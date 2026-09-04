Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Internaţional George Enescu 2026. Care este premiera acestei ediții

4 minute de citit Publicat la 13:08 04 Sep 2026 Modificat la 13:09 04 Sep 2026

Ei sunt cei şase tineri violonceliști care s-au calificat în semifinala Concursului Internaţional "George Enescu" 2026. Sursa foto: Anca Arambasa

Șase tineri violonceliști din Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud, China și Elveția s-au calificat în semifinala Secțiunii Violoncel a Concursului Internațional George Enescu 2026, după primele două etape desfășurate la Universitatea Națională de Muzică din București. Printre semifinaliști se află Seojin Jung, din Coreea de Sud, care are doar 14 ani, și Ziyang Zhao, din China, în vârstă de 17 ani. Semifinala are loc sâmbătă, 5 septembrie, la Ateneul Român și aduce, în premieră în Concursul Enescu, formatul Play & Conduct.

Cei șase semifinaliști, în ordinea de concurs, sunt: Joshua Kováč – Statele Unite ale Americii, Sanghyeok Park – Coreea de Sud, Seojin Jung – Coreea de Sud, Ziyang Zhao – China, Samuel Niederhauser – Elveția și Goeunsol Heo – Coreea de Sud.

Semifinala Secțiunii Violoncel se desfășoară sâmbătă, 5 septembrie, la Ateneul Român, în două părți, și îi pune pe cei șase tineri muzicieni în fața unor provocări artistice diferite.

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De la ora 10:00, în prima parte a semifinalei, fiecare concurent va interpreta Sonata nr. 2 în Do major pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu, cu acompaniament de pian. Accesul publicului la această etapă este liber.

De la ora 16:00, semifinaliștii vor evolua alături de Orchestra de Cameră Radio și Bogdan Zvorișteanu, concertmaestru invitat, într-un format introdus în premieră la ediția din 2026 a Concursului Internațional George Enescu: Play & Conduct. Formatul le cere concurenților mai mult decât performanță solistică: aceștia trebuie să cânte și, simultan, să conducă ansamblul, asumându-și construcția muzicală și dialogul cu orchestra. Proba pune astfel în evidență nu doar virtuozitatea și calitatea interpretării, ci și maturitatea muzicală, capacitatea de comunicare, viziunea artistică și abilitatea fiecărui concurent de a construi împreună cu orchestra o interpretare coerentă.

În această parte a semifinalei, concurenții vor interpreta Concertul nr. 1 în Do major pentru violoncel și orchestră, Hob. VIIb:1, sau Concertul nr. 2 în Re major pentru violoncel și orchestră, Hob. VIIb:2, de Joseph Haydn, lucrări fundamentale ale repertoriului pentru violoncel.

Generația foarte tânără este puternic reprezentată în semifinală. Seojin Jung, din Coreea de Sud, are numai 14 ani. A început studiul violoncelului la opt ani, iar la zece ani debuta deja ca solistă alături de Busan Philharmonic Orchestra. În parcursul său artistic se regăsește și o apariție la Carnegie Hall.

Ziyang Zhao, din China, are 17 ani și cântă pe un violoncel Andrea Castagneri din 1738. Alături de ei, Joshua Kovac, Sanghyeok Park, Samuel Niederhauser și Goeunsol Heo completează formula internațională a semifinalei, în care Coreea de Sud are trei reprezentanți.

Cei șase semifinaliști continuă competiția în urma rezultatelor primelor două etape eliminatorii, desfășurate la Universitatea Națională de Muzică din București. În etapa a doua s-au calificat 12 violonceliști din șase țări, iar în urma jurizării, șase dintre aceștia au obținut calificarea în semifinală.

Juriul este prezidat de violoncelistul finlandez Arto Noras, una dintre personalitățile importante ale școlii internaționale de violoncel. Din juriu fac parte muzicieni și profesori cu importante cariere internaționale: Frans Helmerson, Enrico Dindo, Marin Cazacu, Valentin Răduțiu, Dan Prelipcean, Claudio Bohórquez, Inbal Segev și Elena Dubinets.

La finalul semifinalei vor fi stabiliți cei trei violonceliști care se califică în Finala Secțiunii Violoncel a Concursului Internațional George Enescu 2026.

Finala îi va aduce pe cei trei concurenți pe scena Ateneului Român, alături de Orchestra Națională Radio, sub bagheta dirijorului Case Scaglione. Va fi ultima etapă a unui parcurs început cu preselecția internațională și continuat la București prin probe menite să pună în valoare atât nivelul tehnic, cât și personalitatea artistică a fiecărui concurent.

Ediția din 2026 a Concursului Internațional George Enescu se desfășoară la București în perioada 23 august – 19 septembrie, sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence”, și cuprinde secțiunile Violoncel, Vioară, Pian și Compoziție, alături de programul de masterclassuri introdus în structura acestei ediții.

Concursul a înregistrat în 2026 un număr record de 819 înscrieri din 58 de țări – 756 pentru secțiunile competiționale și 63 pentru masterclassuri. În urma preselecției internaționale, câte 50 de tineri muzicieni au fost selectați pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale.

Concursul Internațional George Enescu continuă astfel misiunea începută în 1958: descoperirea și susținerea noilor generații de muzicieni și crearea unui context în care tinerii artiști pot evolua în fața unor jurii formate din personalități ale scenei muzicale internaționale și pe unele dintre cele mai importante scene ale Bucureștiului.

Ultimele bilete disponibile pot fi achiziționate de pe platforma Eventim.ro, din rețeaua librăriilor Cărturești sau direct de la intrarea în sala de concert, în limita disponibilității.

Studenții, elevii și profesorii școlilor și universităților de muzică din întreaga țară beneficiază de acces gratuit, în baza legitimației de elev/student, respectiv a legitimației de serviciu, în limita locurilor disponibile.

De asemenea, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora beneficiază de acces gratuit, în limita locurilor disponibile, conform prevederilor legale.

Concursul Internațional George Enescu 2026 se desfășoară între 23 august și 19 septembrie, la București, continuând o tradiție începută în 1958.