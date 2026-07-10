Val de căldură extremă în sudul Europei. 12 morți într-un incendiu de vegetație în Spania, provocat de o linie electrică prăbușită

Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în Spania. FOTO: Getty Images

Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Los Gallardos, din provincia Almeria, în sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional al Andaluziei. Alte șase persoane au fost rănite, scrie BBC.

Unele dintre victime au fost găsite într-o mașină cuprinsă de flăcări. Martorii susțin că incendiul ar fi fost provocat de prăbușirea unei linii electrice, după care focul s-a extins rapid către o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat însă cauza incendiului.

Un val persistent de căldură, cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius, a dus la izbucnirea mai multor incendii de vegetație în sudul Europei.

Sute de pompieri luptă cu incendii de amploare în Franța, Portugalia și Spania, iar mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

"Numărul persoanelor care au murit în incendiul din Los Gallardos a crescut la 12, după confirmarea altor șase decese", a anunțat guvernul regional al Andaluziei într-un comunicat. Președintele guvernului regional, Juanma Moreno, a descris decesele ca pe "o tragedie". După anunțarea unui bilanț inițial de șase morți, acesta a scris pe platforma X: "Avem inimile grele și suntem copleșiți de durere".

Aproximativ 150 de pompieri interveneau pentru stingerea incendiului din apropierea localității Bédar. Printre persoanele rănite se numără una transportată la spital după ce a inhalat fum și o alta care a suferit arsuri. Alte patru persoane au primit îngrijiri la fața locului pentru arsuri ușoare și probleme respiratorii provocate de fumul dens.

Incendiul a dus, de asemenea, la închiderea unor drumuri, iar aproximativ 1.000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență.

Premierul Pedro Sánchez anunțase în luna mai că Spania va mobiliza în această vară cea mai amplă operațiune de combatere a incendiilor de vegetație din istoria țării, potrivit presei locale și agenției AFP.

Unitatea Militară pentru Situații de Urgență a Spaniei, mobilizată în cazul dezastrelor majore, a anunțat că se va alătura operațiunilor de stingere a incendiului din Los Gallardos.

În luna iunie, Spania a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie zilnică din 1950 și mai multe recorduri absolute de temperatură pentru această lună. În unele regiuni ale țării au fost prognozate temperaturi de până la 42 de grade Celsius.

Anul trecut, incendiile au distrus în Spania o suprafață-record de 393.000 de hectare, potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere. Suprafața este de peste șase ori mai mare decât media înregistrată în Spania în perioada 2006-2024.

Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, într-un ritm de două ori mai mare decât media globală, potrivit serviciului european Copernicus privind schimbările climatice. Această evoluție provoacă valuri de căldură mai frecvente pe timpul verii, exercită o presiune tot mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și favorizează incendii de vegetație mai intense.

Anul trecut a fost cel mai grav sezon al incendiilor de vegetație din Uniunea Europeană de la începutul măsurătorilor, în 2006. Peste un milion de hectare au ars în întreaga Uniune, o suprafață echivalentă cu aproximativ jumătate din teritoriul Țării Galilor.

Agravarea sezonului incendiilor din regiunea mediteraneeană a fost asociată direct cu schimbările climatice într-un studiu separat realizat de grupul World Weather Attribution de la Imperial College London. Experții avertizează că incendiile tot mai frecvente și mai severe din Europa vor continua, cel mai probabil, și în anii următori.