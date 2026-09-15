În 2016, în NSW s-au pus garduri pentru pisici maidaneze și vulpi. Zece ani mai târziu, ceva incredibil s-a petrecut dincolo de ele

4 minute de citit Publicat la 14:33 15 Sep 2026 Modificat la 14:40 15 Sep 2026

Pisici maidaneze FOTO: Getty Images

Treisprezece specii de animale native care dispăruseră din statul australian New South Wales au revenit și au început din nou să se reproducă în trei mari rezervații pentru conservarea naturii. Recuperarea populațiilor are loc la un deceniu după ce autoritățile au construit garduri uriașe, rezistente la prădători, pentru a ține la distanță pisicile maidaneze și vulpile.

Rezultatele provin dintr-un parteneriat de conservare desfășurat timp de 10 ani, care a implicat NSW National Parks and Wildlife Service, Australian Wildlife Conservancy și programul Wild Deserts al Universității din New South Wales (UNSW).

Detaliile oficiale prezentate într-un comunicat al Guvernului din New South Wales confirmă că statul a prelungit acordul de conservare pentru încă 10 ani, cu scopul de a dezvolta în continuare rețeaua de refacere a populațiilor de animale sălbatice.

Activitatea de reintroducere s-a concentrat în trei sanctuare împrejmuite și protejate de prădătorii introduși de oameni: Parcul Național Mallee Cliffs, Zona de Conservare a Statului Pilliga și Parcul Național Sturt.

Înainte de începerea proiectului, în 2016, câteva dintre aceste specii nu mai fuseseră observate în sălbăticie în New South Wales de mai bine de un secol. Ele dispăruseră din arealele lor naturale din cauza prădătorilor sălbăticiți și a defrișărilor.

Marsupiale reintroduse care se reproduc în zone fără prădători

Printre cele 13 specii readuse în rezervații se numără micul cangur-șobolan bilby, numbatul, wallaby cu coadă și dungi pe piept, quoll, bettong.

Echipele de monitorizare de la Australian Wildlife Conservancy și UNSW au confirmat că toate populațiile reintroduse au format colonii autosuficiente în interiorul zonelor împrejmuite. În prezent, mai multe generații se reproduc în mod natural în aceste locuri.

Potrivit unui comunicat publicat de Departamentul pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu și Apă din New South Wales, ministrul pentru Mediu al statului, Penny Sharpe, a vizitat Parcul Național Mallee Cliffs pentru a participa la controale de sănătate și pentru a supraveghea eliberarea unor noi exemplare de bettong săpător în sanctuar.

„Readucem speciile native de pe marginea dispariției. Bilby, numbatii și bandicooții s-au întors în locurile din care dispăruseră și prosperă”, a declarat ministrul Penny Sharpe în anunțul oficial al Guvernului din New South Wales.

„Următorii zece ani ai acestor parteneriate nu se referă doar la ceea ce se întâmplă în interiorul zonelor împrejmuite, ci și la îmbunătățirea cunoștințelor noastre despre factorii care contribuie la reintroduceri de succes, astfel încât să putem accelera refacerea populațiilor speciilor amenințate și să combatem criza extincțiilor”.

Vânarea de către vulpile roșcate și pisicile maidaneze rămâne principala cauză a dispariției mamiferelor din Australia. Datele agențiilor de mediu arată că aproximativ jumătate dintre speciile de mamifere care se mai găsesc în New South Wales sunt în prezent amenințate cu dispariția.

Știința și colaborarea stimulează refacerea ecosistemelor deșertice

Cele trei sanctuare fac parte dintr-o rețea mai largă, din zece zone, din New South Wales. Împreună, aceste teritorii protejate urmăresc să reducă riscul de dispariție pentru 33 de specii dispărute la nivel local și să ofere un habitat sigur pentru alte 45 de specii native amenințate.

Proiectul Wild Deserts din Parcul Național Sturt este coordonat de UNSW Sydney, în parteneriat cu Ecological Horizons, Taronga Conservation Society Australia și proprietarii locali de terenuri.

Proiectul se concentrează pe refacerea ecosistemelor aride degradate. Oamenii de știință folosesc managementul adaptativ pentru a studia modul în care revenirea mamiferelor care sapă în sol influențează sănătatea solului, germinarea semințelor și vegetația autohtonă.

Profesorul Richard Kingsford, profesor UNSW Scientia și coordonator al proiectului Wild Deserts, a descris impactul ecologic al programului într-un material publicat de Departamentul pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu și Apă din New South Wales.

„Acesta este rezultatul progresului extraordinar pe care l-am făcut în ultimul deceniu în refacerea ecosistemului deșertic din Parcul Național Sturt, prin reintroducerea unor specii de marsupiale care au fost exterminate de pisici și vulpi în urmă cu mai bine de o sută de ani. Mai sunt atât de multe lucruri de făcut”, a declarat profesorul Kingsford în raport.

„Accentul nostru pe știință, corelat cu managementul adaptativ, generează noi cunoștințe care îmbunătățesc eficiența modului nostru de administrare și care pot fi aplicate nu doar în zona Wild Deserts din Parcul Național Sturt, ci și în întregul New South Wales și la nivel național”.

Profesorul Kingsford a adăugat că eforturile de refacere a populațiilor au depins în mare măsură de cooperarea pe termen lung dintre organizațiile științifice, rangerii guvernamentali, crescătorii de animale din zonele învecinate și voluntari.

Prelungirea cu zece ani vizează reintroducerile dincolo de zonele împrejmuite

Prelungirea parteneriatului cu încă 10 ani va asigura finanțarea și sprijinul operațional necesare pentru întreținerea sanctuarelor, monitorizarea ecosistemelor și gestionarea diversității genetice a populațiilor de animale izolate.

Unul dintre principalele obiective pentru următorul deceniu este folosirea cercetărilor realizate în zonele împrejmuite pentru dezvoltarea unor strategii care să permită readucerea animalelor native în teritorii fără garduri de protecție.

Directorul general al Australian Wildlife Conservancy, Tim Allard, a subliniat importanța continuării cooperării dintre agenții în declarațiile oferite Guvernului din New South Wales.

„Lucrând împreună, am demonstrat ce poate realiza colaborarea pe termen lung pentru conservarea naturii în Australia”, a declarat Tim Allard în comunicatul de presă.

„Împreună cu NPWS, schimbăm cursul extincțiilor, readucând speciile amenințate în arealele lor istorice, refăcând ecosisteme reziliente și reconectând comunitățile locale cu natura. Acum, că acest parteneriat a fost prelungit, suntem încântați să construim pe baza acestui succes și să obținem un impact și mai mare asupra faunei sălbatice din Australia în următorul deceniu”.

Odată cu stabilirea unor populații capabile să se reproducă la Mallee Cliffs, Pilliga și în Parcul Național Sturt, echipele de cercetare se vor concentra în continuare pe testarea metodelor de management în afara zonelor împrejmuite.

Cercetătorii vor analiza dacă un control riguros al animalelor sălbăticite poate ajuta speciile native să supraviețuiască în peisaje deschise.