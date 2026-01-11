Un urs de 250 de kilograme și-a făcut adăpost sub o casă și a stat acolo timp de o lună. A fost scos după o operațiune neobișnuită

FOTO: Captură video Facebook

Un urs de aproximativ 250 de kilograme a stat o lună de zile sub casa unui bărbat din California și a putut fi scos doar după o intervenție neobișnuită.

Ursul a fost scos marți din zona îngustă dintre sol și podea, după ce specialiști în îndepărtarea urșilor din Tahoe au ajuns la locuința din Altadena. Un membru al echipei s-a târât în interior și a tras cu capsule de paintball cu ulei vegetal, a transmis organizația BEAR League pentru Fox News Digital, joi.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, ursul se strecura constant printr-o mică deschidere, intrând și ieșind din spațiul de sub casa lui Ken Johnson încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Johnson spune că animalul a provocat pagube serioase, în valoare de zeci de mii de dolari, inclusiv la instalația de gaz, așa că proprietarul nu a mai putut sta acolo.

Îndepărtarea ursului a avut loc după ce Johnson a contactat BEAR League, o organizație specializată în intervenții de urgență pentru alungarea urșilor, din zona Lake Tahoe.

„Scott, unul dintre cei mai experimentați angajați ai noștri, s-a târât sub casă, a ajuns în spatele ursului și l-a lovit cu capsule de paintball cu ulei vegetal, ca să îl facă să iasă”, au comunicat reprezentanții organizației.

Intervenția a durat sub 20 de minute.

Pentru a împiedica ursul să se întoarcă și să se adăpostească din nou sub casă, organizația a spus că a împrumutat covorașe electrice, pentru a- da proprietarului timp să facă reparațiile necesare și să securizeze spațiul.