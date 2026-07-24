Descoperire arheologică neașteptată: O sabie antică de bronz a fost găsită înfiptă în pământ, în mijlocul unei păduri din Polonia

Ilustrație cu o sabie înfiptă într-o rocă, în pădure. Sursa foto: Getty Images

Săbii antice sunt descoperite din când în când în întreaga Europă, însă doar câteva astfel de descoperiri ridică imediat întrebări despre modul în care au ajuns în locul în care au fost găsite. O sabie din bronz scoasă la iveală luna trecută în nordul Poloniei este unul dintre aceste cazuri rare.

Datând de aproximativ 2.700 de ani, arma a fost găsită înfiptă vertical în pământ, o poziție neobișnuită care i-a determinat pe arheologi să ia în calcul posibilitatea ca aceasta să fi fost depusă intenționat în cadrul unui ritual și nu pierdută accidental.

Dincolo de aspectul său spectaculos, lama remarcabil de bine conservată oferă indicii importante despre măiestria meșteșugarilor din Epoca Bronzului, despre bogăția și sistemele de credințe ale comunităților de atunci, potrivit Times of India.

Descoperirea adaugă totodată un nou capitol în istoria arheologică a pădurilor din apropierea orașului Gdańsk, unde au mai fost făcute și alte descoperiri importante.

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Detectoristul a lăsat-o unde era, exact cum a găsit-o

Sabia a fost descoperită în timpul unei prospecțiuni cu detector de metale, desfășurate în mod legal într-o pădure administrată de Districtul Silvic Gdańsk, în nordul Poloniei. Detectoristul Marcin Wiśniewski și-a dat seama aproape imediat că obiectul ar putea avea o valoare arheologică deosebită.

În loc să o scoată din pământ, acesta a lăsat sabia exact în poziția în care a găsit-o, a marcat locul și a anunțat autoritățile responsabile de patrimoniu, precum și reprezentanții administrației silvice locale.

Decizia sa le-a permis specialiștilor să examineze zona înainte ca situl să fie perturbat, păstrând informații esențiale care sunt adesea pierdute atunci când obiectele sunt îndepărtate fără documentare.

După sosirea arheologilor, aceștia au efectuat o săpătură controlată și au înregistrat cu atenție poziția exactă în care fusese găsită lama. Deși în solul din jur nu au fost descoperite alte artefacte, poziția neobișnuită a sabiei rămâne unul dintre cele mai interesante aspecte ale descoperirii.

Obiectele pierdute accidental ajung foarte rar să rămână în poziție verticală după secole petrecute în subteran. Din acest motiv, arheologii consideră că arma a fost cel mai probabil depusă intenționat și nu abandonată din întâmplare. Dacă gestul făcea parte dintr-un ritual, reprezenta o ofrandă simbolică sau avea o altă semnificație nu poate fi stabilit cu certitudine, însă ipoteza unei depuneri deliberate este considerată cea mai plauzibilă.

Ce dezvăluie sabia despre vechimea și măiestria din Epoca Bronzului

Primele analize indică faptul că sabia datează din perioada cuprinsă între aproximativ anii 900 și 700 î.Hr., în ultimele secole ale Epocii Bronzului europene.

Arma măsoară aproximativ 60 de centimetri lungime și aparține tipului cu mâner fixat pe o prelungire îngustă a lamei (tang-hilted), ceea ce înseamnă că mânerul era atașat inițial de o tijă metalică.

Mânerul propriu-zis nu s-a păstrat. Materiale precum lemnul, osul sau cornul se degradează în mod natural de-a lungul mileniilor, astfel că a rămas doar lama din bronz. Chiar și așa, arma este într-o stare de conservare excepțională.

Pe suprafața sa s-a format în mod natural o patină verde, care a protejat mare parte din metalul aflat dedesubt. Sunt încă vizibile șanțuri decorative, motive curbe gravate și linii scurte incizate, detalii care i-ar putea ajuta pe specialiști să identifice atelierul sau tradiția culturală din care provine sabia. Lucrările de conservare aflate în desfășurare ar putea permite o clasificare și mai precisă.

De ce erau atât de valoroase săbiile în Epoca Bronzului

În Epoca Bronzului, arme precum aceasta reprezentau mult mai mult decât simple unelte de luptă.

Confecționarea unei săbii din bronz necesita acces la materii prime valoroase, meșteri foarte pricepuți și un timp îndelungat de lucru, ceea ce făcea ca astfel de obiecte să fie inaccesibile majorității oamenilor.

Reprezentanții Pădurilor de Stat din Polonia au sugerat că o sabie de o asemenea calitate ar fi putut avea o valoare echivalentă cu cea a unei întregi cirezi de vite. Astfel de obiecte aveau, cel mai probabil, o puternică semnificație socială, fiind simboluri ale statutului, autorității și prestigiului în cadrul comunităților locale.

Această valoare face și mai interesantă ipoteza că sabia ar fi fost depusă intenționat ca ofrandă. Renunțarea la un obiect atât de prețios ar fi reprezentat un gest cu o semnificație profundă, nicidecum unul întâmplător.

Moștenirea arheologică uitată a pădurii

Cea mai recentă descoperire nu este prima dovadă că pădurea respectivă avea o importanță deosebită în Antichitate.

În urmă cu aproape un secol, două săbii din bronz cu mâner de tip „antenă” au fost recuperate dintr-o turbărie aflată în apropiere, în aceeași zonă împădurită.

Aceste descoperiri au fost transferate la Muzeul Provincial din Gdańsk, însă au dispărut în timpul tulburărilor provocate de cel de-Al Doilea Război Mondial. Pierderea lor face ca sabia descoperită recent să reprezinte o completare deosebit de importantă a patrimoniului arheologic al regiunii.

Deși cele două descoperiri sunt separate de aproape un secol, ele sugerează că acest peisaj a fost folosit în mod repetat în Epoca Bronzului pentru activități care depășeau simpla locuire sau deplasare, posibil având un rol ceremonial ori ritualic.