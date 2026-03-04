Tusk negociază cu Macron să bage Polonia sub umbrela nucleară a Franței pe la spatele președintelui Nawrocki. ”Nu a fost informat”

Donald Tusk nu l-a informat pe președintele Poloniei despre negocierile cu Macron. Foto: Profimedia Images

Principalul consilier pe probleme de politică externă al președintelui polonez Karol Nawrocki, a declarat pentru Polsatnews că acesta nu a fost informat de premierul Donald Tusk despre negocierile purtate cu Franța pentru intrarea Poloniei sub umbrela nucleară anunțată de Emmanuel Macron. Marcin Przydacz, consilierul lui Nawrocki a subliniat că ar fi mai bine pentru Polonia să caute un acord de partajare nucleară cu Statele Unite.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că a ordonat extinderea arsenalului nuclear al Franței și că poartă discuții cu opt aliați europeni, inclusiv Polonia, privind cooperarea, care ar putea implica și găzduirea de resurse nucleare franceze.

La scurt timp după aceea, Tusk a confirmat că Polonia purta discuții privind aderarea la program. Celelalte țări care ar putea participa sunt Regatul Unit, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca. ”În martie, va avea loc la Paris Summitul privind energia nucleară. Acolo voi avea, de asemenea, ocazia să discut acest lucru nu doar cu președintele Macron (al Franței), ci și cu ceilalți parteneri europeni.”, a spus Donald Tusk.

Polonia dorește să fie autonomă în viitor în ceea ce privește descurajarea nucleară, a declarat marți prim-ministrul Donald Tusk, în contextul în care Europa încearcă să își dezvolte capabilitățile independent de Statele Unite.

„Investim masiv în viitoarele centrale nucleare, iar Polonia nu va dori să fie pasivă în ceea ce privește securitatea nucleară în context militar”, a declarat premierul înainte de începerea ședinței de guvern de marți. „Vom coopera cu aliații noștri... pe măsură ce capacitățile noastre cresc, vom încerca să pregătim Polonia pentru acțiuni autonome în această chestiune.”, a mai spus Donald Tusk.