Un „Super-Pământ” a fost descoperit la 28 de ani-lumină de Sistemul Solar

Descoperirea lui Gliese 48 b se adaugă unui catalog de peste 6.000 de exoplanete cunoscute. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustratiiv)

O echipă de cercetători internaționali a descoperit Gliese 48 b, o exoplanetă (n.red. planetă situată în afara Sistemului Solar ) care orbitează în jurul unei stele pitice. Planeta are o masă de aproximativ opt ori mai mare decât cea a Pământului.

Un nou super-Pământ a fost descoperit la aproximativ 28 de ani-lumină de Pământ. Planeta, numită Gliese 48 b, orbitează în jurul unei pitice roșii (n.red. piticele roşii sunt cele mai mici și mai reci stele din Univers) și este descrisă într-un studiu publicat în Open European Journal on Variable Stars şi preluat de Corriere della Sera, de o echipă internațională compusă din astronomii Giuseppe Conzo, Mara Moriconi și Silvio Antonio Corrêa Jr.

Descoperirea este rezultatul analizării a aproximativ cincisprezece ani de observații colectate cu două spectrografe de înaltă precizie, Carmenes și Hires, integrate cu date fotometrice de la satelitul TESS al NASA. Scopul a fost identificarea unor mici oscilații în mișcarea stelei cauzate de prezența unei planete pe orbită. Aceasta este o sarcină deosebit de complexă pentru piticele roșii, stele caracterizate printr-o activitate magnetică intensă ce poate produce semnale similare cu cele generate de o planetă, ceea ce face mai dificilă distincția dintre cele două fenomene. Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au combinat observații spectroscopice și fotometrice, reușind să separe semnalul generat de activitatea stelei de cel atribuibil planetei. Analiza indică prezența Gliese 48 b cu o fiabilitate ridicată.

Planeta are o masă minimă de aproximativ opt ori mai mare decât cea a Pământului și completează o orbită în jurul stelei sale în puțin peste 15 zile. În ciuda anului extrem de scurt, luminozitatea mai slabă a piticei roșii permite acesteia să primească o cantitate de energie compatibilă cu așa-numita zonă locuibilă optimistă, adică intervalul de distanțe față de stea în care, dacă ar exista o atmosferă adecvată și condiții favorabile, ar putea exista apă lichidă la suprafață.

Autorii au subliniat, însă, că acest lucru nu înseamnă că Gliese 48 b este o planetă locuibilă. De fapt, nu se știe încă nimic despre atmosfera sa, iar amplasarea sa în zona locuibilă nu este suficientă pentru a determina dacă ar putea găzdui condiții favorabile vieții. Apropierea relativă a sistemului o face, însă, o țintă interesantă pentru observații viitoare. Instrumente precum Telescopul Spațial James Webb sau telescoapele terestre de generație următoare vor putea studia caracteristicile sale mai detaliat și, dacă condițiile permit, vor încerca să extragă informații despre posibila sa atmosferă. Descoperirea se adaugă numărului tot mai mare de planete identificate în jurul piticelor roșii, cele mai numeroase stele din Calea Lactee, care sunt considerate acum printre cele mai promițătoare ținte în căutarea lumilor stâncoase relativ apropiate de Sistemul Solar.

Descoperirea lui Gliese 48 b se adaugă unui catalog de peste 6.000 de exoplanete cunoscute, dintre care unele au atras atenția datorită caracteristicilor lor neobișnuite. Printre acestea se numără Wasp-127 b , supranumită planeta „în formă de lămâie”. În cazul acestei planete, observații recente au arătat că vânturile extrem de intense care bat în atmosfera sa o deformează ușor, transformând-o într-o sferă mai mult decât perfectă.

Printre cele mai interesante Super-Pământuri se numără și GJ 251 c , descoperită anul acesta în jurul unei pitice roșii aflate la mai puțin de 20 de ani-lumină de Soare și situată, de asemenea, în zona locuibilă a stelei sale. Proxima Centauri b , cea mai apropiată exoplanetă de Sistemul Solar, rămâne un punct de referință, la doar 4,2 ani-lumină distanță, în timp ce sistemul TRAPPIST-1, cu cele șapte planete stâncoase ale sale, continuă să fie unul dintre cele mai studiate laboratoare naturale pentru a înțelege posibilitatea de a găsi lumi potențial susținătoare de viață.