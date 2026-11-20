Fiona, hipopotamul iubit de o lume întreagă, a murit după ce a înghițit căciula unui vizitator la Grădina Zoologică din Cincinnati

5 minute de citit Publicat la 08:02 20 Noi 2026 Modificat la 08:02 20 Noi 2026

Fiona, hipopotamul iubit de o lume întreagă, a murit după ce a înghițit căciula unui vizitator la Grădina Zoologică din Cincinnati. Sursa foto: Hepta

Fiona, hipopotamul faimos în întreaga lume și îndrăgit de toată lumea, de la Grădina Zoologică din Cincinnati, a murit la vârsta de 9 ani după ce a înghițit o căciulă tricotată ajunsă accidental în țarcul ei, a anunțat grădina zoologică, scrie CNN.

Vedeta rețelelor sociale a fost îngrijită non-stop de echipa veterinară și de îngrijitorii grădinii zoologice și a primit mai multe tratamente, dar nu a supraviețuit. Moartea ei i-a impresionat profund pe fanii din Cincinnati și de dincolo de oraș, mulți dintre ei urmărind-o cum crește.

"Suntem în stare de șoc în acest moment", a declarat joi Dave Jenike, directorul Grădinii Zoologice din Cincinnati, într-un comunicat de presă. "Nu ne așteptam la un asemenea deznodământ. A luptat până când nu a mai putut."

Potrivit grădinii zoologice, care s-a consultat atât cu "specialiști veterinari, cât și cu medici de oameni", operația nu fusese o opțiune pentru animalul de peste 900 de kilograme.

"In ciuda mai multor încercări de a elimina căciula din organismul ei, problema a fost în cele din urmă imposibil de depășit", a transmis grădina zoologică. "Echipa i-a acordat astăzi îngrijirile de susținere necesare, încercând să o salveze, dar eforturile nu au avut succes și Fiona nu și-a revenit."

Căciula tricotată a fost aruncată în aer în fața țarcului în urmă cu mai bine de o săptămână. Un ventilator de tavan a prins-o și a proiectat-o printr-o deschidere de aproximativ 30 de centimetri, aflată deasupra geamurilor de observație înalte de circa 3,7 metri, a declarat marți Michelle Curley, directoarea de comunicare a grădinii zoologice.

Obiectul străin a provocat probabil o ocluzie

Dr. Gabriella Flacke, medic veterinar asociat la Zoo Miami și specialistă în hipopotami, care a fost consultată în cazul Fionei, a explicat că ocluziile intestinale pot apărea atunci când animalele înghit obiecte străine.

Potrivit grădinii zoologice, Fiona fusese supusă anterior unei colonoscopii. O ecografie a arătat că intestinele ei se strângeau, semn că ceva trecea prin intestinul subțire.

Atunci când un obiect se blochează, "intestinul din jurul lui începe practic să moară și își pierde vitalitatea, din cauza presiunii pe care obiectul o exercită: acesta întinde intestinul până când alimentarea cu sânge se oprește", a explicat Flacke.

Este posibil ca echipa care o îngrijea pe Fiona să fi renunțat la operație și din cauză că greutatea și dimensiunile hipopotamilor comuni pot îngreuna vindecarea inciziilor chirurgicale, a spus Flacke. În plus, acești hipopotami au o piele neobișnuit de groasă, care le izolează corpul și îi protejează.

Fiona a devenit o celebritate internațională când s-a născut, în 2017, cu șase săptămâni mai devreme, cântărind doar 13 kilograme, o greutate record de mică. De obicei, puii de hipopotam se nasc cu aproape 45 de kilograme, însă Fiona a reușit să supraviețuiască în ciuda tuturor previziunilor.

Era atât de mică încât abia putea merge și nu reușea să stea în picioare suficient de mult cât să sugă de la mama ei, Bibi. De aceea, mai mulți angajați ai grădinii zoologice au fost mobilizați să o îngrijească, formând o echipă pe care au început să o numească "Team Fiona". Li s-au alăturat asistente de la Spitalul de Copii din Cincinnati, aflat în apropiere, experte în găsirea venelor și în îngrijirea ființelor minuscule.

Pe măsură ce Fiona lua în greutate și sănătatea i se îmbunătățea, echipa de social media a grădinii zoologice a început să posteze online fotografii și clipuri cu puiul de hipopotam, pentru ca oamenii să-i poată urmări evoluția. Hashtagul #TeamFiona a început să umple rețelele sociale cu informări oficiale de la grădina zoologică, dar și cu mesaje și urări din partea fanilor din toată lumea.

Pe măsură ce numărul fanilor creștea, informările ocazionale au devenit zilnice. Clipurile în care îngrijitorii îi citeau Fionei din scrisorile primite de la fani sau în care ea adormea sub duș au devenit virale.

#TeamFiona s-a transformat într-un adevărat brand pentru Grădina Zoologică din Cincinnati, al cărei magazin s-a umplut de produse tematice, de la magneți la tricouri. Și orașul s-a strâns în jurul noii sale mascote cu patru picioare: o fabrică de bere locală a creat o bere specială în onoarea hipopotamului, iar compania locală de îmbrăcăminte Cincy Shirts a lansat un tricou special cu Fiona, ale cărui încasări au mers către grădina zoologică.

Hipopotamul a atras la grădina zoologică mii de oameni din toată lumea

Turiști veniți tocmai din Australia, Germania, Brazilia sau Japonia au călătorit până în Cincinnati, Ohio, ca să o vadă.

Potrivit dr. Flacke, la 9 ani, moartea Fionei este considerată prematură pentru un hipopotam a cărui speranță de viață în captivitate variază de obicei între 40 și 50 de ani.

Moartea tragică a Fionei a declanșat un val similar de durere pe rețelele sociale, unindu-i pe toți, de la echipele sportive din Cincinnati până la oficialii orașului și ai statului.

"Fiona a fost un simbol al perseverenței și al bucuriei" pentru oraș, a scris joi după-amiază primarul orașului Cincinnati, Aftab Pureval, într-o postare pe X.

Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, și guvernatoarea aleasă, Amy Acton, au transmis mesaje similare, Acton numind hipopotamul "unul dintre cele mai iubite simboluri ale orașului Cincinnati".

Membrii comunității au lăsat buchete de flori roz și albe și felicitări în memoria Fionei, sprijinite de o statuie a îndrăgitului hipopotam și a mamei sale, aflată în fața grădinii zoologice, potrivit imaginilor difuzate de WKRC, afiliat CNN. Pe o felicitare, cu un desen al Fionei, o inimă și un scris de copil, se putea citi: "Sper să te faci bine curând, prietene."

Un bărbat îmbrăcat într-un hanorac gri, cu un desen al Fionei purtând o coroană și o mantie violet, a povestit pentru WKRC că obișnuia să se plimbe prin grădina zoologică în perioada în care se recupera după o operație de înlocuire a genunchiului și o intervenție pe inimă.

"Fiona era mereu destinația mea în acele plimbări", a spus el. "Tenacitatea ei, felul în care venea și se lăsa văzută de fani, cum mișca din urechi… Pur și simplu felul în care se purta. Ea era chipul Grădinii Zoologice din Cincinnati."

"Fiona a fost un adevărat dar", a declarat Thane Maynard, președintele executiv al consiliului de administrație al Grădinii Zoologice din Cincinnati. "Nu am cunoscut în viața mea un animal atât de iubit. Din ziua în care s-a născut, a fost ceva cu totul ieșit din comun. Va fi amintită și iubită încă mulți ani de acum înainte."

Un clip publicat miercuri de grădina zoologică o arăta pe Fiona grohăind și plimbându-se prin țarc, apropiindu-și botul de cameră și mișcând din urechi. Părea o îmbunătățire clară față de clipul postat cu o zi înainte, în care hipopotamul apărea sedat, cu un tub introdus în nas și cu un prosop peste ochi.

Deși imaginile le-au dat speranță multora, "recuperarea nu urmează întotdeauna o linie dreaptă", a declarat pentru CNN dr. Jennifer Quammen, președinta Asociației Americane de Medicină Veterinară.

Animalele pot da semne încurajatoare chiar dacă se confruntă în continuare cu complicații, a explicat ea. "Chiar și cu o monitorizare atentă, un tratament adecvat și eforturile dedicate ale echipelor veterinare, unele animale dezvoltă complicații pe care nu le pot depăși."

Deși pare să fi fost rezultatul unui accident, moartea Fionei le reamintește vizitatorilor grădinilor zoologice să-și asigure bunurile personale, să respecte barierele de siguranță și să țină cont de spațiul animalelor, a spus Quammen.