Hărțile noului val de căldură extremă. Cum se deplasează în Europa. Un blocaj atmosferic aduce maxime termice de 45 de grade Celsius

Luna iulie continuă cu temperaturi excesive în Europa, după ce valul de căldură s-a instalat deja pe scară largă în sud-vestul continentului. FOTO:Severe-Weather

Luna iulie continuă cu temperaturi excesive în Europa, după ce valul de căldură s-a instalat deja pe scară largă în sud-vestul continentului. În această săptămână, masa de aer fierbinte se va extinde treptat spre nord și est, în contextul unui "dom de căldură" format deasupra Europei de Vest și de Sud-Vest.

Un sistem puternic de presiune ridicată, blocat în altitudine, împiedică pătrunderea aerului mai răcoros dinspre Atlantic. Astfel, Peninsula Iberică și Franța se confruntă deja cu temperaturi extreme, iar prognozele indică o perioadă prelungită de stres termic sever, scrie Severe-Weather.

FOTO: Severe-Weather

În Spania, Portugalia și Franța, temperaturile maxime sunt cu 10 până la 15 grad Celsius peste mediile normale ale perioadei. În zonele cele mai afectate din Peninsula Iberică și sudul Franței, valorile urcă frecvent spre 40 de grade Celsius. La fel ca în valul istoric de căldură din iunie, nopțile nu mai aduc o răcire reală, iar marile orașe, inclusiv Madrid, se confruntă cu așa-numite "nopți tropicale", în care temperaturile rămân foarte ridicate.

Lipsa precipitațiilor și evaporarea rapidă accentuează deficitul de umiditate din sol, ceea ce crește dramatic riscul de incendii de vegetație. Incendii majore și distructive sunt deja active din Portugalia până în Spania și sudul Franței, în zone unde temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, iar umiditatea relativă a fost foarte scăzută. În aceste condiții, stresul termic și pericolul de incendii sunt extreme.

FOTO: Severe-Weather

Modelele meteorologice arată că acest blocaj atmosferic va rămâne stabil cel puțin încă o săptămână, menținând valul de căldură până la mijlocul lunii iulie.

Situația este agravată de faptul că solul este deja foarte uscat, după un episod de căldură record la finalul lunii mai și după valul istoric de caniculă din iunie, care a doborât sute de recorduri lunare și absolute la stații meteo din Europa.

FOTO: Severe-Weather

În următoarele două săptămâni, condițiile se vor înrăutăți în multe regiuni, cu mai multe zile consecutive în care temperaturile vor ajunge între 35 și 40 de grade Celsius. Căldura extremă va persista în Franța, Spania și Portugalia, apoi se va extinde treptat spre restul Europei de Vest și Centrale, pe măsură ce domul de căldură se întărește și se deplasează spre nord și est.

Fenomenul este alimentat de o creastă de presiune ridicată în altitudine, care se dezvoltă dinspre nord-vestul Africii și împinge o masă de aer foarte caldă spre vestul și centrul Europei. Acest tipar este asemănător celui care a provocat valul sever de căldură din luna iunie.

Un "dom de căldură" apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei regiuni. Aerul cald este prins sub acest capac atmosferic, la fel ca într-o oală cu capac. Aerul coboară spre sol, se comprimă și se încălzește suplimentar, ceea ce duce la temperaturi foarte ridicate la suprafață. Dacă acest sistem rămâne stabil mai multe zile sau săptămâni, efectele pot deveni periculoase.

FOTO: Severe-Weather

Impactul asupra populației poate fi sever. Persoanele în vârstă, copiii, oamenii cu afecțiuni medicale și cei care lucrează multe ore în aer liber, precum muncitorii în construcții sau fermierii, sunt cei mai expuși. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate provoca deshidratare, amețeli, epuizare termică și, în cazuri grave, insolație. Umiditatea ridicată poate amplifica senzația de căldură, motiv pentru care meteorologii folosesc indicele de căldură, care combină temperatura aerului cu umiditatea.

