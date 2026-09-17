„Armata în șlapi” a rebelilor Houthi anunță doborârea unui avion F-15 al Arabiei Saudite. „A fost doborât de o rachetă fabricată local”

Rebeli Houthi lângă epava unui avion F-15 saudit, doborât deasupra Yemenului. Foto: Profimedia Images

Rebelii Houthi susțin că au reușit să doboare un avion de luptă F-15 al forțelor aeriene saudite deasupra Yemenului și au publicat o înregistrare video în care se vede o rachetă care lovește un avion, urmată de imagini cu rebeli la locul în care s-a prăbușit respectiva aeronavă, informează CNN.

Conform unui comunicat emis de Houthi, avionul de luptă performant - fabricat în SUA - „a fost doborât de către o rachetă sol-aer fabricată local”, după ce F-15-le „a inițiat operațiuni ostile” deasupra regiunii Marib din Yemen.

#BREAKING: Houthi Sources have Released the Visuals of Saudi F-15A (Tail No 5529) after it was Shot Down while Carrying Airstrikes over Yemen. ???? pic.twitter.com/W80h0UCxIb — Armed Forces Update (@ArmedUpdat1947) September 16, 2026

În înregistrarea video publicată pe rețelele sociale, un bărbat ridică ceea ce pare a fi un fragment din coada avioanului pe care apar însemnele saudite și numărul de identificare 5539.

CNN nu a putut geolocaliza imaginile pentru a le confirma, iar autoritățile saudite nu au făcut până acum niciun comentariu oficial. În schimb, analistul militar Cedric Leighton, fost colonel de aviație al SUA, a spus că imaginile cu însemnele de pe coada avionului - care pare a fi un model F-15SA - sunt „specifice” însemnelor de pe aeronavele militare saudite.

Între timp, toată coasta Yemenului de la Marea Roşie se află acum sub controlul rebelilor Houthi susţinuţi de Iran, care au ocupat inclusiv ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, cunoscută ca Poarta Lacrimilor. Imagini cu trupele rebelilor, echipate rudimentar, au devenit virale la nivel mondial după ofensiva militară majoră și rapidă desfășurată în Yemen. În același timp, un sistem-cheie de conducte petroliere din Arabia Saudită a fost lovit de proiectile și pune în pericol aprovizionarea cu țiței la nivel mondial.

Luptătorii Houthi au ajuns pe insula Perim, care împarte Strâmtoarea Bab el-Mandeb în două culoare de navigație, după retragerea forțelor guvernamentale yemenite, finalizând astfel preluarea controlului asupra strâmtorii, relatează Euronews. Având în vedere că și Strâmtoarea Ormuz este controlată de iranieni, o treime din comerțul mondial este acum sub controlul forțelor Iranului.