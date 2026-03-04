Tusk negociază cu Macron să bage Polonia sub umbrela nucleară a Franței pe la spatele președintelui Nawrocki. ”Nu a fost informat”

Principalul consilier pe probleme de politică externă al președintelui polonez Karol Nawrocki, a declarat pentru Polsatnews că acesta nu a fost informat de premierul Donald Tusk despre negocierile purtate cu Franța pentru intrarea Poloniei sub umbrela nucleară anunțată de Emmanuel Macron. Marcin Przydacz, consilierul lui Nawrocki a subliniat că ar fi mai bine pentru Polonia să caute un acord de partajare nucleară cu Statele Unite.
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că a ordonat extinderea arsenalului nuclear al Franței și că poartă discuții cu opt aliați europeni, inclusiv Polonia, privind cooperarea, care ar putea implica și găzduirea de resurse nucleare franceze.
La scurt timp după aceea, Tusk a confirmat că Polonia purta discuții privind aderarea la program. Celelalte țări care ar putea participa sunt Regatul Unit, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca. ”În martie, va avea loc la Paris Summitul privind energia nucleară. Acolo voi avea, de asemenea, ocazia să discut acest lucru nu doar cu președintele Macron (al Franței), ci și cu ceilalți parteneri europeni.”, a spus Donald Tusk.