Sarah Kirkland Snider, mesaj pentru tinerii compozitori: „Să fie sinceri și să fie ei înșiși“. Mărturii despre provocările creației

Sarah Kirkland Snider, compozitoare, alături de Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Compozitoarea americană Sarah Kirkland Snider, prezentă la Concursul Internațional „George Enescu“ în calitate de jurat și profesor, a făcut declaraţii despre puterea muzicii de a transforma emoțiile în sens și de a-i face pe oameni să se simtă mai puțin singuri. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, artista a mărturisit că muzica a ajutat-o să treacă prin momente dificile și că, după zeci de ani de carieră, încă păstrează aceeași uimire în fața procesului de creație. Sarah Kirkland Snider vorbește și despre îndoiala de sine, inevitabilă în parcursul unui compozitor, despre libertatea de a combina stiluri muzicale și despre mesajul pe care îl are pentru tinerii aflați la început de drum. „Să fie sinceri și să fie ei înșiși, să aducă toată muzica pe care o iubesc în ceea ce scriu“, a spus artista născută la Princeton, New Jersey.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Sunteți pentru prima dată în România, nu-i așa? Care au fost primele dumneavoastră impresii despre București și, bineînțeles, despre scena muzicală românească?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Da, este o reală plăcere să fiu aici. Este diferit de orice oraș pe care l-am vizitat vreodată. Există un amestec foarte interesant de cultură și arhitectură, mâncare, oameni, limbi. Se simte foarte cosmopolit, foarte divers. Da, chiar m-am bucurat foarte, foarte mult de el.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Sunteți aici pentru Concursul Internațional „George Enescu“. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să faceți parte din acest mare eveniment?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Sunt extrem de onorată să fiu aici. Am auzit de acest festival de mult timp. Unul dintre primii mei profesori de compoziție a fost român, așa că el îmi povestise despre acest festival cu ani în urmă. Deci, este o onoare incredibilă să fiu aici, George Enescu a fost un compozitor incredibil. Cred că muzica lui ar trebui să fie chiar mai bine cunoscută. A fost unul dintre marii compozitori din ultimele sute de ani și este o onoare să fac parte din acest festival.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Și legat de asta, pentru că l-ați menționat pe George Enescu și marile sale piese. Ce face ca muzica lui să fie încă relevantă?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Are această calitate atemporală. Atinge emoții și teme universale de bucurie și durere și suferință din dragoste și suferință și frumusețe și transcendență. Asta este ceea ce iubim la marile simfonii de muzică clasică și muzica lui se încadrează pe deplin.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Sunteți o mare compozitoare. Ce căutați atunci când ascultați lucrarea unui tânăr compozitor pentru prima dată?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Cred că încerc să percep un punct de vedere personal. Imaginație și măiestrie și tehnică, dar mai ales să arunc o privire în interiorul minții lor, așa că poți simți umanitatea lor și personalitatea lor și modul în care văd lumea, asta este ceea ce mă entuziasmează cel mai mult.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ați făcut asta în munca dumneavoastră. Muzica dumneavoastră combină elemente clasice contemporane cu o poveste foarte personală și emoțională în spate. Ce doriți să simtă publicul atunci când vă aude muzica pentru prima dată?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh, cred că vreau să se simtă mișcați, să simtă un fel de conexiune emoțională cu ceea ce aud. De aceea am devenit compozitoare în primul rând. Sunt fascinată de puterea muzicii de a ne atinge emoțiile și de a ne face să simțim lucruri. Și sper doar ca muzica mea să poată vorbi altcuiva și ca ei să poată spune: știu acest sentiment, nu l-am auzit spus chiar așa până acum, dar mă face să mă simt mai puțin singur pe lume.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Despre asta, muzica contemporană este uneori văzută ca fiind dificilă sau inaccesibilă. Cum putem apropia un public nou de acest tip de muzică?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Ei bine, cred că muzica clasică are parte de o adevărată renaștere în sensul că readucem mult mai multă frumusețe și accesibilitate în crearea muzicii. Cred că se fac toate tipurile de muzică în acest moment, ceea ce este minunat. Avem o adevărată diversitate de stiluri. Poți auzi tot felul de muzici diferite când mergi la sala de concerte. Dar a existat o perioadă în care frumusețea era mai puțin comună, acum însă revine. Și cred că publicul și instrumentiștii sunt foarte încântați de asta, compozitorii sunt desigur încântați de asta pentru că se simt mai liberi. Cred că este un lucru minunat.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Și despre asta, cât de important este pentru compozitorii de astăzi să experimenteze și să treacă granițele dintre diferite genuri muzicale?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: cred că este foarte important pentru că eu cred că așa auzim și gândim muzica. Ca şi compozitor, nu auzi ziduri în mintea ta. Știi, ele sunt impuse artificial de marketing. Și astfel, dacă ne putem elibera și ne putem simți confortabil să aducem toată muzica pe care o iubim în muzica pe care o scriem, atunci asta înseamnă pentru mine să trăiești într-o lume artistică ideală.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce ați descoperit despre muzicienii și publicul din România în timpul vizitei dumneavoastră?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Sunt interpreți foarte meticuloși, sunt foarte atenți la detalii. Să lucrez cu această orchestră a fost minunat, plin de satisfacții. Le pasă atât de mult să facă totul corect, și vin cu toții la mine la repetiții, știți, am făcut asta bine, am făcut aia? Știți, chiar le pasă foarte mult, și asta a fost foarte, foarte important.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce ați dori ca publicul din România să rețină din muzica dumneavoastră?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh, orice își dorește. Cred, sper să aibă o conexiune emoțională autentică, sinceră cu muzica. Să-i facă interesați să asculte mai multă muzică clasică contemporană, pentru că eu cred că există o mulțime de muzică extraordinară pe care mai multă lume ar trebui să o cunoască, și pe care mai multă lume ar iubi-o dacă ar ști despre ea. Așa că sper să stârnească un interes pentru mai multă muzică clasică contemporană. Acesta ar fi visul meu.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Dar ce vă mai entuziasmează când compuneți acum, după toți acești ani?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh, doar muzica. Pur și simplu iubesc atât de mult muzica. Încă de când eram copil, am vrut să mușc din muzică ca dintr-un măr. Încă simt asta și acum. Am 52 de ani și încă am acest sentiment, acest sentiment de uimire și venerație față de muzică. Sper că nu va dispărea niciodată. Așa că pentru mine, este întotdeauna doar... să mă bucur de acea experiență de a pune notele la un loc și, apoi, să văd ce magie se întâmplă.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: V-a ajutat vreodată muzica să înțelegeți ceva despre dumneavoastră ce nu puteați exprima în cuvinte?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh da, foarte mult, tot timpul. Cred că, cred că muzica m-a ajutat să supraviețuiesc. Cred că muzica m-a ajutat să trec prin multe lucruri dificile. Da, și m-a ajutat să înțeleg cum să dau un sens lumii și să creez ordine din haos și sens din... uneori ceea ce se simte ca o lipsă de sens. Deci pentru mine, muzica este aproape ca religia mea, ca un sentiment divin.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Puteți da vreun sfat pentru tinerii compozitori de pretutindeni?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Da, unul este să fie sinceri și să fie ei înșiși, să aducă toată muzica pe care o iubesc în ceea ce scriu. Celălalt este să nu se judece după ceea ce sunt capabili când sunt foarte tineri, pentru că nu ai nicio idee unde te vor duce talentul și abilitatea ta pe măsură ce crești. Și poate fi foarte ușor când ești tânăr să spui: oh, nu știu dacă sunt suficient de bun, nu știu dacă ar trebui să fac asta. Dar singurul motiv pentru care ar trebui să devii compozitor este dacă iubești cu adevărat procesul de a scrie muzică. Asta e tot ce trebuie să știi. Dacă îl iubești, atunci vei merge mai departe. Vei deveni din ce în ce mai bun. Și chiar te vei surprinde de ceea ce ești capabil.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Dar v-ați îndoit de dumneavoastră?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh, da, foarte mult. Și așa că mi-aș fi dorit să fi știut că aveam să evoluez atât de mult ca compozitoare, pentru că nu aveam nicio idee. M-am simțit foarte limitată de tehnica mea când eram mai tânără. Și m-am schimbat atât de mult ca compozitoare, am făcut lucruri pe care nu le-aș fi crezut vreodată posibile. Deci acest lucru este valabil pentru toată lumea, știți? Pur și simplu nu avem nicio idee de ce suntem capabili până când nu investim timpul și miile de ore de muncă pentru a ajunge acolo.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Aveți o amintire anume despre, nu știu, un moment în care v-ați simțit așa?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Îndoiala?

