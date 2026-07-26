Cel mai complicat ceas construit vreodată. A fost realizat în 11 ani și cântărește aproape un kilogram

Industria orologieră a produs de-a lungul timpului numeroase capodopere, însă Berkley Grand Complication, creat de manufactura elvețiană Vacheron Constantin, este considerat cel mai complicat ceas mecanic construit vreodată. Piesa a stabilit un record mondial prin cele 63 de complicații integrate într-un singur mecanism și reprezintă una dintre cele mai impresionante realizări din istoria orologeriei, potrivit distincttimepieces.com.

Realizarea ceasului a durat 11 ani, dintre care un an întreg a fost dedicat exclusiv asamblării manuale. Trei ceasornicari au lucrat la acest proiect, iar rezultatul este un mecanism alcătuit din 2.877 de componente și 31 de indicatoare, cu o greutate de aproape un kilogram.

Un proiect creat la comandă

Berkley Grand Complication a fost realizat de departamentul Les Cabinotiers al manufacturii Vacheron Constantin, divizie specializată în realizarea unor ceasuri unicat pentru colecționari.

Tradiția datează încă din secolul al XVIII-lea, când aristocrații din Geneva comandau direct ceasuri personalizate meșterilor cunoscuți drept „Cabinotiers”, care își desfășurau activitatea în ateliere amplasate la ultimele etaje ale clădirilor, pentru a beneficia de cât mai multă lumină naturală.

În prezent, clienții pot solicita aproape orice modificare tehnică sau artistică, iar unele creații au fost proiectate chiar pentru a fi integrate în bordul unor automobile Rolls-Royce realizate la comandă.

Record absolut: 63 de complicații

În limbajul orologeriei, o „complicație” reprezintă orice funcție suplimentară față de afișarea orei.

Berkley Grand Complication reunește 63 de astfel de funcții, împărțite în mai multe categorii, printre care:

măsurarea și reglarea timpului;

calendar gregorian perpetuu;

calendar chinezesc perpetuu;

calendar agricol chinezesc;

indicații astronomice;

funcții de alarmă;

cronograf cu fracțiuni de secundă;

mecanism muzical Westminster Carillon;

afișarea celui de-al doilea fus orar și a orei mondiale.

Calendar chinezesc programat până în anul 2200

Una dintre cele mai impresionante inovații este calendarul perpetuu chinezesc, programat să funcționeze corect până în anul 2200.

Acest mecanism este considerat extrem de dificil de realizat deoarece calendarul chinezesc combină ciclurile lunare și solare, iar data Anului Nou Chinezesc se modifică în fiecare an.

Ceasul indică automat data exactă a Anului Nou Chinezesc și afișează inclusiv animalul zodiacal corespunzător fiecărui an.

Precizie astronomică

Berkley Grand Complication include și un calendar perpetuu gregorian, dar și un impresionant ansamblu astronomic.

Pe cadran este afișată o hartă a cerului cu poziția în timp real a constelațiilor așa cum sunt văzute din Shanghai. În plus, fazele Lunii sunt calculate cu o asemenea precizie încât mecanismul nu necesită nicio corecție timp de 1.027 de ani.

Un mecanism inspirat de Big Ben

Printre cele mai spectaculoase funcții se numără și mecanismul Westminster Carillon.

Acesta utilizează cinci ciocănele și cinci gonguri pentru a reproduce celebra melodie a clopotelor turnului Big Ben din Londra. Proprietarul poate chiar dezactiva soneria pe timpul nopții, prin intermediul unei funcții dedicate.

Creat pentru un colecționar celebru

Ceasul poartă numele colecționarului american William R. Berkley, cel care l-a comandat și care deținea deja precedentul record mondial pentru cel mai complicat ceas mecanic, tot o creație Vacheron Constantin, cu 57 de complicații.

Dimensiunile impresionante, aproape 10 centimetri în diametru și peste 5 centimetri grosime, arată că Berkley Grand Complication nu a fost conceput pentru a fi purtat în buzunar sau la încheietură, ci ca o demonstrație a celor mai înalte performanțe tehnice pe care le poate atinge orologeria mecanică.

Rezultatul este o piesă unică, considerată de specialiști una dintre cele mai complexe realizări din istoria manufacturii elvețiene și, în același timp, cel mai complicat ceas construit vreodată.