Hugo este cel mai înalt cal din lume. A intrat în Cartea Recordurilor deși este încă pui și va mai crește

2 minute de citit Publicat la 08:00 12 Sep 2026 Modificat la 08:00 12 Sep 2026

Guinness World Records a confirmat oficial măsurătoarea. Foto: Tove Valley Shire Horses

Hugo, un cal din rasa Shire care trăiește în Towcester, Northamptonshire, a intrat în Cartea Recordurilor ca cel mai înalt cal în viață din lume. Are o înălțime la greabăn de 1,99 metri, însă stăpânul său spune că animalul este încă în creștere și ar putea depăși această înălțime, potrivit BBC.

Guinness World Records a confirmat oficial măsurătoarea după ce Hugo, în vârstă de patru ani, a fost evaluat de un medic veterinar. Pentru ca rezultatul să fie cât mai precis, calul a fost măsurat fără potcoave.

Proprietarul său, Brett Masters, spune că Hugo beneficiază de îngrijire permanentă din partea unui terapeut chiropractician, a unui medic dentist, a unui veterinar și a unui maseur.

„Are parte de o îngrijire enormă. Are un stil de viață de cinci stele”, spune proprietarul.

Caii din rasa Shire sunt cunoscuți pentru dimensiunile impresionante. Tocmai statura lor le permite să tragă greutăți mari, motiv pentru care au fost folosiți de-a lungul timpului la muncile agricole și pentru transport.

Încă trei ani de creștere

Hugo ar putea deveni și mai înalt. Potrivit lui Masters, animalul mai are aproximativ trei ani de creștere.

„Încă mai are trei ani de creștere, nu se va opri până când nu va ajunge la aproximativ opt ani și jumătate. Este doar un pui”, a spus acesta.

Dimensiunea neobișnuită a calului vine însă și cu riscuri, motiv pentru care proprietarul spune că trebuie supravegheat cu mare atenție.

„Va cauza probleme, așa că trebuie să fim foarte atenți cu el.

Are un terapeut chiropractician, beneficiază în mod regulat de masaje, dentistul vine la fiecare șase luni, iar veterinarul îl verifică tot timpul, deoarece cartilajele sale de creștere sunt hiperactive.

Primește multe suplimente și are un regim alimentar atent controlat. Are un stil de viață de cinci stele, nu-i lipsește nimic”, a explicat Masters.

Proprietarul spune că Hugo a devenit deja o atracție locală.

„De fiecare dată când iese afară, oamenii se opresc, îl filmează și sunt uimiți de înălțimea lui. Este cel mai blând și mai liniștit cal”, a povestit acesta.

Cum a ajuns Hugo în Cartea Recordurilor

Masters, care conduce Tove Valley Shire Horses, spune că rasa Shire este pasiunea sa. Hugo a devenit cunoscut în zonă datorită dimensiunilor sale, iar reprezentanții Guinness World Records au aflat despre el.

Stăpânul său spune că atunci când l-a cumpărat pe Hugo, la vârsta de un an și jumătate, nu și-a dat seama cât de mare avea să devină.

Recordul actual este cu atât mai spectaculos cu cât Hugo se apropie de dimensiunile unor exemplare istorice uriașe.

Cel mai înalt și mai greu cal documentat vreodată a fost un armăsar castrat din rasa Shire, numit Sampson și redenumit ulterior Mammoth. Crescut de Thomas Cleaver în Toddington Mills, Bedfordshire, acesta a atins în 1850 o înălțime de 2,19 metri.

Hugo nu este doar un record

Hugo este folosit și în demonstrații, unde le arată oamenilor cum erau folosiți caii Shire în trecut, inclusiv la tractarea utilajelor agricole și la transportul vagoanelor.

În prezent, calul este antrenat și pentru a permite oamenilor să îl călărească.

Masters spune că recunoașterea oficială de către Guinness nu i-a adus niciun câștig financiar, dar are o idee despre ce i-ar putea plăcea calului.

„Dacă vreun fermier care cultivă morcovi vrea să-i ofere niște morcovi, îi va primi cu drag”, a glumit proprietarul.

„Este foarte fericit și pur și simplu adoră să fie alintat”, a adăugat Masters.