„Peștele demon de peșteră” ar putea fi printre cei mai rari din lume. Nu are ochi și este translucid

Specia a fost numită „Demogorgonichthys arcanus”, un nume derivat de la monstrul Demogorgon din serialul „Stranger Things”. Foto: Matthew L. Niemiller/Niemiller Nature LLC. via CNN Newsource

Peștera Bobcat de lângă Huntsville găzduiește crevetele de peșteră din Alabama, o specie pe cale de dispariție, două specii de raci de peșteră și peștele de peșteră sudic. Acestea erau toate cele pe care Matthew Niemiller se aștepta să le găsească atunci când a început să studieze sistemul de peșteri anul trecut. În schimb, el a descoperit un pește cu aspect bizar, necunoscut anterior științei. Niemiller a spus că el crede că acest pește ar putea fi printre cei mai rari din lume. Noua specie descoperită nu are ochi și are o formă cocoșată, un fel de spini și un bot, spre deosebire de alte specii de pești de peșteră. Mai mult, peștele nu are deloc pigment: sub pielea translucidă se poate vedea creierul, scrie CNN.

„Această transparență nu este chiar atât de neobișnuită”, a spus Jonathan Armbruster, curator de pești la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Auburn din Auburn, Alabama, și coautor al unui studiu recent asupra descoperirii.

„De obicei, se găsește la peștii mai mici, la animalele care trăiesc în ape deschise. Adesea, au corpul transparent, astfel încât pot fi criptici în apele limpezi”, a explicat el.

Creatura pare scoasă din filmele SF. Ea a fost numită „Demogorgonichthys arcanus”, sau peștele demon de peșteră, un nume derivat de la monstrul Demogorgon din serialul „Stranger Things”.

Inițial, Niemiller, autorul principal al noului studiu, nu era sigur dacă peștele aparținea unei specii descoperite anterior: peștele de peșteră sudic.

„De-a lungul anilor, am văzut cât de variabili pot fi peștii de peșteră și am fost păcălit înainte de animale care arătau diferit, dar erau foarte asemănătoare din punct de vedere genetic”, a spus Niemiller, profesor asociat de științe biologice la Universitatea din Alabama, Huntsville.

După ce a comparat specimenele cu peștele de peșteră sudic, Armbruster a spus că a început să observe diferențele. Echipa a efectuat scanări CT, teste genetice și alte analize asupra peștilor și a descoperit că aceste creaturi cu aspect bizare erau diferite din punct de vedere scheletic de alte animale deja identificate în peșteră.

Pe baza acestor rezultate, cercetătorii au descris peștele ca fiind un gen și o specie nou identificate.

„Nu este clar câți pești demon de peșteră există, dar aceștia s-ar putea număra printre cei mai rari pești din lume. Specia este cunoscută dintr-un singur loc, pe baza celor mai bune cunoștințe pe care le avem, probabil cu o populație foarte mică”, a spus Niemiller.

Rezultatele echipei au fost publicate pe 6 iulie în revista Scientific Reports.

Un nume potrivit pentru o creatură SF

În serialul „Stranger Things”, un monstru pe nume Demogorgon pândește prin orașul fictiv Hawkins, Indiana. Originile cuvântului Demogorgon sunt neclare. În timp ce cercetătorii susțin că are rădăcini grecești, creatorii jocului de rol Dungeons & Dragons, care a debutat în anii 1970, au adoptat numele pentru un personaj negativ. Decenii mai târziu, Netflix l-a folosit pentru monstrul din „Stranger Things”.

Când a fost descoperit peștele demon din peșteră, „Stranger Things” era aproape de a lansa un nou sezon. Armbruster, un fan de lungă durată al serialului, a sugerat ca peștele să fie numit după Demogorgon.

„Cum se numește un lucru simplu, alb, fără ochi și destul de banal? Adică, e greu să găsești nume descriptive pentru așa ceva, așa că vei vedea că multe organisme din peșteri au un fel de legătură cu creaturi subterane de un anumit fel”, a spus Armbruster.

Se știu puține lucruri despre acest pește de peșteră. Cercetătorii nu sunt capabili să deosebească masculii de femele și nu au „nicio idee” despre reproducerea sa.

„Cât despre hrănirea sa, peștele demon de peșteră mănâncă probabil orice îi încape în gură”, a spus Armbruster.

Un semn al mai multor specii neidentificate

Descoperirea peștelui demon de peșteră sugerează, de asemenea, că ar putea exista și alte specii neidentificate, chiar și în zone studiate intens. Aceste specii s-ar putea refugia în zone cu acces restricționat, cum ar fi instalațiile militare, se arată în studiu. Peștera Bobcat, locul descoperirii peștelui demon de peșteră, se află sub Arsenalul Redstone al Armatei SUA.

Suzanne McGaugh, profesoară la Universitatea din Minnesota, specializată în studiul evoluției peștilor de peșteră, a descris descoperirile unor noi specii de vertebrate nord-americane, cum ar fi peștele demon de peșteră, ca fiind „extrem de rare”.

„Este uimitor că două specii de pești de peșteră trăiesc în aceeași peșteră, în ciuda faptului că au evoluat prin călătorii separate de la strămoși diferiți”, a spus McGaugh, referindu-se la peștele demon de peșteră și la peștele de peșteră sudic.

Ultima dată când a fost în Peștera Bobcat, Niemiller a spus că a văzut 27 de pești demon de peșteră, dar acest număr probabil nu indică întreaga populație.

„Totuși, bazinul de reîncărcare, care influențează cantitatea și calitatea apei subterane care intră în sistem, este foarte mic”, a spus Armbruster, indicând că peștele demon de peșteră este probabil în pericol critic de dispariție.

Deoarece în apropierea peșterii există deja măsuri de protecție a calității apei, Armbruster a spus că este „destul de puțin probabil” ca peștii să dispară.

Prin descoperirea peștelui demon de peșteră, oamenii de știință sunt cu un pas mai aproape de rezolvarea crizei biodiversității planetei.

„Trebuie să înțelegem cum este planeta noastră pentru a ne asigura că vom supraviețui în viitor. Este minunat că putem menține peștii de peșteră în viață, dar, în cele din urmă, este vorba și despre propria noastră supraviețuire”, a spus Armbruster.