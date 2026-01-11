Chiar şi meduzele dorm. Descoperirea ar putea ajuta la studierea tulburărilor de somn la oameni

Conform datelor colectate, meduzele urmează un ciclu de somn de aproximativ opt ore pe zi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un nou studiu al Universității Bar-Ilan (Israel), publicat în revista Nature Communications , dezvăluie că meduzele nu numai că dorm aproximativ opt ore pe zi, la fel ca oamenii, dar îşi permit chiar și la scurte sieste în timpul zilei.

Studiul a analizat două specii marine antice: meduza Cassiopeia (cunoscută sub numele de „meduza cu susul în jos”) și anemona de mare. Folosind urmărirea video în infraroșu și analiza comportamentală, oamenii de știință au observat că ambele organisme prezintă tipare de somn distincte, în ciuda faptului că nu au un sistem nervos central complex sau un creier complet dezvoltat, relatează Corriere della Sera.

Conform datelor colectate, meduzele urmează un ciclu de somn de aproximativ opt ore pe zi. În timpul nopții, activitatea lor motorie încetinește dramatic. Dar adevărata surpriză este siesta, având în vedere că cercetătorii au documentat scurte perioade de inactivitate a meduzelor la mijlocul zilei, comparabile cu o siestă umană, timp în care acestea devin mai puțin reactive la stimulii externi. Prin urmare, descoperirea sugerează că nevoia de somn a apărut cu sute de milioane de ani în urmă , cu mult înainte de apariția creierului complex.

„Somnul este o funcție fundamentală care a fost conservată de-a lungul evoluției”, explică cercetătorii. Deși meduzele sunt reglate în primul rând de ciclul lumină-întuneric, iar anemonele de mare de ceasul lor biologic intern, ambele au în comun nevoia homeostatică de odihnă pentru a menține integritatea neuronilor lor .

Studiul nu numai că rescrie istoria evolutivă a somnului, dar sugerează și că funcțiile esențiale ale odihnei, cum ar fi repararea celulară și întreținerea neuronală, își au originea în organisme extrem de simple. Analizarea modului în care dorm meduzele ar putea, așadar, ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine tulburările de somn la oameni și importanța vitală a opt ore de odihnă nocturnă.