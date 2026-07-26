Alertă pe mare la Sulina: doi marinari s-ar fi aruncat de pe o navă de frica dronelor. Îi caută vasul de salvare SAR Apollo

2 minute de citit Publicat la 13:45 26 Iul 2026 Modificat la 14:40 26 Iul 2026

O operațiune de căutare și salvare în zona Sulina a început duminică, după ce doi marinari de pe o navă de marfă s-ar fi aruncat în Marea Neagră, de teama unui atac cu drone rusești. Foto: captură video Antena 3 CNN

Doi marinari sunt căutați de nava românească de salvare SAR Apollo după ce s-ar fi aruncat de pe vasul lor de marfă, de teama unui atac cu drone.

Informațiile despre incident vin la scurt timp după ce un F-16 al Forțelor aeriene române a doborât o dronă suspectă în zona Sulina, în spațiul aerian național, într-un al treilea astfel de eveniment survenit în doar 48 de ore.

Presa de la New Delhi relatează, la rândul său despre incident și precizează că ar fi vorba de marinari indieni.

Surse din cadrul Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, ARSVOM, spun că vasul de pe care s-ar fi aruncat marinarii s-ar afla la 3 mile de Sulina.

Căutările au loc într-o zonă la 2,8 mile nautice Nord-Est de intrarea Sulina.

"Vorbim despre cargoul Ragnar, sub pavilionul statului Palau, care se îndrepta către portul Galați, încărcat cu marfă și de la bordul căruia s-ar fi aruncat doi marinari.

Sunt informații confirmate neoficial, iar Agenția Română de Salvare pe Mare a trimis în zonă o navă de căutare, și anume vasul SAR Apollo, care a început căutările.

De asemenea, o ambarcațiune de la Poliția de Frontieră din Sulina a plecat către locul unde se află Ragnar, undeva în largul Mării Negre, în dreptul localității Sulina.

Se estimează că operațiunile pot continua până spre lăsarea întunericului. Atâta vreme cât condițiile vor permite, cele două persoane vor fi căutate.

Deocamdată nu se știe dacă nava Ragnar urmează să fie direcționată către cel mai apropiat port sau își va continua drumul către Galați.

Operațiunea este, în momentul de față, în derulare, iar informațiile noastre spun că, într-adevăr, cei doi marinari s-ar fi aruncat de la bord de teamă ca nava lor să nu fie lovită de o dronă.

Astfel de incidente au fost frecvente în ultima vreme pe Marea Neagră", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.

Presa indiană anunță doi marinari dispăruți după un atac rusesc cu drone la Odesa

Doi cetățeni indieni au dispărut după ce o navă comercială a fost lovită sâmbătă în portul ucrainean Odesa, a anunțat Ambasada Indiei la Kiev, citată de site-ul ndtv.com, al postului New Delhi Television.

Conform sursei citate, este vorba despre aceeași navă semnalată și de autoritățile române în operațiunea de salvare de sâmbătă: MG AGN Ragnar.

La bordul acesteia se aflau patru cetățeni indieni, dintre care doi ar fi în prezent în siguranță.

Identitatea celor patru nu a fost încă dezvăluită.

Într-o postare pe X, ambasada Indiei în Ucraina a declarat că operațiunile de căutare și salvare a marinarilor dispăruți sunt în desfășurare și că diplomații sunt în contact cu autoritățile competente.

Patru cetățeni indieni, uciși luna aceasta într-un atac rusesc la Odesa

"Patru cetățeni indieni se aflau la bordul navei. Conform ultimelor informații, doi sunt confirmați în siguranță și se așteaptă informații cu privire la ceilalți doi cetățeni", se spune în postarea de pe X a misiunii diplomatice.

Portul ucrainean Odesa a fost frecvent atacat cu drone de Rusia de la începutul războiului cu Ucraina, în februarie 2022.

Mai devreme, pe 19 iulie anul curent, patru indieni au murit, iar un altul a ajuns la spital în stare critică, după ce nava lor a fost atacată în portul Odesa.

Nava respectivă, MV Golden Leo, avea 17 membri ai echipajului la bord în momentul atacului, inclusiv cinci cetățeni indieni.