În prezent, tiparul atmosferic deasupra Atlanticului de Nord și Europei are o configurație clasică de vară: un anticiclon puternic este instalat peste vestul continentului, în timp ce o pană de aer fierbinte se extinde din nord-vestul Africii spre sud-vestul și vestul Europei. În același timp, o depresiune neobișnuit de puternică pentru această perioadă se află în nord-estul Europei, în zona Baltică, dar nu va influența regiunile vestice afectate de caniculă.

FOTO: Severe-Weather

Prognozele pe termen mediu ale modelelor ECMWF și GFS indică valori foarte ridicate, aproape de record, ale temperaturilor. Acestea arată o atmosferă neobișnuit de caldă și stabilă, favorabilă menținerii temperaturilor extreme la sol. În aceste condiții, valorile maxime vor continua să depășească pragul de 40 de grade Celsius în weekend și în săptămâna următoare.

Cele mai afectate regiuni vor fi Spania, Portugalia, Franța și, într-o anumită măsură, Regatul Unit. Temperaturile anormal de ridicate se vor extinde apoi spre Italia, Alpi, Germania, Benelux și Europa Centrală. În multe zone, maximele vor fi cu 12 până la 16 de grade Celsius peste normalul climatologic al lunii iulie, iar local chiar mai mult, mai ales în vestul și centrul Franței.

În Franța, sud-vestul țării a resimțit deja începutul acestui episod sever, cu temperaturi care au urcat spre 40 - 42 de grade Celsius. Cele mai fierbinți zile ar putea urma după duminică, când unele modele indică maxime de până la 45 de grade Celsius în centrul, vestul și sud-vestul Franței. Aceste valori ar putea pune în pericol recorduri regionale de temperatură pentru luna iulie.

În Portugalia și Spania, temperaturile au ajuns deja la 41 - 43 de grade Celsius în mai multe zone. O perturbare slabă venită dinspre Atlantic ar putea aduce o ușoară scădere până în weekend, dar maximele vor rămâne tot în jurul pragului de 40 de grade Celsius. După weekend, canicula ar urma să se intensifice din nou, odată cu reîntărirea domului de căldură.

Insulele Britanice vor avea, la rândul lor, zile mult mai calde decât în mod obișnuit. În sudul și centrul Angliei și în Țara Galilor, temperaturile pot ajunge la 30 - 35 de grade Celsius spre finalul săptămânii și în weekend, în timp ce în restul regiunilor valorile vor fi mai ales între 25 și 30 de grade Celsius. Deocamdată, prognozele nu indică temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius în Regatul Unit.

FOTO: Severe-Weather

Căldură tot mai intensă în Balcani

Căldura se va extinde treptat și spre Germania și țările Benelux, unde maximele vor ajunge la început la 30 - 35 de grade Celsius. Deși valul nu va fi încă extrem în aceste regiuni, evoluția este monitorizată pentru săptămâna viitoare, când domul de căldură ar putea avansa mai mult spre est.

În Europa Centrală și în zona Mediteranei, temperaturile vor crește spre weekend. În Italia, maximele pot ajunge în multe regiuni la 37-39 de grade Celsius, iar în sudul Italiei și în Balcani se pot atinge local 38-41 de grade Celsius săptămâna viitoare. În Balcani, căldura va deveni tot mai intensă, dar nu se va apropia peste tot de extremele din Franța și Peninsula Iberică, deoarece nucleul domului de căldură rămâne mai la vest.

Valul de căldură este așteptat să persiste până la mijlocul lunii iulie. Durata sa va agrava seceta, va usca și mai mult solul și va menține un risc ridicat de incendii de vegetație în mai multe regiuni europene. În zonele deja afectate de lipsa precipitațiilor, combinația dintre temperaturile extreme, vânt, vegetația uscată și umiditatea scăzută poate transforma rapid orice focar într-un incendiu major.