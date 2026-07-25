O rochie realizată dintr-o ciupercă-parazit se poate repara și curăța singură

Ciuperca-parazit Cordyceps militaris. Foto: Getty Images

O ciupercă-parazit, care crește pe omide, a fost transformată într-o rochie de o echipă de oameni de știință din China. Dacă este deteriorată, rochia se poate repara singură cu ajutorul unor microbi, iar pentru protecție UV e suficientă adăugarea unui mucegai, relatează NewScientist.

În jocul video-fenomen și serialul „The Last of Us”, ciupercile Cordyceps infectează oamenii și îi transformă în zombie, dar în realitate sunt inofensivi pentru om. O echipă de oameni de știință din China au folosit ciuperca-parazit Cordyceps militaris drept bază pentru a crea un material textil „viu”, care poate fi „programat” cu diferite proprietăți prin utilizarea unor componente microbiene variate.

Rochia nu miroase...puternic

Materialul are o textură mai densă și mai puțin fibroasă decât bumbacul, a explicat Ke Li, de la Academia Chineză de Științe, fiind mai apropiat de o foaie moale, nețesută, sau de un material flexibil asemănător pielii.

„După spălare și procesare, materialul nu are un miros puternic de ciupercă. Un ușor miros biologic sau asociat fermentării poate fi detectat în probele proaspăt preparate, dar acesta poate fi redus considerabil prin curățare, uscare și tratamente ulterioare”, a explicat ea.

Ciuperca este alcătuită din filamente subțiri numite hife. Li și colegii săi au crescut mai întâi ciuperca sub formă de mici peleți sferici într-o cultură lichidă, apoi i-au spălat și i-au așezat în forme unde aceștia au format o foaie.

Pentru a împiedica materialul textil rezultat să devină sfărâmicios, acesta a fost îmbibat în glicerină, care acționează ca un „plastifiant”, făcând structura fungică rigidă în mod natural mai moale și mai flexibilă.

Pentru a da culoare materialului, echipa a adăugat celule de drojdie modificate genetic pentru a produce pigmenți portocalii, albaștri și mov.

„Aceste celule pot fi aplicate pe materialul textil fungic astfel încât culoarea să fie generată biologic, și nu prin coloranți sintetici convenționali”, explică Li.

Rochia se curăță și se repară singură

Cercetătorii au demonstrat, de asemenea, că pot modifica proprietățile materialului prin adăugarea altor ciuperci. De exemplu, au reușit să îl facă să se curețe singur prin respingerea picăturilor de apă.

Pentru protecție UV au adăugat Aspergillus niger, un mucegai care apare frecvent pe fructe și legume. Aceasta formează un strat închis la culoare pe suprafața materialului, care conține pigmentul melanină și absoarbe radiațiile ultraviolete.



Iar dacă materialul este deteriorat, atunci granule fungice proaspete și umede pot fi aplicate pe zona afectată, iar ciuperca pur și simplu crește peste ruptura apărută.

În condiții uscate, cea mai mare parte a activității biologice este redusă considerabil, iar celulele pot rămâne inactive sau în stare latentă, explică Li.

Însă, în condiții de umiditate și în prezența substanțelor nutritive, unele celule pot deveni din nou active. Această capacitate biologică latentă permite funcții precum regenerarea și repararea materialului și înseamnă, de asemenea, că acesta este biodegradabil: în sol, materialul a prezentat o degradare vizibilă aproape completă după puțin peste 40 de zile.

Justin Beardsley, de la Universitatea din Sydney, Australia, a explicat că această calitate a materialului este impresionantă având în vedere poluarea generată de industria modei rapide, atât la producție, cât și la eliminarea deșeurilor.

Dar aceasta este și un dezavantaj, deoarece nu îți dorești neapărat să porți ceva care este prea ușor biodegradabil, „pentru că s-ar descompune în timp ce îl porți”, spune el.

Deoarece materialul textil este viu, Beardsley își imaginează că, într-o zi, proprietățile sale ar putea fi schimbate în timp real.

„Dacă ar exista o modalitate prin care să îl faci rezistent la apă pentru o perioadă, devenind mai puțin respirabil în timpul ploii, ar fi extraordinar, iar apoi să poți reveni la varianta mai respirabilă și mai puțin impermeabilă după aceea”, a spus el.

Deocamdată nimeni nu a purtat rochia din ciupercă. „Am tratat-o ca pe o piesă de expoziție destul de prețioasă și a fost realizată într-o dimensiune mică. Poate data viitoare ar trebui să găsim câțiva voluntari scunzi și aventuroși care să o probeze și să vedem cum arată în mișcare”, a spus Li.