de pe drumuri.

„Unii oameni ar putea crede că sunt o pacoste, dar majoritatea dintre noi considerăm că este un privilegiu să trăim această experiență. Nu fac discriminări. Orice trebuie să traverseze pentru a ajunge la țărm, o vor face. Așa că, dacă îți lași ușa de la intrare deschisă, te vei întoarce acasă și vei găsi o mulțime de crabi roșii în sufragerie. Unii oameni, dacă trebuie să iasă cu mașina din curte dimineața, trebuie să dea la o parte crabii cu grebla, altfel nu pot pleca fără să-i rănească”, a adăugat ea.

Pe țărm, crabii masculi sapă vizuini în care femelele petrec două săptămâni depunând și incubând ouăle. Se așteaptă ca toate femelele să-și elibereze icrele în ocean la maree înaltă, pe 14 sau 15 noiembrie, în timpul ultimului pătrar al lunii.

Puii petrec o lună purtați de curenții oceanici sub formă de larve minuscule, înainte de a se întoarce pe Insula Crăciunului ca mici crabi.

„Când sunt bebeluși și sunt jumătate din unghia de la degetul mic, nu putem folosi greblele, pentru că i-am strivi. Așa că folosim suflante de frunze”, a spus Jankowski.

„Cam la o lună după depunerea icrelor, ne întoarcem pe coastă și, sincer, arătăm destul de amuzant purtând aceste suflante de frunze în spate și suflând toți micuții crabi de pe drumuri, ca să reducem riscul ca mașinile să-i strivească”, a adăugat ea.