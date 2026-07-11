"Europa devine tropicală". Concluzia alarmantă a meteorologilor după analiza nopților din timpul valului de căldură

La nivel mondial, cele mai călduroase nopți se încălzesc într-un ritm mai rapid decât cele mai călduroase zile. Foto: Colaj/ WXCHARTS/ Getty Images

Nopțile tropicale devin una dintre cele mai periculoase consecințe ale schimbărilor climatice în Europa. O analiză Financial Times arată că temperaturile nocturne cresc mai rapid decât cele din timpul zilei, iar lipsa răcorii pe timpul nopții împiedică organismul să se refacă, ceea ce duce la mai multe decese, probleme cardiovasculare și scăderea productivității.

Meteorologii au avertizat că Londra ar putea traversa o serie de așa-numite „nopți tropicale”, în care temperaturile nu coboară sub 20°C. Previziunea s-a adeverit: luna trecută, capitala Marii Britanii a înregistrat cinci nopți tropicale consecutive, egalând recordul anterior.

Marea Britanie este departe de a fi un caz izolat, pe măsură ce schimbările climatice generează fenomene meteorologice tot mai extreme.

La nivel mondial, cele mai călduroase nopți se încălzesc într-un ritm mai rapid decât cele mai călduroase zile, iar consecințele asupra sănătății devin tot mai grave, în timp ce și costurile economice sunt așteptate să crească.

O mare parte a Europei tocmai a traversat cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată, iar sute de stații meteorologice din cel puțin 15 țări au raportat cele mai ridicate temperaturi nocturne din istorie, arată o analiză a Financial Times bazată pe date provizorii.

„Ceea ce face valul de căldură din iunie atât de remarcabil nu este doar intensitatea temperaturilor din timpul zilei, ci și căldura extraordinară din timpul nopții”, spune Robert Rohde, cercetător-șef al organizației americane non-profit Berkeley Earth.

Recorduri de temperatură

Mai mult de jumătate dintre stațiile meteorologice cu serii lungi de observații din Germania, Franța și Marea Britanie au înregistrat cea mai caldă noapte de iunie din istorie, multe depășind recordurile anterioare cu câteva grade.

La Kubschütz, în estul orașului Dresda, Germania, temperatura nu a coborât sub 29,4°C în noaptea de 27 iunie, stabilind un nou record național pentru cea mai călduroasă noapte înregistrată în această țară.

Căldura din timpul nopții este mai greu de combătut decât cea din timpul zilei, iar efectele asupra sănătății pot fi devastatoare.

„Dacă temperatura nu scade pe timpul nopții, organismul își pierde principala oportunitate de a se recupera”, explică Dominic Royé, climatolog care a analizat impactul nopților foarte călduroase în 44 de țări și este afiliat Misiunii Biologice din Galicia, un institut de cercetare din Spania. „Nopțile neobișnuit de calde au un impact propriu și independent asupra mortalității.”

Pentru a intra în faza de somn profund, organismul are nevoie ca temperatura corpului să scadă cu aproximativ un grad Celsius. Nopțile tropicale împiedică însă acest proces și îi privează pe oameni de odihnă.

În mod normal, în timpul somnului ritmul cardiac și tensiunea arterială scad. Într-o noapte foarte caldă, însă, inima este obligată să pompeze de două ori mai mult sânge decât în mod obișnuit pentru a răci organismul. Căldura și efortul suplimentar determină transpirație excesivă și cresc riscul de deshidratare.

„În timpul valului de căldură din iunie, cu greu am reușit să ținem pasul cu creșterea bruscă a numărului de afecțiuni care puneau viața în pericol, provocate de temperaturile extrem de ridicate, în special pe timpul nopții”, spune Lorna Powell, medic în cadrul NHS și unul dintre coordonatorii organizației pentru acțiune climatică Mothers Rise Up.

În Europa și în alte regiuni ale lumii unde aerul condiționat în locuințe este încă rar întâlnit, există și un cost economic important.

„Acest stres termic la care este supus organismul pe timpul nopții se traduce în pierderi financiare”, afirmă Kathy Baughman McLeod, director executiv al organizației Hera, specializată în adaptarea la schimbările climatice. „Oamenii merg la serviciu, coordonarea mână-ochi este afectată, fac greșeli, se rănesc pe ei înșiși sau îi rănesc pe ceilalți.”

Europa devine tropicală

Mai multe regiuni din Asia, inclusiv China, Iran și Arabia Saudită, au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative ale temperaturilor din timpul nopții.

În Jakarta, cel mai mare oraș din lume după populație, potrivit ONU, numărul nopților în care temperatura minimă depășește 24°C a crescut de la aproximativ trei pe an în anii 1970 la circa 60 pe an în ultimul deceniu.

Însă, dintre cele mai populate 500 de orașe ale lumii, analiza Financial Times bazată pe datele Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice arată că cele mai accentuate creșteri ale temperaturilor nocturne s-au înregistrat în sudul și estul Europei. Temperaturile nocturne reprezintă valorile minime înregistrate într-un interval de 24 de ore, de regulă înainte de răsărit.

