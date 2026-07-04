Cea mai mare cameră foto digitală din lume a început să cartografieze Universul

1 minut de citit Publicat la 10:46 04 Iul 2026 Modificat la 10:46 04 Iul 2026

Nebuloasa Trifidă, fotografiată de Observatorul Vera C. Rubin. Sursă foto: Profimedia Images

Un nou studiu său întins pe un deceniu asupra Universului a generat deja sute de imagini, pentru a-i ajuta pe cercetători să înțeleagă materia întunecată, notează Euronews.

Imaginile au fost captate cu "cel mai mare aparat foto digital din lume", care are misiunea de a cartografia din emisfera sudică spațiul sideral.

Dispozitivul este amplasat la Observatorul Vera C. Rubin din Chile.

Instalat pe vârful Cerro Pachón, aparatul are aproximativ dimensiunea unui autoturism și cântărește circa 3.000 de kilograme.

În următorii 10 ani, va realiza 700 - 800 de imagini în fiecare noapte, într-un demers științific fără precedent.

A noua planetă, în vizorul Observatorului Vera C. Rubin

Phil Marshall, director adjunct de operațiuni la Observatorul Vera C. Rubin, a declarat că proiectul va permite oamenilor de știință să "acopere întregul cer nocturn sudic" și să realizeze un "recensământ detaliat" al Sistemului Solar.

Marshall a estimat că observațiile i-ar putea ajuta pe cercetători să descopere milioane de asteroizi, să caute ipotetica Planetă a nouă, să cartografieze Calea Lactee și să studieze supernovele, găurile negre, materia întunecată și energia întunecată.

Observatorul este numit după Vera Rubin, om de știință ale cărui cercetări de pionierat au oferit primele dovezi solide ale existenței materiei întunecate.

Observatorul a publicat primele sale imagini anul trecut, care includ capturi spectaculoase ale Nebuloasei Laguna, aflată la mii de ani-lumină de Pământ.