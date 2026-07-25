George și Amal Clooney sunt îndrăgostiți de insula Capri din Italia şi vor să cumpere o vilă istorică cu vedere la Golful Napoli

George și Amal Clooney şi-ar dori să cumoere Villa Bragaglia de la Capri. Sursa colaj: Profimedia/ mansionglobal.com

După ce au achiziţionat faimoasa reședință de la Lacul Como, care de-a lungul anilor a devenit un simbol al eleganței și rafinamentului internațional, George și Amal Clooney și-ar fi îndreptat atenția către una dintre cele mai exclusiviste locații din Mediterana: insula Capri. Se pare că cei doi au vizitat Villa Bragaglia, o reședință istorică de lux aflată în mijlocul naturii la Capri, cu vedere la Golful Napoli şi intentionează să o cumpere.

George și Amal Clooney ar putea fi gata să scrie un nou capitol în viața lor, unul învăluit în farmecul italian. Conform zvonurilor apărute în presa internațională şi preluate de Corriere della Sera, actorul de la Hollywood și renumita avocată pentru drepturile omului au vizitat una dintre cele mai captivante proprietăți de pe piața din Capri. Este vorba despre o reședință istorică amplasată în liniștita zonă Tiberio, un colț al insulei departe de aglomerația turistică și accesibil doar prin trasee pitorești de mers pe jos.

Prestigioasa Villa Bragaglia, o reședință plină de farmec istoric și înconjurată de o natură mediteraneană luxuriantă, cu o panoramă spectaculoasă spre Golful Napoli, proprietatea este disponibilă pe piață din anul 2021 și reprezintă o combinație rară de istorie, intimitate și frumusețe pitorească.

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Presa internațională de modă și lifestyle a relatat, de asemenea, potențialul interes al cuplului, descriind vila ca o reședință cu un farmec atemporal. Construită în anii 1940 la dorinţa regizorului italian Carlo Ludovico Bragaglia, reședința păstrează încă atmosfera marilor studiouri de film din trecut, cele frecventate de artiști şi intelectuali. Revista People a relatat, de asemenea, apariția familiei Clooney pe insulă în luna iulie, în timpul unei vizite la această proprietate. Prezența lor a alimentat zvonurile despre o posibilă nouă achiziţie italiană pentru cuplu.

Villa Camarella, cunoscută sub numele de Villa Bragaglia, este un exemplu autentic de arhitectură din Capri: o reședință elegantă și privată, ascunsă printre lămâi, plante mediteraneene și priveliști panoramice uluitoare. Complexul cuprinde două reședințe independente, vila principală și o anexă, concepute pentru a oferi confort și intimitate maxime.

Reședința principală, caracterizată de linii tipice pentru stilul insulei Capri și suprafețe luminoase de calcar alb, se întinde pe patru niveluri pentru aproximativ 800 de metri pătrați. Întreaga proprietate are o suprafață interioară totală de 1.200 de metri pătrați, înconjurată de peste 4.800 de metri pătrați de spațiu exterior. Acest colț privat de paradis este completat de o piscină panoramică de 113 metri pătrați, un teren de tenis, un teren de fotbal, o zonă de recreere și o fermecătoare limonadă înconjurată de verdeață.

Dacă achiziția se va concretiza, Capri ar putea deveni noul simbol al eleganței italiene a familiei Clooney: un loc suspendat între cinema, istorie și lux discret, perfect în concordanță cu stilul unuia dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood.