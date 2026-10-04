Un fotograf voluntar a surprins o caracatiță agățată de înotătoarea unui delfin. Ăsta e un indiciu pentru ce s-a schimbat în 75 de ani

Un fotograf voluntar a surprins o caracatiță agățată de înotătoarea unui delfin. Ăsta e un indiciu pentru ce s-a schimbat în 75 de ani . FOTO Instagram

În largul coastei sud-vestice a Angliei, un fotograf voluntar a surprins o imagine neobișnuită: o caracatiță s-a prins cu tentaculele de înotătoarea dorsală a unui delfin cenușiu, în timp ce mamiferul înota. Cercetătorii spun că scena oferă indicii despre modul în care o creștere neobișnuită a populației de caracatițe din zona Devon și Cornwall ar putea influența alimentația uneia dintre cele mai puțin cunoscute specii de delfini din Marea Britanie.

Imaginile au fost realizate în largul localității Berry Head, în Devon, de Bill Coulson, fotograf voluntar al Risso’s Dolphin Project South West. Fotografiile surprind o caracatiță cu tentaculele înfășurate în jurul înotătoarei dorsale a delfinului, într-o interacțiune considerată neobișnuită de către cercetători, scrie Eco News.

Marine Biological Association (MBA) a publicat imaginile la sfârșitul lunii august 2026, iar acestea s-au răspândit rapid în septembrie în publicații dedicate fotografiei și științei.

Deși imaginea poate da impresia că delfinul „plimbă” caracatița, cercetătorii consideră că aceasta nu s-a prins de animal din proprie inițiativă. Delfinii lui Risso vânează caracatițe, astfel că scena este mai probabil legată de o încercare de capturare a prăzii.

Un delfin pe care puțini oameni îl pot vedea

Delfinii cenușii sunt ușor de recunoscut. Au capul rotunjit și masiv, iar adulții pot ajunge la o lungime de aproximativ 2,6 - 4 metri și la o greutate de 300 - 500 de kilograme, potrivit NOAA Fisheries.

Puii se nasc cu o culoare închisă, însă animalele devin din ce în ce mai deschise la culoare pe măsură ce înaintează în vârstă, unele exemplare ajungând aproape albe. Pielea lor este acoperită de numeroase cicatrici, unele provocate de dinții altor delfini, iar altele în timpul confruntărilor cu prada.

Acești delfini trăiesc de regulă departe de țărm. Potrivit NOAA, preferă apele mai adânci, pot coborî la cel puțin 300 de metri și se hrănesc în principal noaptea cu calmari, caracatițe și sepii. Tocmai de aceea, o întâlnire atât de apropiată reprezintă o observație valoroasă pentru cercetători.

Cea mai mare creștere a populației de caracatițe din ultimii 75 de ani

Caracatița comună este o specie originară din apele britanice, însă în mod normal este relativ rar întâlnită în această zonă. Situația s-a schimbat dramatic în 2025, când în sud-vestul Angliei a fost înregistrată cea mai mare creștere a populației de caracatițe din cel puțin ultimii 75 de ani.

Un raport coordonat de Bryce Stewart și publicat în ianuarie 2026 a identificat doar trei evenimente comparabile în trecut: în 1899-1900, 1932-1933 și 1950-1951.

Cercetătorii consideră că fenomenul a fost favorizat de temperaturile neobișnuit de ridicate ale apei și de vânturile persistente din est, care ar fi transportat exemplare tinere de caracatiță din zonele de reproducere din apropierea Insulelor Canalului și a coastelor nordice ale Franței.

Pentru pescari, explozia populației de caracatițe a avut însă consecințe negative. Caracatițele se hrănesc cu crustacee și alte organisme marine, iar capturile de crabi bruni, homari și scoici au scăzut cu 30-50% în 2025, potrivit aceluiași raport.

În spatele acestei schimbări se află un fenomen mai amplu: încălzirea apelor marine. În ultimii 40 de ani, temperatura apelor din regiune a crescut cu aproximativ 0,3 grade Celsius pe deceniu. Pentru animalele a căror reproducere și distribuție depind de temperatura apei, chiar și astfel de modificări aparent mici pot avea efecte importante.

Același raport indică o creștere a observațiilor privind delfinii, după ajustarea datelor în funcție de efortul de monitorizare. Cercetătorii pun fenomenul în legătură cu creșterea numărului de sepii și caracatițe din apropierea coastelor. Practic, delfinii ar putea urma pur și simplu sursa de hrană.

O singură populație de delfini în Insulele Britanice

Cercetătorii acordă o atenție sporită acestei specii și dintr-un alt motiv. Un studiu genetic publicat în august 2026, coordonat de Nicola Hodgins, de la organizația pentru conservarea mediului marin Mara și Universitatea din Exeter, a arătat că delfinii din jurul Insulelor Britanice fac parte dintr-o singură populație distinctă din punct de vedere genetic.

Descoperirea este importantă pentru conservarea speciei, deoarece schimbările observate în largul coastelor Devonului ar putea avea implicații pentru populația de delfini din întregul Regat Unit.

O schimbare în alimentație, indiferent dacă efectele sunt pozitive sau negative, nu reprezintă astfel doar un fenomen local.