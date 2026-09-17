Nemanja Radulović, mesaj pentru tinerii care vor să înveţe să cânte la un instrument: "Asumaţi-vă riscuri şi fiţi sinceri cu voi"

Nemanja Radulović, violonist sârbo-francez. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Violonistul sârbo-francez Nemanja Radulović a revenit în România, la 25 de ani după participarea sa la Concursul Internaţional "George Enescu", eveniment pe care îl consideră special atât prin întâlnirea cu oameni pe care i-a cunoscut atunci, cât și prin experiența artistică. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, artistul a vorbit despre legătura sa cu muzica lui George Enescu, despre libertatea de pe scenă și despre importanța sincerității în artă, transmițându-le tinerilor care vor să urmeze un drum artistic să exploreze, să își asume riscuri și să nu se teamă să fie ei înșiși.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce înseamnă pentru tine să fii la Concursul George Enescu anul acesta?

Nemanja Radulović, violonist: Să mă întorc după 25 de ani, este de fapt special de fiecare dată, pentru că revăd unii oameni pe care i-am întâlnit acum 25 de ani. Aşa că e foarte drăguţ să vorbesc cu ei, să petrecem timp împreună. De asemenea, este încântător şi din punct de vedere artistic.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cum te conectezi cu muzica şi spiritul muzicii lui George Enescu?

Nemanja Radulović, violonist: În 2001, când am participat la concurs, aşa cum am spus, obiectivul meu nu a fost să îl câştig, obiectivul meu a fost să reuşesc să performez în semifinalele din România cu cea de-a Treia Sonată a lui George Enescu. Asta e ceva ce m-a făcut tare fericit şi din acel moment am descoperit lumea foarte specială pe care o pune în muzica lui.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este principala emoţie pe care vrei să o transmiţi audienţei când urci pe scenă?

Nemanja Radulović, violonist: Ceea ce apreciez la concerte şi pe scenă este că încerc să fiu cât se poate de onest în acel moment şi să interpretez în faţa publicului cu bunătate şi mi-ar plăcea ca ei să se simtă fericiţi la sfârşitul concertului. Nu fericiţi pentru că m-au ascultat pe mine, dar pentru că muzica i-a atins.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce calităţi tonale unice te-au condus către acest instrument şi cum este relaţia ta cu acest instrument, cum a evoluat în timp?

Nemanja Radulović, violonist: Instrumentul meu, îmi place să îl definesc ca fiind prietenul meu. Prietenul meu cu care mi-aş împărtăşi aproape toate secretele, cum mă simt. Este foarte important în viaţa mea.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Dacă ar fi să descrii esenţa sunetului pe care vrei să îl împărtăşeşti cu publicul tău în doar câteva cuvinte, care ar fi acelea?

Nemanja Radulović, violonist: E un mesaj general pe care îmi place întotdeauna să îl transmit, este ca ei să simtă ceva diferit atunci când vin să asculte. În interior pot fi o mulţime de sunete diferite, poate fi mult frumos, poate fi multă tristeţe, de asemenea multe sunete dure. Cred că muzica este o formă de viaţă a artei, care poate atinge şi explica şi te piate face să te simţi lucruri diferite care uneori în realitate nu pot fi palpabile.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este mesajul pe care îl ai pentru publicul de aici din România?

Nemanja Radulović, violonist: Sunt întotdeauna bucuros să îi văd şi să petrec timp cu ei şi sper că ne vom revedea curând.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit într-o zi de la cineva şi îl vei păstra mereu cu tine?

Nemanja Radulović, violonist: Este să nu ma îngrijorez, să fiu fericit, să îmi amintesc de ce suntem aici şi avem o singură viaţă, aşa că să ne bucurăm de ea!

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce mesaj ai pentru tinerii care îşi doresc să fie artişti, să înveţe să cânte la un instrument şi să fie liberi?

Nemanja Radulović, violonist: Doar fiţi liberi, exploraţi cât de mult puteţi, nu vă temeţi şi doar bucuraţi-vă. Asumaţi-vă riscuri şi fiţi sinceri cu voi înşivă, despre cum vă simţiţi.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cum ai descrie libertatea de pe scenă?

Nemanja Radulović, violonist: Este foarte importantă. Cred că libertatea pe scenă este până la urmă aproape la fel ca libertatea din viaţa reală. Uneori nu se răsfrânge asupra aceleiaşi persoane. Dar e foarte important să fii liber, pentru că atunci când suntem liberi putem să dăm ce e mai bun din noi, nu auzim toate acele întrebări de pe lângă noi, doar acţionăm.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce înseamnă muzica pentru tine în acest moment, în această parte a vieţii tale?

