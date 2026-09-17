Vladimir Nemțanu, despre rolul profesorilor în formarea unui artist: "Exceptând geniile, toți au nevoie de profesori. Și Mozart avea"

Vladimir Nemțanu, violonist, şi Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Violonistul Vladimir Nemțanu, membru în juriul Concursului Internaţional "George Enescu", a vorbit într-un interviu, acordat pentru Antena 3 CNN, despre revenirea pe scena competiţiei, rolul profesorilor în formarea unui artist și lecțiile primite de la mentorul său, Ștefan Gheorghiu. Artistul a explicat importanța echilibrului dintre tehnică și emoție în interpretare, dar și de ce răbdarea, curiozitatea și autonomia sunt esențiale pentru orice tânăr care își dorește o carieră în muzică.

Din 2004, Vladimir Nemțanu este profesor la Conservatoire National Supérieur Musique et Danse din Lyon, unde a format violoniști care ocupă în prezent poziții importante în orchestre din Franța și din alte țări europene. În paralel cu activitatea pedagogică, acesta concertează pe scene din Europa, America de Sud și Asia și susține cursuri de măiestrie în Franța, Spania, Italia și Danemarca.

Vladimir Nemțanu îi îndeamnă pe tinerii care vor să urmeze o carieră în muzică să aibă răbdare, să investească timp și efort și să aibă încredere în profesori. "În afară de câteva genii, toți au nevoie de profesori. Și Mozart avea", a subliniat renumitul violonist în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce înseamnă pentru dumneavostră, în primul rând, revenirea aici, pe scena marelui Festival Enescu, după o întreagă carieră pe care o aveţi în Franţa?

Vladimir Nemţanu, violonist: Bineînţeles că e foarte emoţionant, pe de-o parte, şi pe de altă parte, revăd şi apreciez de exemplu clădirea Ateneului, unde am fost de atât de multe ori. Dar, bine, u timpul, se pierd anumite detalii. E splendid totul, fiecare detaliu e extraordinar. În afară de arhitectură, bineînţeles, că sunt foarte onorat să fiu invitat la Concursul Enescu. Atât de mulţi tineri, atât de multă emulaţie, cum se zice; încurajează pasiunea şi faptul că publicul e aici, tot timpul e aproape plin, în permanenţă, ceea ce ne dă speranţe pentru viitorul culturii.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cum este percepută muzica lui Enescu pe scena franceză comparativ cu România?

Vladimir Nemţanu, violonist: George Enescu e foarte cunoscut, era francofil, a trăit mulţ în Franţa şi e înmormântat în Franţa, la Père-Lachaise. E un nume cunoscut în lumea muzicală de toată lumea şi de public. E difuzat, nu atât de mult ca în România, dar e difuzat. Fiecare ţară, bineînţeles, că îşi favorizează compozitorii.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este cel mai mare secret al rolului de concertmaestru?

Vladimir Nemţanu, violonist: Să nu se enerveze prea tare. Trebuie să fii foarte atent la oameni şi să nu consideri că cei care au mai puţine responsabilităţi decât tine sunt inferiori. Nu are nicio legătură, trebuie să fii un exemplu pentru toată lumea, în loc să fii ăla care pedepseşte, trebuie să fii cel care încurajează şi care dă idei. Dacă nu eşti competent, e foarte greu să ai un post de conducere.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cum se simte muzica atunci când urcaţi pe scenă alături de fiicele dumneavoastră, care v-au moştenit talentul?

Vladimir Nemţanu, violonist: M-au moştenit şi m-au depăşit, ăsta e visul oricărui pedagog – elevii lui să fie şi mai formidabili. Nu se întâmplă foarte des, pentru că nu prea îmi place, prefer să fie singure, să zboare, nu pot să le acompaniez tot timpul.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este cel mai memorabil moment din cariera dumneavoastră, pe care îl purtaţi în fiecare zi cu dumneavoastră sau de fiecare dată când urcaţi pe scenă?

Vladimir Nemţanu, violonist: Unul din cele memorabile şi care cred că au marcat toată generaţia mea e faptul că Celibidache a venit să dirijeze Filarmonica. De când am cunoscut arta lui Celibidache, bineînţeles, că e greu de găsit un echivalent în lumea muzicală. Au fost şi alte influenţe şi faptul că îmi place la nebunie, unu, să fiu pe scenă şi altul – sper ca publicul să fie mulţumit, să petreacă o seară plăcută, să aibă emoţii.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cât de importantă e emoţia?

Vladimir Nemţanu, violonist: E esenţială emoţia, fără asta nu se poate, însă emoţia singură din punct de vedere muzical nu are nicio valoare. Trebuie, unu – la mână, pentru un artist, să fie din punct de vedere tehnic pus la punct, să respecte textul care îl interpretează şi doi – la mână şi, în sfârşit, cu toate aceste aspecte tehnice, să poată să aducă emoţie.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Dacă ar fi să descrieţi în câteva cuvinte esenţa sunetului care doriţi să ajungă la public, care ar fi acele cuvinte?

Vladimir Nemţanu, violonist: E lucrul cel mai greu, e lucrul cel mai greu şi semnătura fiecărui artist, toată trehnica şi tot ce studiem, mi-am dat asta seama de câţiva ani, nu de la început, este calitatea sunetului, trebuie să fie ca o voce umană. În momentul în care publicul nu mai aude scârţâieli şi un sunet care să se spropie din ce în ce mai mult de o voce, înseamnă că e studiat bine.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Există puncte comune, puncte de întâlnire între esenţa muzicii din Franţa şi a muzicii de aici din România?