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Da.

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh, atât de multe. Dar am această însemnare de jurnal în care sunt pur și simplu pagini și pagini de: urăsc muzica. Nu pot compune. Este groaznic. Nu voi fi niciodată, niciodată capabilă să fac asta. Au fost multe momente ca acesta când eram mai tânără. Și încă am astfel de momente uneori. Toți avem. Dar, știți, face parte din proces.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Dar care este cea mai dificilă parte a scrierii unei piese noi? Pentru că vorbeam despre proces.

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Să încep, este pentru mine întotdeauna cel mai greu. Pagina albă. Întotdeauna simt că uit cum să compun. De fiecare dată când mă așez să scriu o piesă nouă, trebuie să-mi amintesc cum funcționează pentru a reintra în starea respectivă.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Și ultima întrebare – ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți aici, la Concursul Internațional „George Enescu“?

Sarah Kirkland Snider, compozitoare: Oh, este o onoare atât de mare. Și mă face să mă simt foarte, foarte mândră de mine că am auzit de acest concurs acum 30 de ani și acum de la un profesor. Și credeam, nu eram sigură dacă voi avea vreodată o carieră. Iar acum sunt aici având onoarea de a fi jurat și profesor. Și este un moment minunat, un cerc complet pentru mine. Foarte mândră să fiu aici.

Câștigătoare a Concursului Lebenbom al Orchestrei Simfonice din Detroit în 2014, Sarah Kirkland Snider este fondatoare și codirectoare artistică a New Amsterdam Records, conform festivalenescu.ro. Ea are un masterat în muzică și un diplomă de artist de la Yale School of Music, precum și o licență de la Wesleyan University. Muzica ei este publicată de G. Schirmer.