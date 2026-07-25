Dragoste la prima vedere: O sondă europeană a avut un „rendez-vous” inedit cu o sondă americană, chiar deasupra planetei Marte

Imagine a planetei Marte surprinsă de sonda ESA. Foto: ESA

Pe 15 mai, în timp ce se afla pe o rută de interceptare a unui asteroid bogat în minereuri metalice, o sondă spațială a NASA a ajuns la doar 4.500 de kilometri deasupra suprafeței planetei Marte, într-o manevră prin care sonda americană s-a folosit de gravitația planetei pentru a-și mări viteza și ajusta traiectoria. Cu această ocazie, sonda NASA a realizat și mai multe fotografii ale planetei. La aflarea acestei vești, Agenția Spațială Europeană (ESA) s-a gândit să intersecteze traiectoria propriei sale sonde Mars Express cu cea a misiunii Psyche, informează ESA.

Traiectoriile celor două sonde s-au intersectat, iar Mars Express a realizat, împreună cu misiunea Psyche fotografii ale planetei Marte din același „loc”.

Echipele de cercetători europeni și americani și-au coordonat eforturile cu multe săptămâni înainte ca cele două sonde să-și interesecteze traiectoriile și să ajungă să facă imagini ale aceleiași zone marțiene, într-un interval de timp cât mai scurt.

ESA a publicat două astfel de imagini: una făcută de misiunea europeană, cealaltă de misiunea NASA, la doar o oră și 50 de minute distanță.

Imaginile arată zona Noachis Terra, o regiune a planetei Marte plină de cratere presărate pe un deșert cu dune de nisip.

Deși imaginile au fost luate într-un interval de timp destul de scurt, ele au fost făcute la distanțe și unghiuri diferite. La două ore și jumătate după ce sonda Psyche s-a aflat la cea mai mică distanță de Marte (4.500 de kilometri), sonda era deja la o altitudine de 41.000 de kilometri. Mars Express se afla, în același timp, la o altitudine de doar 6.000 de kilometri.

Misiunea NASA „Psyche”, lansată în 2023, își propune să ajungă în 2029 la asteroidul Psyche, bogat în minereuri metalice, aflat în centura de asteroizi dintre planetele Marte și Jupiter. Misiunea ESA Mars Express e o misiune de explorare a planetei Marte.