Vladimir Nemţanu, violonist: Orice public e foarte exigent în orice colţ al lumii, sper! Însă, deja sunt două popoare latine, care au multe aspecte în comun, multe calităţi şi câteva defecte; e imposibil să fii perfect – asta e o parte din farmecul fiecăruia, însă, nivelul e foarte bun şi aici, şi peste tot, şi în special la concurs.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este cea mai frumoasă şi totodată cea mai profundă lecţie pe care v-a predat-o un profesor în trecutul dumneavostră atunci când aţi învăţat muzică?

Vladimir Nemţanu, violonist: Am avut norocul extraordinar să fiu elevul domnului Ştefan Gheorghiu, ca şi majoritatea violoniştilor care au făcut carieră aici şi în occident, am foarte mulţi prieteni, care au trecut exact prin aceleaşi mâini, era o personalitate formidabilă şi care ne-a ajutat enorm. Ţin minte, de exemplu: odată, aveam de învăţat o sonată de Strauss, care e destul de rar cântată şi el mi-a zis: "Dă-mi partitura". A luat partitura, a pus arcuşe şi digitaţii, era aproape totul făcut... Ai de lucrat o lună şi el a făcut asta în 20 de minute – deci, foarte eficace, foarte cultivat, foarte competent, pentru că a reuşit să sintezizeze toate problemele tehnice – ăsta e visul oricărui elev.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este lecţia pe care la rândul dumneavostră o transmiteţi fiecărui elev?

Vladimir Nemţanu, violonist: Scopul meu este ca fiecare elev să devină autonom, adică să nu aibă nevoie de mine. Bineînţeles că au nevoie la început, oricine, ca şi mine, ca oricine. Să fie autonom, adică să poată să gasească singur diagnosticul exact. Ca un medic, trebuie să găseşti diagnosticul care poate să îţi permită să cânţi mai bine, să fii mai muzical, mai sensibil şi să găseşti rezolvări tehnice foarte rapide.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este mesajul pe care îl aveţi pentru un tânăr la început de drum care vrea să se apuce de muzică, de artă, dar poate nu ştie de unde să înceapă?

Vladimir Nemţanu, violonist: Primul mesaj e că cel mai mare profesor e timpul care trece. În special în domeniul nostru, al instrumentului, al viorii sau pianului, în domeniul muzicii clasice trebuie mult timp. Deci, unu – la mână, trebuie răbdare enormă, investiţie fizică şi intelectuală şi orice, trebui să dai prioritate acestui domeniu şi să ai şi puţin noroc, să cazi peste pedagogi de valoare, care pot să te ajute enorm. În afară de câteva genii, toţi au nevoie de profesor. Şi Mozart îl avea pe tatăl lui, care l-a ajutat enorm. Răbdare şi încredere.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce înseamnă pentru dumneavoastră muzica? Şi reuşeşte muzica să vă menţină viu copilul interior?

Vladimir Nemţanu, violonist: Absoult, în cap tot am 5 ani. Dacă nu eşti curios, în toate domeniile, dar în special în muzică, mai bine faci altceva. Adică, curiozitatea e, descopăr chiar la vârsta mea şi azi şi mâoine descopăr chestii noi. Dacă nu, bineînţeles că începi să te plictiseşti şi te plafonezi, neapărat să fii curios.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este emoţia pe care o simţiţi chiar şi acum după foarte mulţi ani, atunci când urcaţi pe scenă?

Vladimir Nemţanu, violonist: Asta e momentul cel mai greu, adică încerci să fii perfecţionist acasă, în momentul în care ajungi pe scenă bineînţeles că această exigenţă a perfecţiunii rămâne, dar perfecţiunea în sine e imposibilă. Pentru noi, suntem oameni, e imposibil. Trebuie pus accentul pe calitatea fiecărui lucru pe care îl facem. Ştiind că totuşi muzica nu e matematică 100%, intervine şi o emoţie, dar emoţii poţi să ai într-o zi, în alta nu, publicul poate fi mai receptiv sau nu, dar în orice caz e un moment stresant.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cum definiţi emoţia? Ce înseamnă pentru dumnevoastră emoţia? Emoţia dată de muzica şi emoţia în general?

Vladimir Nemţanu, violonist: Emoţia nu se comandă. Tu poţi să faci orice pe scenă într-o zi şi nu merge. Simţi imediat care e răspunsul publicului, însă eu nu ţin neapărat să impresionez publicul. Încerc să fac ce pot, cât mai bine şi după aia nu îmi mai aparţine decizia, e decizia publicului. Face parte din meseria noastră.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Mai aveţi emoţii acum atunci când urcaţi pe scenă?

Vladimir Nemţanu, violonist: Din fericire da, dar răruţe. Dacă nu mai e emoţie, ăsta e schimb de meserie. Cu timpul, începi să ştii cum să faci ca să nu se vadă prea mult.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce mesaj aţi transmite, astăzi, copilului dumneavostră interior?

Vladimir Nemţanu, violonist: Cred că am avut mult noroc, multe lucruri sunt decise de anumite întâlniri în viaţă. Am întâlnit profesori, 99% excepţionali sau care m-au îndrumat, bineînţeles, îl citez pe Ştefan Gheorghiu, care e mentorul meu şi al tuturor generaţiilor. Cred că am avut mult noroc, poate aş fi putut să fac altceva.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Credeţi că întâlnirea cu muzica a fost o întâlnire de destin?

Vladimir Nemţanu, violonist: E posibil. Dumneavoastră puteţi să îmi spuneţi asta.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Eu sunt convinsă că da. Vă mulţumesc tare mult, a fost o reală plăcere.

Vladimir Nemţanu, violonist: Vă mulţumesc foarte mult!