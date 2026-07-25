Topirea lentă a gheții din Arctica s-a terminat. A fost înregistrată cea mai mare scădere a suprafeței din istorie, de 5,8%

Gheață arctică. Foto: Getty Images

Topirea lentă a gheții marine din Arctica a luat sfârșit, înregistrându-se cea mai mare reducere anuală din perioada de iarnă înregistrată vreodată. Într-un studiu publicat vara trecută, cercetătorii au constatat că topirea gheții marine din Arctica a încetinit în ultimii 20 de ani, nefiind înregistrată nicio scădere semnificativă din punct de vedere statistic a suprafeței acesteia între 2005 și 2024, scrie The Guardian.

Având în vedere creșterea temperaturilor globale în această perioadă, descoperirea a fost surprinzătoare. Cu toate acestea, cercetătorii au afirmat că variațiile naturale ale curenților oceanici care limitează topirea gheții au echilibrat probabil creșterea temperaturilor globale.

Aceștia au spus că este doar o pauză temporară și că topirea este foarte probabil să reînceapă la o rată aproximativ dublă față de cea pe termen lung, la un moment dat în următorii cinci până la zece ani. La doar doi ani distanță, noul studiu a constatat că încetinirea ritmului de topire a gheții marine a luat sfârșit.

Folosind cele mai recente observații din satelit, cercetătorii au descoperit că încetinirea din perioada 2005-2024 a fost „temporară”

Duo Chan, autorul principal al lucrării de la Școala de Științe Oceanice și ale Pământului din cadrul Universității din Southampton, a declarat că ceea ce „părea a fi o pauză la începutul anilor 2020 pare acum să fi fost doar o încetinire temporară în cadrul unui declin pe termen lung”.

Suprafața gheții marine în septembrie, când atinge minimul anual, s-a înjumătățit din 1979, când au început măsurătorile prin satelit. Cercetătorii au descoperit că între 2024 și 2025, suprafața gheții arctice a scăzut cu 5,8%. Aceasta este cea mai mare scădere de iarnă înregistrată vreodată de la an la an.

Alessandro Silvano, coautor al lucrării de la Universitatea din Southampton, a declarat că această scădere bruscă din 2025 a fost neobișnuită, dar plauzibilă din punct de vedere fizic în condițiile încălzirii actuale a Arcticii.

Deoarece gheața marină de iarnă acționează ca un izolator între oceanul Arctic relativ cald și atmosfera mult mai rece, o reducere a gheții va însemna că mai multă căldură și umiditate oceanică va pătrunde în atmosferă.

Autorii spun că acest lucru poate afecta tiparele de presiune, dezvoltarea furtunilor și circulația atmosferică la scară largă, afectând vremea mai la sud.

Chan a spus că studiul a acționat ca un avertisment cu privire la criza climatică actuală.

„Recuperările pe termen scurt pot ascunde temporar direcția pe termen lung a schimbării gheții marine arctice. Extinderea redusă a gheții marine în timpul iernii din 2025 și 2026 arată clar că pierderea gheții marine arctice nu s-a oprit. Aceasta continuă într-un climat care se încălzește”, a spus el.