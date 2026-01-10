Situație disperată la cafeneaua cu pisici din București. Apel pentru iubitorii de animale: e nevoie de adăpost pentru mâțe și motani

Miau Cafe caută foster pentru pisici. Foto: Mădălina Gheorghe/MiauCafe.ro

Miau Cafe, cunoscuta cafenea cu pisici din București, trece printr-o situație critică la început de an. Localul a primit ordin de evacuare, iar reprezentanții caută de urgență adăpost temporar pentru pisici, dar și o nouă locație în care să se poată reloca.

Într-o postare publicată pe Facebook pe 5 ianuarie, echipa Miau Cafe a cerut ajutorul comunității, anunțând că se află în proces de evacuare și că nu mai poate funcționa în condiții normale. Potrivit acestora, proprietarul clădirii ar fi oprit apa timp de mai multe zile, ceea ce a agravat situația atât pentru angajați, cât și pentru pisicile care locuiesc în cafenea.

„Nici nu a început bine anul și deja suntem copleșiți. Trecem prin cel mai negru coșmar. Suntem în proces de evacuare și ne confruntăm cu condiții inumane: proprietarul ne-a oprit apa de trei zile. Nu mai putem funcționa normal, iar situația este critică pentru locatarii noștri blănoși. Suntem epuizați psihic și avem nevoie de ajutorul vostru urgent”, au transmis reprezentanții cafenelei.

În acest context, pisicile din cafenea sunt acum în pericol, iar Miau Cafe caută atât familii dispuse să adopte, cât și persoane care pot oferi foster, adică adăpost temporar, până când situația se va stabiliza.

„Dacă vă gândiți să adoptați o pisică sau două, vă rugăm să le dați o șansă și pisicilor noastre, chiar dacă nu mai sunt pui. Avem mare nevoie și de foster până ne punem pe picioare și găsim o locație”, este apelul lansat de echipă.

Foto: Mădălina Gheorghe/MiauCafe.ro

Pe 8 ianuarie, Miau Cafe a venit cu noi informații și a anunțat că a început demersurile legale. Totodată, primele vești bune au apărut: trei pisici au fost deja preluate în foster.

„Avem avocat și am început demersurile legale necesare. Vă vom ține la curent când apar noutăți. Ieri au plecat trei pisicuțe în foster și sperăm să mai găsim soluții și pentru altele. Deocamdată nu am găsit o nouă locație, dar vom reveni cu detalii despre ce fel de spațiu căutăm. Pregătim și postări cu pisicuțele adoptabile”, au mai transmis reprezentanții cafenelei.