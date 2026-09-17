Două celebre tabloide britanice anunță concedieri masive. Cititorii preferă rezumatele primite de la asistenții AI

Măsurile au fost necesare pentru a face față unei „schimbări uriașe” în modul în care publicul caută conținut. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Reach, compania care deține publicațiile britanice Daily Mirror și Daily Express, a anunțat, joi, că va desființa încă 220 de posturi editoriale. Decizia a fost luată după ce traficul online al publicațiilor a scăzut, iar datele arată că cititorii folosesc tot mai mult rezumatele de știri generate de inteligența artificială, potrivit The Guardian.

Compania a mai precizat că, pe lângă restructurări, va închide trei publicații exclusiv online: KentLive, AberdeenLive și GalwayBeo. Rezultatele arată că acestea nu au reușit să-și consolideze poziția de principală sursă de informații din regiune, a mai menționat compania.

Anunțul vine după o altă rundă de restructurări. La începutul lunii septembrie, Reach anunțase că aproximativ 600 de posturi sunt în pericol.

În final, au fost desființate peste 300 de posturi editoriale.

David Higgerson, directorul de conținut de la Reach, a declarat că măsurile au fost necesare pentru a face față unei „schimbări uriașe” în modul în care publicul caută conținut.

„Suntem în mijlocul unei schimbări uriașe în modul în care publicul își dorește conținut și jurnalism.

Pentru a asigura un viitor sustenabil pentru jurnalismul nostru, trebuie să ne concentrăm investițiile în domeniile în care publicul nostru petrece cel mai mult timp și unde veniturile noastre reflectă valoarea muncii noastre. În redacțiile noastre, asta înseamnă mai puțin accent pe volumul de știri și mai mult pe jurnalismul original și pe branduri distinctive”, a precizat acesta.

Adaptare la noile cerințe de consum

În paralel, vor fi create aproximativ 60 de noi posturi în cadrul grupului, cu scopul de a contribui la creșterea veniturilor din zona digitală.

Grupul se va concentra în special pe „abonamente și videoclipuri de lungă durată”.

Pe lângă scăderea traficului venit din Google, Higgerson susține că declinul are loc ca urmare a extinderii activității BBC, despre care spune că preia în proporție de până la 70% conținutul local realizat de publicațiile comerciale.

De asemenea, el a mai spus că Reach va renunța la indicatorul tradițional al implicării publicului, adică vizualizările de pagină, pentru a se concentra pe „timpul de implicare activă”.

Reach deține, pe lângă Mirror și Express, și publicațiile Daily Star și Daily Record, precum și Manchester Evening News, Birmingham Mail și Liverpool Echo.