Nemanja Radulović, violonist: Muzica a fost mereu oxigenul meu. Când mă gândesc la muzică, mă gândesc... ştii, familia mea, suntem toţi muzicieni, aşa că, automat e vorba de multă muzică, nu neapărat muzică clasică, dar, întotdeauna, este ceva conectat cu muzica. Deci muzica conectează oamenii, nu?

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cu siguranţă! Când a fost momentul în care ai constatat, ai înţeles că muzica este o parte din tine şi ai nevoie să interpretezi ca să te simţi liber?

Nemanja Radulović, violonist: Am înţeles acest lucru destul de devreme, am început să cânt la vioară când aveam 7 ani şi am avut oportunitatea să cânt pentru prima oară când aveam 7 ani şi jumătate, aşa că după acea primă dată pe scenă am ştiut că este parte din viaţa mea.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este mesajul pe care vrei să îl transmiţi publicului prin aspectul tău, prin părul tău?

Nemanja Radulović, violonist: Acesta este un aspect foarte amuzant, pentru că eu nu mă gândesc la asta, dar oamenii cred foarte des că este conectat. Nu, doar că îmi place părul lung, dar nu ştiu pentru cât timp, pentru că îmbătrânesc, aşa că probabil o să cadă. Dar, momentan, e încă aici şi sunt foarte liber. Cred că pentru a putea să fii liber pe scenă, trebuie să fii liber aşa cum eşti. Aşa că în cazul în care ar trebui să îmi pun o cravată obişnuită sau ceva, simt că n-aş mai fi liber. Deci, cred că nu e un aspect atât de important, în special în zilele noastre, când tinerii au o mulţime de posibilităţi şi vâd lumea într-un mod aşa frumos. Cu libertate, cu identificare clară a cine vor ei să fie.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care e amintirea ta preferată de pe scenă?

Nemanja Radulović, violonist: Ce e interesant pe scenă este când se râde, fie în sală sau de la noi, de pe scenă, pe la parteneri. De asemenea, când avem momente în care muzica pur şi simplu conectează o mie de suflete într-un întreg şi ne uneşte pe toţi, asta e ceva cu totul special.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Care este cel mai uimitor lucru legat de muzică în lumea zilelor noastre, în care avem în jurul nostru Inteligenţa Artificială (AI) şi totul este foarte tehnic?

Nemanja Radulović, violonist: Muzica este una dintre cele mai frumoase forme de artă, pentru că nu trebuie să descrii nimic, dar poţi să o simţi. Şi atunci când simţi, totul se transformă în ceva mult mai relaxat.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Cum ai descrie magnetismul şi sentimentele pe care le ai pe scenă? Se compară cu altceva de pe lumea asta?

Nemanja Radulović, violonist: E o întrebare grea. Când merg să ascult un concert, un spectacol, sunt unii oameni care pur şi simplu pot să ia totul şi respiră cu artistul respectiv, cum este Martha Argerich. Ea are o puterea incredibilă, pentru că pur şi simplu o crezi din omentul în care urcă pe scenă şi până la final şi asta e minunat.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: A existat vreun moment în care ai crezut că nu poţi să îţi termini interpretarea, a fost o problemă, ai avut anxietate şi până la urmă ai reuşit să o faci şi a fost minunat?

Nemanja Radulović, violonist: Nu sunt persoana care să fie prea stresată pe scenă, pentru că mie chiar îmi place pe scenă, iar eu nu am avut niciodată vreun fel de presiune din partea părinţilor mei, a familiei sau a profesorilor, ceea ce din păcăte se poate întâmpla în unele cazuri, aşa că a fost întotdeauna o bucurie pentru mine să urc pe scenă. Uneori pot să fiu puţin agitat când sunt obosit şi în acele momente sunt ceva de genul: "Da, sunt obosit, poate eşti puţin agitat, dar nu se termină lumea aici, şi alţi oameni sunt la rândul lor anxioşi". Şi ştiu că nu vreau să fac greşeli, aşa că dacă cineva e foarte deranjat că am făcut o greşeală, nu e atât de important.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Ce mesaj ţi-ar plăcea să îţi transmiţi ţie din copilărie?

Nemanja Radulović, violonist: Nu te îngrijora. Continuă să fii plin de viaţă, să iubeşti muzica şi să crezi libertate şi în viaţă. Şi da, doar nu te îngrijora.

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Un mesaj pe care îl ai pentru muzică, un mesaj pentru muzica din viaţa ta, pentru energia pe care muzica ţi-o dăruieşte

Nemanja Radulović, violonist: Aş spune doar: "Mulţumesc, muzică!". E singurul mesaj. Sunt doar foarte recunocător că muzica există în această lume.

Ediția 2026 marchează cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional "George Enescu", una dintre cele mai importante competiții de muzică clasică din lume. Desfășurat între 23 august și 19 septembrie 2026, evenimentul va reuni la București tineri muzicieni din întreaga lume; competiția fiind dedicată secțiunilor vioară, violoncel, pian și compoziție.