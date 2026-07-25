Zelenski anunţă că rușii au pregătit rachete pentru un nou atac masiv asupra Ucrainei: "Ar putea avea loc în următoarele 48 de ore"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un mesaj video înregistrat că a primit informaţii clare de la serviciile sale de spionaj, potrivit cărora Rusia, aflată în dificultate pe front, pregăteşte în această toamnă un nou val de mobilizare militară. Până atunci, armata rusă ar putea lansa o nouă serie de rachete împotriva Ucrainei în următoarele 48 de ore, a avertizat liderul de la Kiev în discursul său video către naţiune. Informaţiile acestea vin la câteva ore după ce s-a aflat că Donald Trump îl primește pe Volodimir Zelenski marţi, la Casa Albă, pentru noi negocieri privind încheierea războiului din Ucraina.

Anunţul care i-a îngrijorat pe ucraineni a fost făcut de Volodimir Zelenski vineri seara, într-o postare pe Facebook.

"Noi ştim, din informațiile serviciilor noastre de informații și de la partenerii noștri, că rușii au pregătit rachete pentru un nou atac masiv asupra Ucrainei. Atacul ar putea avea loc chiar astăzi (n.r.: vineri noaptea) – avem informații preliminare potrivit cărora acesta s-ar putea produce în următoarele 48 de ore.Vă rog să aveţi grijă de voi şi să acordaţi atenţie alertelor de atac aerian", le-a transmis Volodimir Zelenski ucrainenilor.

De asemenea, liderul de la Kiev le-a spus compatrioţilor că are "informaţii clare" din parte serviciilor de spionaj, potrivit cărora Rusia pregăteşte pentru toamnă un nou val de mobilizare, "unul destul de semnificativ", ceea ce ar fi o nouă dovadă că Moscova nu este dispusă să se aşeze la masa negocierilor, în condiţiile în care nu este avantajată de situaţia de pe front, unde nu a mai reuşit să avanseze semnificativ.

Preşedintele Ucrainei a făcut apel la apărare "la toate nivelurile" în faţa acestei ameninţări: pe front, prin continuarea atacurilor în adâncime pe teritoriul Rusiei, precum şi la nivel diplomatic.

"În acest moment, ruşii pierd pe front mai mulţi soldaţi decât recrutează, iar Putin intenţionează să intensifice atacurile şi să extindă acest război. Are nevoie de şi mai mulţi ruşi pentru a participa la asalturi.

Trebuie să ne apărăm preventiv împotriva acestui lucru la toate nivelurile: pe front, prin sancţiunile noastre cu rază lungă (n.r.: atacuri în adâncimea teritoriului rus), precum şi prin loviturile din sectorul energetic, prin diplomaţia noastră şi, desigur, prin comunicarea cu toţi cei care sunt capabili să susţină viaţa, care sunt capabili să aducă pacea mai aproape", a mai spus Zelenski în discursul său video de vineri seară, transmis la capătul unei noi zile de atacuri ruse asupra Ucrainei, soldate cu cel puţin 15 morţi.

În acest context, Volodimir Zelenski a menţionat vizita în Ucraina a influenceriţei MAGA Laura Loomer şi noua întâlnire pe care o avea la Washington cu Donald Trump.

"În aceste zile se află în Ucraina Laura Loomer, o persoană apropiată, foarte apropiată de preşedintele Trump. Am discutat cu ea, iar Laura a văzut multe lucruri în Ucraina, atât în capitală, cât şi în afara acesteia: atât Mănăstirea Lavra, cât şi poporul nostru, precum şi tot ceea ce îndurăm în aceste vremuri.

Sper că America va rămâne alături de Ucraina şi în continuare şi că vom putea încheia acest război cu o pace demnă. Exact de asta avem nevoie. Ne pregătim pentru întâlnirea cu preşedintele Americii şi echipa sa. Mulţumesc Americii, mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina", declarat Volodimir Zelenski.

În ultimele luni, Kievul a reuşit să încetinească semnificativ înaintarea trupelor ruse şi a intensificat atacurile în adâncime asupra obiectivelor industriale din Rusia şi împotriva logisticii armatei ruse.

La sfârşitul lunii septembrie 2022, în timp ce se afla în dificultate în faţa contraofensivelor ucrainene victorioase, armata rusă a lansat un val de mobilizare care a permis înrolarea a aproximativ 300.000 de rezervişti şi stabilizarea frontului. Sute de mii de ruşi au părăsit atunci ţara pentru a nu fi mobilizaţi.

După acest val de mobilizare obligatorie, autorităţile ruse, pentru a menaja populaţia şi a evita nemulţumirile, au recrutat zeci de mii de soldaţi suplimentari pe bază de voluntariat, promiţându-le salarii enorme şi beneficii sociale.

Pe front, armata rusă, care a suferit pierderi foarte grele, nu a reuşit încă, la aproape patru ani şi jumătate de la invazia sa pe scară largă, să cucerească în întregime regiunea estică Donbas, obiectivul său prioritar.