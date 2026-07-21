O galaxie pitică a lovit atât de puternic Calea Lactee încât a răsturnat-o. Galaxia noastră nu a mai fost la fel de atunci

Urmele acestei coliziuni antice au fost descoperite pentru prima dată în 2018. Foto: Getty Images

O coliziune de proporții cataclismice a avut loc în urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani în cosmos. Calea Lactee, galaxia în care se află și planeta noastră, a fost lovită atât de puternic de o galaxie pitică încât a fost răsturnată pe o parte. Impactul a remodelat profund galaxia și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente din evoluția sa, relatează The Guardian.

Astronomii de la Universitatea Durham din Marea Britanie au găsit dovezi că galaxia noastră a fost răsturnată după ce a fost lovită de o galaxie pitică cu mult timp înainte de formarea Sistemului Solar. Oamenii de știință consideră în prezent această coliziune drept ultima mare fuziune galactică din istoria Căii Lactee.

Calea Lactee a fost lovită de o galaxie pitică, pe care cercetătorii au botezat-o, din motive pur astronomice, „Gaia Sausage” („Cârnatul Gaia”).

În urma impactului, Calea Lactee a distrus galaxia pitică și i-a absorbit stelele, dar haosul dezlănțuit de acest eveniment cel mai probabil a răsturnat întregul disc al Căii Lactee cu peste 90 de grade și a adus-o în poziția în care se află azi.

Astronomii de la Universitatea Durham au folosit simulări realizate de un supercomputer pentru a demonstra că galaxii similare cu Calea Lactee care ar fi intrat în astfel de coliziuni cu galaxia pitică ar fi fost mai susceptibile să treacă printr-o răsturnare a discului, un proces lent, dar dramatic care reorientează galaxiile.

„Probabil că durează cel puțin câteva sute de milioane de ani”, a spus Kirill Batrakov, coordonatorul studiului.

Simulările au fost realizate de un supercomputer

Astronomii au făcut această descoperire atunci când analizau viteza surprinzător de mică de rotație a stelelor din haloul Căii Lactee.

Haloul este nor de stele, care are o formă aproape sferică și care înconjoară Galaxia. Cele mai multe dintre stelele sale s-au format inițial în galaxii mai mici, care s-au apropiat prea mult de Calea Lactee și au fuzionat cu aceasta de-a lungul timpului.

Observațiile anterioare, realizate de oamenii de știință în cadrul misiunii Gaia a Agenției Spațiale Europene (ESA), au arătat că stelele din discul Căii Lactee orbitează în jurul centrului galaxiei cu aproximativ 220 km/s.

În schimb, stelele din halou se deplasează mult mai încet, rotindu-se în jurul centrului galactic cu doar aproximativ 25 km/s. Cercetării nu au reușit să își dea seama de ce există această diferență.

În căutarea unei explicații, echipa Durham a apelat la simulări computerizate ale evoluției unor galaxii similare Căii Lactee. Simulările au arătat că galaxiile ajung să aibă stele cu mișcare lentă în halourile lor dacă au fost lovite frontal de galaxii apropiate de dimensiunea lui „Gaia Sausage” și au trecut ulterior printr-o răsturnare a discului.

Studiul va fi prezentat integral săptămâna aceasta la Reuniunea Națională de Astronomie organizată de Royal Astronomical Society în Birmingham.

Urmele acestei coliziuni antice au fost descoperite pentru prima dată în 2018, când o echipă internațională de astronomi a folosit noi observații ale misiunii Gaia pentru a cartografia traiectoriile stelelor din Calea Lactee.

O parte dintre acestea s-au dovedit a avea orbite extrem de neobișnuite, în formă de cârnat, pe care cercetătorii le-au asociat cu o galaxie pitică ce s-a dezintegrat după ce a pătruns direct în centrul Căii Lactee.

Aceste orbite neobișnuite reprezintă o dovadă convingătoare a coliziunii colosale și au dus la denumirea galaxiei pitice drept „Gaia Sausage”.

Deși este clasificată drept o galaxie pitică, „Gaia Sausage” conținea stele, gaze și materie întunecată cu o masă totală de peste 10 miliarde de ori mai mare decât masa Soarelui.

Calea Lactee fuzionează cu Sagittarius

Următorul eveniment major de acest tip ar putea avea loc peste câteva miliarde de ani, când o galaxie pitică din apropiere, numită Marele Nor al lui Magellan, va fuziona cu Calea Lactee.

O altă fuziune este deja în desfășurare, cu mult mai mica galaxie pitică Sagittarius. Oamenii de știință estimează însă că aceasta va avea un impact mult mai redus asupra vecinătății noastre cosmice.

„Nu este la fel de masivă precum Gaia Sausage, așa că nu va influența Calea Lactee în aceeași măsură. În plus, Calea Lactee este acum mult mai masivă decât era atunci”, a declarat Batrakov.