Japonia are un nou șef de gară felin: Yontama va „conduce” linia ferată unde pisicile au făcut istorie, salvând-o de la faliment

Pisica Yontama, noul de șef de gară la Gara Kishi, în Japonia. Sursa foto: Wakayama Electric Railway Co. Ltd.

Pe 7 ianuarie 2026, o pisică calico pe nume Yontama a fost oficial numită șef de gară la Gara Kishi, în urma unei ceremonii mici, dar emoționante, la care au participat angajați ai căii ferate și fanii echipei felinelor de pe linie. O medalie gravată cu noul ei titlu i-a fost așezată cu grijă în jurul gâtului, comemorând această ocazie istorică.

Linia Kishigawa a Căii Ferate Electrice Wakayama este faimoasă în întreaga Japonie — și mult dincolo de granițele acesteia — pentru „personalul felin”, o rotație de pisici rezidente numite în roluri ceremoniale la gară.

Deși atribuțiile lor oficiale implică în mare parte întâmpinarea pasagerilor, pozatul pentru fotografii și supravegherea calmă a gării purtând micuța șapcă de șef de gară și însemnele, această tradiție a atras oameni din întreaga lume în Wakayama, de la debutul său, în 2007.

Se pare că prezența unei pisici într-o poziție oficială este o sursă aproape universală de bucurie și o modalitate surprinzător de eficientă de a pune o linie feroviară rurală pe harta globală.

Rokutama, următorul candidat la rolul de șef de gară

Odată cu numirea lui Yontama în rolul de șef de gară la Gara Kishi, calea ferată l-a prezentat și pe Rokutama, un nou membru cu ochi mari, care se alătură echipei ca și „candidat” felin.

În timp ce încă învață tainele meseriei, Rokutama reprezintă următoarea generație de personal al gării, asigurând continuitatea farmecului acestei linii.

Într-un mesaj publicat pe site-ul Căii Ferate Electrice Wakayama, Mitsunobu Kojima, președintele căii ferate, a explicat că Rokutama este numită „candidat” și nu „ucenic” pentru că „încă nu a absolvit de la ‘Institutul de Antrenament Fără Antrenament: Centrul de Pregătire pentru Șefi de Gară Pisici, Calea Ferată Electrică Okayama’”, ceea ce face ca numirea sa să fie „asemănătoare unui student trimis în serviciu înainte de a-și termina studiile.”

Moștenirea lui Tama

Pisicile de pe linia Kishigawa urmează un sistem distinct de nume care reflectă locul lor în linie. Fiecare nume se bazează pe „Tama”, prima pisică șef de gară numită în 2007, cu prefixe numerice care marchează succesiunea.

După Tama a venit Nitama (Tama II). Yontama este Tama IV. Anul trecut, Gotama (Tama V) s-a alăturat echipei, extinzând grupul și împărțind atribuțiile între gările Kishi și Idakiso. Acum, odată cu apariția lui Rokutama (Tama VI), tradiția numerică continuă.

Ceremonia l-a onorat, de asemenea, pe Nitama, care a decedat în noiembrie anul trecut. Acesta a fost numit postum șef de gară onorific, recunoscând anii săi de serviciu și rolul în continuarea moștenirii lui Tama.

Tama însăși, a cărei numire în 2007 a ajutat la salvarea liniei rurale în dificultate de la colaps financiar, rămâne o figură aproape mitică în istoria căilor ferate japoneze. Succesul ei a declanșat o tendință națională, inspirând alte căi ferate locale să numească animale ca personal simbolic al gării.