În unele orașe europene, cele mai călduroase nopți s-au încălzit cu peste 0,5°C pe deceniu, de peste două ori mai mult decât media tuturor localităților analizate.

Napoli, Barcelona și Atena au câștigat aproximativ o noapte tropicală în plus în fiecare an față de anii 1970. La Milano, în anii 1970 existau aproximativ trei nopți pe an cu temperaturi peste 20°C. Astăzi sunt aproximativ 33.

Mark McCarthy, coordonator științific la Serviciul Meteorologic al Marii Britanii (Met Office), spune că, în trecut, nopțile tropicale erau foarte rare în mare parte a Europei.

„Ceea ce observăm este că ele devin din ce în ce mai frecvente”, spune el. „Iar proiecțiile climatice arată că această tendință va continua.”

Un studiu publicat luna trecută în revista Nature Climate Change a constatat că cele mai călduroase zece nopți din fiecare an s-au încălzit mai rapid decât cele mai călduroase zece zile, cu o medie globală de 0,32°C pe deceniu, comparativ cu 0,27°C pe deceniu în cazul zilelor.

Studiul arată, de asemenea, că în prezent, în timpul uneia din zece nopți tropicale, oamenii sunt afectați de „stres termic”, fenomen în care umiditatea și alți factori amplifică disconfortul. În anii 1970, acest lucru se întâmpla doar în aproximativ una din 30 de nopți tropicale.

"Nu mai este o problemă a viitorului"

În plus, atunci când o zi foarte fierbinte este urmată de o noapte tropicală, organismul are foarte puțin timp pentru a se recupera. În Europa, numărul zilelor cu stres termic urmate de o noapte tropicală a crescut cu 73% față de anii 1970.

„Nu este doar o problemă a viitorului”, spune Rebecca Emerton, cercetătoare la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu și autor principal al studiului. „Se întâmplă deja.”

La rândul său, Mark McCarthy afirmă că nopțile foarte călduroase reprezintă „una dintre cele mai acute modalități prin care resimțim efectele schimbărilor climatice”.

„Infrastructura noastră, clădirile și locuințele nu sunt adaptate la unele dintre fenomenele extreme pe care deja le trăim”, avertizează el.

Un bilanț sumbru

În Spania, unde temperaturile nocturne au depășit în această vară 25°C, María Isabel de Castro spune că încercarea de a dormi în nopțile sufocante din Madrid este „insuportabilă”.

Consiliera fiscală, în vârstă de 50 de ani, face dușuri reci în mijlocul nopții și se culcă fără să se șteargă, în încercarea de a se răcori. Lipsa somnului o lasă adesea epuizată.

„Îmi este greu să mă concentrez la serviciu a doua zi”, spune ea.

În Marea Britanie, un sondaj YouGov realizat la comanda Greenpeace UK a arătat că două treimi dintre adulți au avut dificultăți în a dormi în timpul valului de căldură din iunie, iar aproximativ jumătate au declarat că au pierdut trei sau mai multe ore de somn în fiecare noapte.

Un alt studiu estimează că pierderile economice provocate de lipsa somnului cauzată de temperaturile ridicate se ridică la aproximativ 0,04% din PIB-ul Marii Britanii pe an, adică puțin peste un miliard de lire sterline.

Astfel de costuri sunt așteptate să crească. Patrick Bigler, cercetător la Universitatea din Lausanne, estimează că numărul nopților foarte calde ar putea fi de cinci ori mai mare până la sfârșitul secolului, într-un scenariu în care emisiile de gaze cu efect de seră ating un vârf în jurul anului 2040 și apoi încep să scadă.

Temperaturile ridicate din timpul nopții au fost asociate și cu o creștere a cazurilor de violență domestică și criminalitate, spune Kathy Baughman McLeod.

„Oamenii sunt irascibili, frustrați, nu își găsesc confortul și simt nevoia să-și verse nervii pe cineva”, explică ea.

La toate acestea se adaugă efectele asupra sănătății. Persoanele cu boli cronice, vârstnicii și copiii foarte mici sunt cei mai vulnerabili.

Un studiu publicat în 2024 arată că riscul de accident vascular cerebral crește cu 7% în timpul nopților tropicale, iar tulburările psihice sunt mai frecvente decât în cazul zilelor foarte călduroase.

Instalarea sistemelor de răcire este adesea deosebit de dificilă din cauza vechimii fondului locativ din Europa și a faptului că, în multe țări, o mare parte a populației locuiește cu chirie. Multe locuințe europene, în special cele din nordul continentului, au fost proiectate pentru a păstra căldura în interior, nu pentru a o respinge.

Alte soluții pentru combaterea căldurii excesive din timpul nopții includ plantarea de copaci, împiedicarea încălzirii locuințelor pe parcursul zilei prin folosirea umbrei, a obloanelor sau a perdelelor, precum și vopsirea acoperișurilor în alb, pentru a reflecta căldura.