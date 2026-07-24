Istanbul, lovit de o furtună cu puterea unui uragan. Mai multe avioane nu au putut ateriza pe aeroporturile din oraş

Istanbul, lovit de o furtună cu puterea unui uragan. Mai multe avioane nu au putut ateriza pe aeroporturile din oraş. Sursa colaj foto: X

O furtună cu rafale de intensitatea unui uragan a măturat Istanbulul. Numeroşi copaci au fost smulși din rădăcini și au blocat circulația pe unele bulevarde, iar unul dintre acoperişurile care au fost spulberate a căzut pe stradă, trecând la limită pe lângă mai mulți copii care se jucau. Mai multe avioane nu au putut ateriza pe aeroporturile din Istanbul din cauza furtunii puternice și au fost nevoite să rămână în aer până la îmbunătățirea condițiilor meteo, relatează Daily Sabah şi Daily News. Din cauza vremii severe, plajele de la Marea Neagră din districtul Beykoz vor rămâne închise în perioada 23 - 27 iulie.

O furtună puternică a lovit Istanbulul miercuri seară, după ce autoritățile meteorologice au emis avertizări de vreme severă. Potrivit Daily Sabah, ploaia torenţială s-a intensificat după avertizările emise de Serviciul Meteorologic de Stat al Turciei, aducând vânt puternic și nori de praf care au redus considerabil vizibilitatea în mai multe cartiere. Cele mai afectate au fost zonele de pe partea europeană a orașului, inclusiv Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar și Arnavutköy.

În cartierul Sarayburnu, din districtul Fatih, umbrelele unei terase au fost luate de vânt și au rănit ușor mai mulți clienți. Pe faleza din Üsküdar, o bucată desprinsă dintr-un cort a lovit o persoană, iar rafalele puternice au îngreunat deplasarea pietonilor. O altă persoană a fost rănită după ce o parte din acoperișul unei clădiri a fost smulsă de vânt și a căzut pe bulevardul Etibank Örnektepe, din districtul Beyoğlu.

?️?️ Istanbul, Turkey



? July 23, 2026



Rare early-season storm brings heavy rain and strong winds to Istanbul today, causing flash flooding in several areas.#IstanbulStorm #IstanbulRain #Firtina

pic.twitter.com/KxDIihXHCo — 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) July 23, 2026

Mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini și au blocat circulația pe bulevardele Florya, districtul Bakırköy, și Küçüksu, districtul Ümraniye.

Un arbore a căzut peste un autoturism în cartierul Yenimahalle din Gaziosmanpaşa, iar altul s-a prăbușit în Parcul Seyitnizam Şehitler din Zeytinburnu. Ramurile rupte au avariat linii electrice pe strada 2904 din cartierul Esentepe (districtul Sultangazi), provocând întreruperi de curent.

??⛈️✈️ TURKEY: A severe storm has struck Istanbul, causing major disruptions. According to the #Hürriyet newspaper, the extreme weather has halted aviation, with planes currently unable to land at the city's airports. #Istanbul #Turkey #Weather #Aviation pic.twitter.com/HKF0OlA2Ir — Belarus Inside (@BelarusInside) July 22, 2026

Persoanele aflate la picnic pe litoralul din Zeytinburnu s-au confruntat cu rafale puternice de vânt, iar acoperișul unei clădiri cu trei etaje s-a prăbușit în cartierul Beştelsiz. În Mimaroba, districtul Büyükçekmece, mai mulți muncitori au fost târâți de vânt în timp ce încercau să fixeze umbrela unei terase.

Comercianții dintr-o piață au făcut eforturi disperate pentru a împiedica rafalele să le răstoarne tarabele în timpul furtunii violente care a lovit Istanbulul.

A shopkeeper’s efforts to keep his market tent from being blown over during the severe storm that hit Istanbul. pic.twitter.com/zA6qLByRdB — XVideoViral (@XVideoViral) July 23, 2026

În cartierul Oruç Reis din Esenler, un acoperiș smuls de rafale a căzut pe stradă, trecând la limită pe lângă mai mulți copii care se jucau; un adult se afla în apropiere.

Pe partea asiatică a orașului, oamenii aflați pe plaja Burunbahçe, din districtul Beykoz, s-au îndepărtat de mal pe măsură ce vântul s-a intensificat, iar comercianții ambulanți de pe faleză s-au confruntat cu dificultăți din cauza nisipului purtat de vânt.

În urma avertizărilor emise de Direcția Generală de Meteorologie (MGM – Meteoroloji Genel Müdürlüğü) și Centrul pentru Coordonarea Dezastrelor (AKOM – Afet Koordinasyon Merkezi), autoritățile au interzis înotul din cauza valurilor puternice.

Mai mult, plajele de la Marea Neagră din districtul Beykoz au fost închise în perioada 23- 27 iulie, iar restricții similare au fost impuse, pentru joi, 23 iulie, pe plajele din Arnavutköy și Kısırkaya, aflate în districtul Sarıyer, au scris jurnaliştii de la Daily News.

Vremea severă a afectat și traficul aerian. Mai multe aeronave care se apropiau de Aeroportul Istanbul și de Aeroportul Sabiha Gökçen au fost nevoite să rămână în așteptare, efectuând cercuri deasupra orașului înainte de a primi aprobarea pentru aterizare.