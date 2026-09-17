Crin Antonescu: Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze pe Alexandru Nazare și să anunțe ferm că refuzul înseamnă anticipate

Crin Antonescu. sursa foto: Hepta

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, consideră că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l propună premier pe Alexandru Nazare și să avertizeze clar că, dacă această nominalizare nu trece de Parlament, România merge la alegeri anticipate.

„Eu nu știu ce va face președintele Nicușor Dan. Eu vă pot spune, dacă doriți, ceea ce cred că ar trebui să facă președintele Nicușor Dan și, de altfel, în paranteză fie spus, trebuia să o facă de acum trei luni: trebuie să îl desemneze pe Alexandru Nazare, anunțând în același timp foarte ferm, foarte credibil, foarte serios că dacă această propunere, a doua, nu trece în Parlament, mergem la alegeri anticipate”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

De ce Nazare

Fostul lider liberal a argumentat că actualul ministru de finanțe se detașează de celelalte variante prin experiență și continuitate.

„Alexandru Nazare, pentru că nu cred că noi ne mai putem permite, sau domniile lor își mai pot permite față de România, experimente, aventuri, încercări și, în orice caz, tergiversări, amânări. Această situație trebuia rezolvată în luna mai”, a spus Antonescu.

El a făcut referire și la legăturile pe care Nazare le are cu instituțiile financiare externe: „Alexandru Nazare este un om care, în calitatea sa de ministru de finanțe, chiar în guvernul în funcție, dar și mai înainte, și la finanțe, și în alte situații, are legătura la zi, ca să spun așa, cu agențiile de rating, cu băncile, cu creditorii României, cu instituțiile europene și cu toți factorii externi de care România depinde, din păcate, în acest moment”.

La acestea, Antonescu a adăugat calitățile de negociator ale lui Nazare: „argumente mai sunt, care țin de capacitatea lui de comunicare, de capacitatea lui de dialog, de comunicare în interiorul clasei politice, de experiența pe care o are și de faptul că a dovedit în toate situațiile în care a fost în poziție de decizie. A dovedit discernământ, echilibru, rațiune. De asta este nevoie astăzi.”

Ce guvern în spatele premierului

Întrebat cine ar trebui să susțină un asemenea premier, Antonescu a pledat pentru un guvern politic, cu miniștri PSD incluși: „În spatele lui trebuie să fie un guvern politic. Alcătuit din miniștri de la PSD, că nu se poate (că e primul partid, totuși, din Parlamentul României), că vrea, că nu vrea domnul Bolojan sau domnul X. Vin oameni de la PNL”.

Totodată, el a catalogat UDMR drept elementul decisiv al aritmeticii parlamentare: „UDMR, minoritățile naționale și restul de voturi pentru majoritate se adună din toți cei care nu doresc anticipate. Sigur că din această enumerare ne rezultă că aritmetica acestei desemnări și acestei învestiri are un punct-cheie, care este UDMR-ul”.

În opinia sa, un anunț privind anticipatele ar forța clarificarea pozițiilor: „cine ar vota împotriva acestei formule? Dacă președintele anunță clar și credibil că refuzul înseamnă anticipate, înseamnă că votează pentru anticipate.”

Antonescu a nuanțat că alegerile anticipate „nu sunt nicio nenorocire din punct de vedere democratic”, dar „ar fi o mare problemă pentru imaginea generală a României, ca să nu mai discutăm despre eventualul lor rezultat.”

Critici la adresa lui Bolojan

Antonescu a mers mai departe și a afirmat că premierul interimar ar prefera, de fapt, alegerile anticipate: „Convingerea mea este că domnul Bolojan preferă chiar anticipate. Convingerea mea este că domnul Bolojan, așa cum a rămas cinci luni după destituirea din Parlament, dorește să rămână în continuare la Palatul Victoria până la alegerile anticipate și, eventual, după”.

Întrebat ce șanse are formarea unui nou guvern, fostul lider liberal a estimat: „Dacă Nicușor Dan face ceea ce spuneam mai devreme, eu cred că sunt șanse de cel puțin 75-80% ca un asemenea guvern să treacă”.

Consultările de la Cotroceni

Declarațiile lui Antonescu vin în ziua în care președintele Nicușor Dan a convocat toate partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile au început cu PSD, la ora 09:00, urmat de AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri. Președintele a anunțat că vrea să facă desemnarea până pe 19 septembrie, înainte de plecarea sa în Statele Unite.